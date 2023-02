Grădiniţa „Piticot” din Craiova, acreditată Erasmus

Grădinița cu program prelungit „Piticot” Craiova a obținut acreditarea Erasmus+ pe domeniul educație școlară, pentru perioada 2023-2027.

Acreditatea Erasmus a venit şi ca urmare a faptului că au mai fost derulate proiecte derulate de unitatea şcolară. Cel mai recent proiect a fost coordonat de prof. Niculeanu Florentina.

Obiectivele proiectului respectiv vizează:

– Dezvoltarea de practici educaționale inclusive care să faciliteze accesul copiilor din grupuri vulnerabile la educație de calitate pentru 45% din cadrele didactice în perioada 2023-2027.

Creșterea competențelor a 33% din cadrele didactice de utilizare a educației nonformale pentru dezvoltare durabilă, care să faciliteze dezvoltarea abilităților de viață ale copiilor

Dezvoltarea competențelor de management, comunicare și colaborare interculturală în cadrul proiectelor eTwinning/Erasmus pentru 33% din cadre didactice până în 2027.

Ce reprezintă acreditarea

Acreditarea Erasmus+ reprezintă instrumentul prin care organizațiile și instituțiile pot participa într-un mod continuu în cadrul programului Erasmus+ 2021-2027, oferindu-le anual acces simplificat la finanțare în cadrul Acțiunii-cheie 1, proiecte de mobilitate.

Acordarea acreditării Erasmus confirmă faptul că organizația aplicantă este capabilă să implementeze un plan de dezvoltare strategică pe termen mediu sau lung. Pentru aceasta, organizația candidată elaborează un plan de punere în aplicare a unor activități de mobilitate de înaltă calitate, denumit Plan Erasmus, ca parte a unui efort organizațional mai amplu de a-și gândi strategic dezvoltarea. https://www.erasmusplus.ro/acreditarea-erasmus

Acreditarea Erasmus va permite participarea cadrelor didactice ale grădiniței timp de 5 ani, la cursuri de formare, la schimburi de bune practici în domeniul educațional, la activități de observare, predare și învățare.

Care sunt obiectivele grădiniţei

Grădinița cu program prelungit „Piticot” are ca scop alinierea la dezideratele Strategiei naționale pentru dezvoltare durabilă 2030- educație de calitate. Pentru a atinge aceste obiective ne-am propus un Plan Erasmus, elaborat în acord cu Planul de Dezvoltare Instituțională și cu nevoile de creștere a calității actului educațional în vederea creșterii stării de bine și a rezultatelor beneficiarilor direcți ai educației.

„Dorind să aducem plus valoare activității noastre am aplicat începând cu anul 2021 pentru Proiecte de mobilități în domeniul educaţiei școlare și am obținut finanțare pentru două astfel de proiecte SMART 2021-1-RO01-KA122-SCH-000014593, proiect care s-a finalizat la 31.01.2023 și ECO 2022-1-RO01-KA122-SCH-000074127, proiect în derulare, în cadrul căruia 3 cadre didactice vor merge la un schimb de bune practici la o grădiniță din Suedia și alte 3 cadre didactice vor merge la cursuri de formare privind Educația outdoor”, a precizat managerul grădiniţei.