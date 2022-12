Pomul de Crăciun, ocolit la Şcoala Leu

La Şcoala „Nica Barbu Locusteanu” din Leu până şi unele aspecte legate de sărbătoarea Crăciunului sunt contestate . Primăria Leu a virat în contul şcolii „suma de 30.000 de lei pentru Pomul de Crăciun”, dar managerul şi contabilul nu vor să-i cheltuie, invocând că suma a fost transmisă fără informarea, acceptul sau solicitarea unităţii.

Serbarea şi cadourile de Crăciun constituie, în această perioadă, un subiect cam neplăcut la Şcoala Leu. Nemulţumirea principală este că primăria a dat bani la şcoală pentru Pomul de Crăciun, dar managerul nu vrea să cumpere cadourile. Părinţii spun că managerul a menţionat că oferă educaţie şi nu cadouri.

Subiectul a fost făcut public pe reţelele de socializare, dar a fost „tratat” şi ordinea de zi a Consiliului de Administraţie al şcolii, din 12 decembrie, sub forma „stabilire utilizare fonduri 30.000 lei repartizate de Consiliul Local Leu şi Primăria Leu”.

În respectiva şedinţă s-a notat negru pe alb că banii de la primărie nu sunt bineveniţi.



„Administratorul financiar aminteşte că nu s-a realizat o notă de fundamentare, nu era o cheltuială prevăzută în buget şi nu există un capitol bugetar potrivit pentru această cheltuială”, este una dintre menţiunile făcute în Consiliul de Administraţie. A urmat un alt argument formulat ambiguu, respectiv :”Domnul director specifică faptul că în unitatea de învăţământ nu există un document specific pomului de Crăciun înregistrat în unitate”.

„Programul nu este unul educaţional”

O altă menţiune este că programul dedicat venirii lui Moş Crăciun nu ar fi unul educaţional. „Programul este iniţiativa Consiliului şi Primăriei Leu, fiind un program comunitar şi nu educaţional”, se mai notează în şedinţa C.A.-ului.

În joc, pe acest subiect a intrat şi Curtea de Conturi şi aprecierea ca fiind o cheltuială ilegală.

„Domnul director şi doamna contabil afirmă că acestă sumă a fost transmisă către bugetul şcolii, fără informarea, acceptul sau solicitarea unităţii de învăţământ şi consideră că nu există fundament legal pentru cheltuirea sumelor respective”, se menţionează în CA-ul şcolii.

La final, membrii CA-ul au respins subiectul, menţionând că îl consideră ca nefiind de competenţa lor.

Ce spune managerul despre Pomul de Crăciun

Întrebat despre situaţia cu Pomul de Crăciun şi ce înseamnă că „nu există un document specific pomului de Crăciun înregistrat în unitate”, managerul Eugen Răduţ a spus „aşa cum am mai declarat, mi s-a virat o sumă de bani şi Consiliul de Administraţie verifică legalitatea cheltuirii acestor bani”.

Întrebat dacă va face bradul de Crăciun şi programul aferent, managerul Şcolii Leu a precizat „cu siguranţă, vom asculta şi colinde, vom pregăti şi masa”. Insistăm să aflăm ce va fi la şcoală şi managerul spune că „dacă vă referiţi la activităţile extracurriculare, pentru această perioadă, cadrele didactice se vor ocupa ca în fiecare an, astfel încât, şcoala, care e în centrul comunităţii, să trimită un mesaj de sărbători”.

Primarul a plecat la cumpărături



Primarul de la Leu, Iulian Cristescu, a spus că a aflat despre refuzul managerului de a cumpăra cadouri copiilor şi a menţionat că nu va renunţa să facă o bucurie copiilor.

„Am vrut să aducem o bucurie copiilor, să aibă o sărbătoare frumoasă în acest an fără pandemie. Am aflat că şcoala nu vrea să cheltuie banii şi am făcut o altă şedinţă prin care am aprobat o nouă procedură şi am pornit să luăm cadourile, ca să nu lipsim copiii de această bucurie. Am aflat cu greu şi numărul de copii. Managerul nu a vrut să spună, am apelat la un inspector şcolar venit în audit. Ce să facem, aşa este acum la Leu, o stare de lucru tensionată. Consiliul de Administraţie al şcolii de acum este ca o sală de judecată de la Curtea Constituţională. Se stă în şedinţe până noaptea târziu. Sunt oameni care vor să plece din acest C. A, pentru că sunt multe tensiuni”, a spus primarul din Leu.