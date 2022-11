Pericol pentru copii. Curţile şcolilor din Craiova, invadate de maşini

Curţile şcolilor din Craiova au devenit spaţii în care maşinile circulă şi sunt parcate pe locuri care nu sunt semnalizate ca părcări. În plus, nu sunt semne de circulaţie, care să indice viteza. Astfel că, dimineaţa sau la prânz, când ies de la ore, copiii fac slalom printre maşini. Pericolul unui accident este iminent, cu atât mai mult cu cât părinţii nici nu au voie să îi conducă pe cei mici spre clase pentru că prin regulamentele interne nu acces în curţile unităţilor. Privesc cu inimile strânse printre gratiile gardurilor cum în spatele copiilor apar maşinile profesorilor sau ale diferitelor firme care au contracte cu şcolile şi chiar trec milimetric pe lângă ei. Managerii, în cele mai multe cazuri, se arată iritaţi de întrebarea: „de ce intră maşinile în curţile şcolilor”, ba chiar spun că aşa e de când lumea, arătând şi spre şcolile din centrul oraşului, dorind parcă să implementeze ideea că este o normalitate. Sunt însă şi excepţii. De exemplu, la Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” profesorii nu au intrat niciodată să-şi parcheze maşinile în curtea şcolii.

Ce prevede cadrul legislativ

În Regulamentul general de urbanism aprobat prin HG 525/1996, construcţiile de învăţământ sunt definite ca „amplasament organizat în patru zone, dimensionate în funcție de capacitatea unității de învățământ, după cum urmează: zona ocupată de construcție; zona curții de recreație, de regula asfaltată; zona terenurilor și instalațiilor sportive; zona verde, inclusiv grădina de flori”. Practic, nu se menţionează nicăieri de spaţii pentru parcarea unor maşini. Mai mult, în sursa citată mai scrie şi că „pentru învățământul preșcolar (grădinițe) se va asigura o suprafață minimă de teren de 22 mp/copil, iar pentru școli primare, gimnaziale, licee, școli postliceale și școli profesionale, o suprafață minimă de 20 mp/elev.Procentul maxim de ocupare a terenului se va referi la toate cele patru zone menționate: 25% teren ocupat de construcții, 75% teren amenajat (curte recreație și amenajări sportive, zona verde, grădina de flori) din terenul total”.

Şcoala „Sfântul Gheorghe”: „Sunt angajaţi care trebuie să aibă acces rapid la maşini”

În Craiova, la peste 90% dintre unităţile şcolare, curţile au devenit spaţii care nu mai sunt destinate doar recreerii copiilor, ci şi locuri în care, cu girul managerilor, trebuie să parcheze şi profesorii maşinile, pentru că nu ar găsi locuri prea aproape de şcoală. Aşa este chiar şi la şcolile din cartier. De exemplu, la Şcoala Gimnazială „Sfântul Gheorghe” managerul chiar spune că în curte parchează angajaţii care au nevoie de acces rapid la maşini. Nu sunt pompierii, sunt secretara, contabilul, administratorul şi unii profesori. Şi maşini parcate sunt nu numai în curtea Şcolii nr 24, ci şi în curtea Şcolii 23.

Maşini în curtea Şcolii 23 care aparţine de Şcoala Sfântul Gheorghe din Craiova

„Sunt angajaţi care au nevoie să aibă acces rapid la maşini pentru că merg să ia diverse lucruri pentru şcoală, mă refer la contabil, la secretar, la administrator. Locurile de parcare nu sunt marcate, dar spaţiul este folosit ca parcare. Nu parchează toţi angajaţii. Sunt 80 de persoane angajate şi parchează 5-6. În zona în care se parchează maşinile nu este teren de sport şi nu e poarta de acces a elevilor, este pe o laterală a curţii „, a spus Alina Dumitru, managerul Şcolii Gimnaziale „Sfântul Gheorghe” din Craiova.

Şcoala „Gheorghe Ţiţeica” „Şcolarii intră pe aceeaşi poartă cu maşinile”

La Şcoala Gimnazială „Gheorghe Ţiţeica” parcarea maşinilor chiar primează în faţa interesului copilului. Practic, şcolarii intră pe aceeaşi poartă cu maşinile. De multe ori, maşinile trec milimetric pe lângă copii. Părinţii privesc cu groază de la poarta şcolii. Managerul susţine cauza profesorilor, în sensul că parchează în curtea unităţii pentru că nu găsesc loc de parcare şi arată şi către alte şcoli din Craiova.

Şcoala Gimnazială „Gheorghe Ţiţeica” din Craiova

„Ţinând cont de locaţia şcolii într-un areal înconjurat de blocuri, cadrele didactice, care nu găsesc loc de parcare în exteriorul şcolii parchează în locurile strict delimitate, în afara ariei de intrare a elevilor în şcoală, aria respectivă fiind marcată pentru interzicerea parcării. Menţionăm faptul că Scoala Gimnazială Gh.Tiţeica nu este singura unitate de învăţământ din Craiova în care cadrele didactice parchează în curtea şcolii în locuri marcate. A se vedea şcoli din centrul Craiovei….sau alte şcoli din Craiova. Cadrele didactice au fost înştiinţate să nu parcheze în aria de intrare a elevilor”, a spus Atia Fodor, managerul şcolii.

Maşini parcate la Şcoala Gimnazială „Gheorghe Ţiţeica” din Craiova

Şcoala „Decebal”: Maşini parcate haotic

Şi la Şcoala Gimnazială „Decebal” din Craiova se vede cum maşinile angajaţilor sunt lăsate pur şi simplu în curte, după cum consideră fiecare. Managerul spune că parcarea maşinilor nu afectează spaţiul pentru copii, deşi sunt staţionate chiar şi pe unde copiii ies în recreaţie.

Maşini parcate la Şcoala Gimnazială Decebal din Craiova

„Se mai parchează şi în curtea şcolii. Avem un spaţiu viran pe care vrem să îl amenajăm ca parcare. Am făcut, din anul şcolar anterior, solicitări la Primăria Craiova şi am primit răspunsul că se va amenaja un astfel de spaţiu când se vor găsi resursele financiare. Este nevoie de locuri de parcare şi pentru profesori. Şi acum chiar dacă parchează în curtea şcolii, maşinile nu iau din spaţiul pentru copii”, a spus managerul Marius Tucă. Întrebat de ce sunt maşini pe unde circulă şi elevi, managerul a spus că „maşinile nu se mişcă, sunt parcate acolo”.

Şi la Şcoala Traian din Craiova, părinţii stau la poartă şi maşinile în curtea unităţii şcolare, pe lângă terenul de sport.

Maşini parcate la Şcoala Traian din Craiova

Liceul „Matei Basarab”: Se intră cu maşinile în curte chiar înainte de 1990

Şi la Liceul „Matei Basarab” din Craiova profesorii intră cu maşinile în curtea şcolii. Managerul spune că spaţiul în care se parchează nu este teren de sport şi că acolo se parchează maşini de ani buni, chiar înainte de 1990.

„Sunt în această şcoală din 1982 şi de atunci se parchează maşini în curtea şcolii. Spaţiul respectiv nu este teren de sport. Elevii nu sunt afectaţi. Nu sunt trasate linii, dar acolo se parchează de când lumea. Aşa este în toată ţara, profesorii intră cu maşinile în curţile unităţilor şcolare. Merg încet. Sunt maşinile profesorilor, maşinile care aduc alimente la cantină şi maşina de gunoi. Nu sunt maşini străine care intră în curtea şcolii. Şi la şcolile din centru sunt şi mai multe maşini”, a spus Matilda Blagu, directorul Liceului „Matei Basarab” din Craiova.

Colegiul „Carol I” din Craiova, ies elevii, ies şi maşinile

Şi la Colegiul „Carol I” din Craiova, la orele în care ies elevii, ies şi maşinile, chiar pe aceeaşi poartă. Maşinile trec foarte aproape de elevi. În astfel de situaţii, portarul priveşte în gol, la fel şi poliţistul local. Managerul spune că şcoala are o parcare cu acte în regulă, pe care o va desfiinţa.



„Este foarte aglomerat la orele prânzului. Avem o parcare cu acte, dar pe care o vom desfiinţa. Am organizat Consiliul Profesoral şi am informat cadrele didactice că se va desfiinţa acea parcare datorită faptului că avem un număr foarte mare de copii şi vom rămâne cu o singură poartă de acces şi nu se respectă nici o regulă”, a spus Dănuţ Mic, managerul Colegiului Naţional „Carol I” din Craiova.

La Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” nu s-au parcat niciodată maşini în curtea şcolii



În Craiova sunt şi şcoli la care niciodată profesorii nu au parcat maşinile în curte, ca de exemplu, Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti”. Managerii colegiului spun că profesorii au cerut să li se amenajeze o parcare în curte, dar că nu s-au găsit soluţii care să nu-i afecteze pe copii şi s-au lăsat păgubaşi.

„Avem foarte mulţi elevi şi nu avem cum să folosim curtea şcolii ca şi loc de parcare, pentru că ies elevii în recreaţie. E curtea mică, sunt şi terenurile de sport. Am avut solicitări din partea cadrelor didactice dar nu am găsit spaţiul necesar. Am cerut Poliţiei Locale să ne amenajeze spaţii pe stradă, dar era un proces amplu şi am renunţat. Apoi, am solicitat parcare subterană, sub terenul de sport dar asta implică şi costuri foarte mari şi am renunţat și la această idee”, a spus Ileana Didu, directorul Colegiului Naţional „Fraţii Buzeşti” din Craiova. Şi fostul manager al colegiului Carmen Ştefănescu a spus că „nu au intrat niciodată maşini în curtea colegiului pentru a fi parcate. Spaţiul a fost folosit doar pentru elevi. Nu este loc şi pentru parcare şi pentru a face aşa ceva ar fi trebuit schimbat statutul jurdic al spaţiului din curtea şcolii”.



Ce spun reprezentanţii Primăriei Craiova

Şcolile sunt ale Primăriei Craiova. Reprezentanţii Primăriei Craiova au spus iniţial că „terenurile și clădirile unde își desfășoară activitea unitățile de învățământ sunt date în administrare de către primărie, însă modul de gestionare a activităților este stabilit de către conducerea fiecărei școli în parte”. La insistenţele GdS privind pericolele din curţile şcolilor, reprezentanţii Primăriei Craiova au spus că şcolile trebuie să comunice modificările pe care ar dori să le facă inclusiv pe terenuri şi că nu s-a solicitat nici un acord pentru a face locuri de parcare.



„Unitățile de învățământ au obligația să comunice primăriei toate modificările pe care ar dori să le facă în ceea ce privește desfășurarea activităților în clădirile sau pe terenurile date în administrare.

Primăria Craiova nu a avut nicio solicitare în acest sens și nici nu a dat vreun acord pentru amenajarea unor parcări în curțile unităților de învățământ, excepție fac unitățile de învățământ care au avut spații cu destinația de parcare înainte de 1989″, a precizat Marina Andronache, purtătorul de cuvânt al Primăriei Craiova.

Practic, parcările respective nu au nici o bază legală, iar în cazul în care va fi accidentat vreun copil, conform legislaţiei în vigoare, responsabil este directorul şcolii pentru cum a gestionat spaţiile.