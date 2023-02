ISJ Dolj: Rezultatele de la simulări vor fi comparate cu mediile de la clasă

Elevii de liceu din Dolj au susţinut, ieri, ultima probă scrisă a simulării examenului de Bacalaureat. Chiar dacă elevii au fost evaluaţi la materia pe care au avut posibilitatea să o aleagă ei din aria profilului sau a specializării, la simulare a fost înregistrată o nouă tentativă de fraudă. Un elev de la Colegiul Naţional „Carol I” din Craiova a fost eliminat pentru că a fost prins cu telefonul mobil asupra sa. Este al patrulea elev eliminat la aceste simulări judeţene.

Inspectorul şcolar general, Daniel Ion, a precizat că eliminarea elevilor care au încercat să copieze este dovada că aceste evaluări s-au desfăşurat după rigorile examenelor naţionale. O altă concluzie este că anul acesta a crescut procentul elevilor care au participat la simulările judeţene. Totodată, conducerea ISJ Dolj a anunţat că anul acesta vor fi comparate rezultatele de la simulările judeţene dar şi de la simulările naţionale cu mediile de la clasă, din anii precedenţi.

Peste 85% prezenţa în prima zi

Elevii din Dolj au participat în procent mai mare la simulările judeţene ale examenelor naţionale, comparativ cu anii anteriori, în ciuda condiţiilor meteo nefavorabile şi a perioadei caracterizată de viroze, este concluzia inspectorilor şcolari.

„Ne-am implicat foarte mult în organizarea simulărilor judeţene ale examenelor naţionale. Am avut şi ceva emoţii la finalul săptămânii trecute, când condiţiile meteo din favorabile s-au schimbat radical. A nins, dar am luat legătura cu colegii noştri directori din unităţile de învăţământ şi am reuşit împreună cu dânşii să oferim, tuturor elevilor care au participat la cele două simulări, condiţii normale de desfăşurare a activităţii.



Am avut şi o situaţie delicată la Şcoala gimnazială „Gheorghe Ţiţieca” din Craiova, unde a apărut o avarie în cursul zilei de sâmbătă, dar avaria respectivă a vizat doar o parte din clădirea şcolii, astfel încât simulările s-au desfăşurat fără probleme, pentru că au fost relocaţi elevii în acele săli în care erau condiţii normale. Problema a fost rezolvată în cursul zilei de luni şi totul se desfăşoară normal.

De remarcat ar fi faptul că la cele două simulări proentul de prezenţă este unul foarte bun, mult mai bun decât cel înregistrat în anii precedenţi, chiar şi în condiţiile acestea în care a fost ger şi perioada este una caracterizată prin viroze. Procentul de participare este de 85% în prima zi de simulare şi la Evaluarea Naţională şi la Bacalaureat, în a doua zi a fost un procent de 84% în medie pe cele două simulări”, a precizat inspectorul şcolar general, Daniel Ion.

Peste 78% prezenţa în ultima zi



Şi ieri, la simularea ultimei probe scrise prezenţa a fost puţin sub 80%.

„Pe 8 februarie, s-a desfășurat cea de-a treia probă scrisă din cadrul simulării județene a examenului național de Bacalaureat, respectiv proba E.d)-proba la alegere a profilului și specializării. La această probă au fost prezenți 3.092 de candidați (învățământ – zi). Nu s-au prezentat la examen 862 candidați din cei 3974 înscriși, procentul de prezenţă fiind de 78,20%”, scrie în comunicatul de presă al ISJ Dolj.

Încă un eliminat. „Elevii trebuie să înveţe că a copia înseamnă a fura”



În cele trei zile de simulări ale examenelor naţionale au fost identificaţi şi elevi care au încercat să fraudeze, folosind telefoanele mobile pentru rezolvarea subiectelor. Ultimul eliminat a fost ieri, la simularea ultimei probe scrise din cadrul Bacalaureatului. Elevul eliminat este de la Colegiul Naţional „Carol I” din Craiova. Inspectorul şcolar general, Daniel Ion, a precizat că elevii eliminaţi trebuie să înveţe că a copia înseamnă a fura.



„Aceste simulări au fost tratate cu maximă responsabilitate de colegii noştri din şcoli. Am constatat, din păcate, că a trebuit să eliminăm elevi pentru tentativă de fraudă. În prima zi au fost eliminaţi doi elevi la Evaluarea Naţională şi unul la Bacalaureat. A doua zi nu a mai fost cazul.

Acum în cea de -a treia zi ştim că avem un eliminat la examenul de Bacalaureat. Măsurile care se vor lua vor avea în vedere interesul elevului, pentru că elevii trebuie să conştientizeze că în cazul în care sunt surprinşi că încearcă să fraudeze examenul de Evaluare Naţională sau de Bacalaureat, măsurile sunt foarte drastice. Cei de la Bacalaureat dacă sunt eliminaţi nu mai pot participa în următoarele două sesiuni. Elevii trebuie să înveţe că a încerca să copiezi înseamnă a fura, ori noi, cei din învăţământ, încercăm să formăm caractere, să-i învăţăm pe elevii noştri că trebuie să aibă nişte valori morale altfel decât acestea”, a precizat inspectorul şcolar general, Daniel Ion.

„Este nefiresc să ai la clasă 7 şi la simulare 4”



Rezultatele simulărilor judeţene vor fi comunicate pe 17 februarie, practic cu puţin înainte de vacanţa fixată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj. ISJ Dolj va analiza dacă există diferenţe dintre notele de la clasă şi cele de la simulări.



„Ne interesează foarte tare datele pe care le vom culege din unităţile de învăţământ şi în acest sens vom încerca să facem comparaţii între notele obţinute la simulare şi mediile obţinute de copii la disciplinle de examen, în anii precedenţi. Vrem să vedem dacă sunt diferenţe mari. Este nefiresc să ai la clasă media 7 şi să iei 4 la simulare sau invers. Pentru a putea interveni punctual acolo unde este cazul. Pentru a colecta aceste date necesită timp. Acelaşi lucru se va întâmpla şi la simulările naţionale care se vor desfăşura peste o lună. Simulările la Evaluarea Naţională vor fi pe 20 şi 21 martie, şi la Bacalaureat simulările vor fi 27,28 şi 29 martie”, a precizat şeful ISJ Dolj.

Planuri remediale după 6 martie



Inspectorul şcolar general, Daniel Ion, a mai precizat că şcolile vor prezenta planurile remediale după data de 6 martie.



„Şcolile trebuie să prezinte planurile remediale după vacanţă. După data de 6 martie am cerut raportările din şcoli privind planurile remediale. Au timp în intervalul acesta să facă o analiză serioasă şi să propună măsuri. Bineînţeles, că unităţile de învăţământ în momentul organizării orelor remediale, vor comunica orarul şi părinţilor”, a subliniat inspectorul şcolar general, Daniel Ion.