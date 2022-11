Două eleve de top de la Liceul de Arte au nevoie de sprijin pentru a continua performanţa

Carina şi Alesia sunt surori gemene şi se numără printre cele mai bune eleve ale Liceului de Arte din Craiova. Sunt pasionate de muzică. Una cântă la pian şi a fost deja la mai multe concursuri şcolare, iar cealaltă studiază de câţiva ani viola şi îşi doreşte să se pregătească pentru olimpiadă. Profesorii le descriu ca fiind eleve de 10. Au nevoie de sprijin însă. De Sfânta Maria le-a ars casa. Focul le-a mistuit instrumentele pe care le aveau acasă. Pentru a le sprijini să aibă din nou instrumente, Liceul de Arte şi Filarmonica Oltenia organizează un concert caritabil, duminică, începând cu ora 18.00. Concertul va fi la Filarmonica Oltenia.

Ziua în care a ars casa

În ziua de Sfântă Maria, un apartament din Craiova, din cartierul Valea Roşie, a luat foc. A luat de fapt foc casa în care locuiesc două eleve de clasa a IX-a ale Liceului de Arte „Marin Sorescu”, Alesia şi Carina. Sunt două fete care sunt crescute doar de mamă. Focul a mistuit totul, inclusiv instrumentele fetelor, o pianină şi o violă. Viola chiar a fost cumpărată de curând de mama fetelor, în rate. Mama lor povesteşte oftând că a fost o perioadă grea în care evenimentele s-au ţinut lanţ.



„Casa noastră a luat foc chiar de Sfânta Maria. Eu eram la spital să văd ce face fratele meu, pe care l-am internat pe 14 august. Eu îl îngrijeam. El era paralizat, având un handicap grav, de foarte mulţi ani. Pe 14 august i-a fost foarte rău. Nu mai ştiam ce să îi fac şi am chemat ambulanţa. L-au dus la urgenţă, am stat toată noaptea să aflu ce este cu el. Dimineaţa am revenit acasă pentru puţin timp, am luat una din fete, pe Alesia, şi am plecat din nou la spital să aflu ce mai este cu fratele. Acasă a rămas Carina şi cu mama mea.

Eu am vorbit cu mama să se roage pentru fratele meu că îi este rău. Dânsa a aprins o lumânare, s-a rugat şi a plecat din camera respectivă în altă cameră. Între timp şi Carina, care rămăsese cu ea, a plecat la o vecină. Nu ştiu ce s-a întâmplat, dar lumânarea a căzut şi a început să ardă mocnit lucrurile, televizorul, pianina, viola. Fumul a fost văzut de poliţie care a bătut la uşă. Mama şi-a dat şi ea seama cu puţin timp înainte să urce poliţia că s-a întâmplat ceva, dar când a deschis uşa de la intrare curenţii de aer au aprins absolut tot ce era în casă şi au ars sufrageria, o cameră şi tavanul de pe hol”, spune Daciana, mama fetelor.

Tragediile s-au ţinut lanţ

Daciana a aflat că arde casa chiar de la una dintre fete. „Eu am aflat de ceea ce s-a întâmplat de la Carina. Fata a plecat de la vecina care stă pe aceeaşi scară, la un etaj superior, şi a constatat că nu poate ajunge acasă că e foarte mult fum pe scară. M-a sunat să îmi spună că e ceva pe scară. A închis apoi. După scurt timp m-a sunat plângând că arde casa”, a mai povestit mama fetelor. La câteva zile a murit şi fratele femeii.



„Au fost evenimente în lanţ. După incediu, la câteva zile a murit şi fratele. Eu l-am dus la spital vaccinat, testat, dar mi s-a spus că a murit pentru că a făcut COVID-19”, a mai spus Daciana. Moartea fratelui a însemnat pentru femeie şi pierderea locului de muncă. „Eu eram însoţitor pentru fratele meu. Aveam grijă de el, un fel de asistent maternal. Acesta era serviciul meu. Acum sunt în şomaj şi trebuie să mă orientez, să caut un loc de muncă”, a mai spus Daciana.

Mulţi oameni de bine le-au ajutat

Mama celor două eleve de la Liceul de Arte din Craiova spune că pentru a-şi reface casa foarte mulţi oameni le-au venit în ajutor. Este o fire optimistă şi spune că va fi şi bine pe viitor.

„Nici nu credeam că mai sunt atâţia oameni de bine. Am primit foarte mult sprijin, de la vecini, de la prieteni, de la voluntari, de la firme. Au aflat povestea noastră de pe reţelele de socializare şi, pur şi simplu, ne-au venit alături. Ne-au refăcut pereţii, baia, ne-au dat centrală, ne-au pus geamurile. Acum suntem la partea la care mai este puţin de lucru şi trebuie să facem curat. Mai avem promisiuni de la o doamnă că vom rezolva şi cu mobila. Mai este nevoie de un pat şi un dulap şi am rezolva astfel problema casei. Nu cred că ar mai fi neapărat nevoie de ceva pentru casă”, a spus femeia.



Mama celor două eleve spune că fetele au nevoie de instrumente. „Am primit foarte mult sprijin de la şcoală. Domnul director a înţeles situaţia şi fetele rămân după ore şi fac repetiţiile acolo. Va organiza şi un concert caritabil ca ele să aibă instrumente de studiu şi acasă, cum au avut înainte de incendiu. Sper că va fi şi bine”, a mai spus Daciana.

Elevele sunt apreciate de cadrele didactice

Cadrele didactice de la Liceul de Arte „Marin Sorescu” din Craiova le apreciază foarte mult pe elevele Carina şi Alesia. Profesorul de pian, Dana Balaci spune despre eleva sa, Carina, că este un copil care face performanţă.



„Carina are premii la multe concursuri zonale organizate de Ministerul Educaţiei. Are premii şi la Concursul Internaţional Craiova Piano, locurile II şi III. A participat şi la Concursul Internaţional Pro Piano care e organizează la Bucureşti. Este un copil care promite şi are nevoie de un pian ca să poată studia şi acasă. La clasă are 4 ore pe săptămână de pian, dar ea studia acasă şi trei ore pe zi”, a spus profesorul Dana Balaci.



Şi Alesia este descrisă foarte frumos de profesoara de violă, Elena Oraveţ.



„Alesia este un copil perfect. Învaţă foarte bine la toate materiile. Vara trecută a fost prima admisă la liceu. Este un copil de nota 10. Şi la instrument este foarte bună. Are nevoie de o nouă violă, pentru că ea studiază mult şi acasă”, a spus profesorul.

Diriginta le descrie pe cele două fete ca fiind iubite de toată lumea.

„Eu sunt foarte apropiată de cele două fete. Sunt eleve foarte bune şi la suflet dar şi ca implicare la şcoală. Ies la tablă, se implică la ore. Sunt şi foarte vesele şi toată lumea le iubeşte. Foarte mulţi oameni le-au venit în ajutor, dar mai au nevoie de sprijin pentru a avea şi instrumente ca să-şi ducă mai departe visurile”, a spus diriginta Daniela Ianoş.

Talentul a fost moştenit de la bunicul



Alesia spune că a moştenit talentul de la bunicul. La început a studiat vioara, iar din clasa a VI-a a fost nevoită să schimbe instrumentul şi acum studiază la violă.

„Bunicul desena şi cânta şi la instrument şi mama s-a gândit că poate am moştenit şi noi talentul de la el. Şi a zis să ne dea la şcoala de arte. Şi la clasa zero se putea doar la muzică. Fusesem şi la o şcoală particulară unde am vrut să fac balet, dar eram prea mică. Am intrat într-o sală unde era un profesor de vioară. M-a ascultat, a zis că am un auz bun şi mi-a plăcut foarte mult cum arată vioara, cum cântă şi mama a decis să studiez vioara.

Şi am studiat vioara de la 7 ani până în clasa a VI-a când profesorul meu de vioară a ieşit la pensie. M-am supărat tare. Profesoara de pian a Carinei mi-a recomandat viola pentru că este asemănătoare şi mi-a plăcut mult şi de doamna profesor şi instrumentul. Acum am nevoie de două ore de studiu individual. Aş vrea să merg anul acesta şi la olimpiadă”, a spus Alesia. Eleva spune că are nevoie de un instrument propriu.

„M-ar ajuta foarte mult o nouă violă. Acum fac repetiţii pe viola şcolii, care nu se aude foarte bine şi este şi foarte mare şi grea pentru mine”, a mai spus Alesia.

Ea vrea să aibă carieră în domeniul muzical. „Îmi doresc să merg la Conservator, apoi să cânt la Filarmonică, şi mai târziu chiar să fiu şi profesor ca doamna mea profesor de violă”, a mai spus Alesia.

Un nou pian ar însemna mai puţin timp pe drum



Sora geamănă, Carina a început să studieze pianul în clasa I, la şcoală. A obţinut mai multe premii şi munceşte ca să continue să facă performanţă. Ar vrea să urmeze chiar o facultate în străinătate.



„Când am susţinut examenul pentru clasa I la Liceul de Arte, profesorul care m-a ascultat a spus că am auz mi-a spus că m-iar recomanda să studiez pianul. În clasa I am început studiul, iar din clasa a II-a mi-a zis profesoara că vrea să mă înscrie să particip la olimpiadă. Atunci a început să îmi placă pianul foarte mult. În clasa a III-a mi s-a schimbat profesorul. Prin urmare, primul premiu l-am obţinut în clasa a V-a, locul al doilea la olimpiada judeţeană. În clasa a VI-a am luat locul al treilea. În clasa a VII-a a început pandemia şi în clasa a VIII-a. Îmi doresc să continui să merg la concursuri şi să învăţ cât mai mult. Pe viitor, îmi doresc să merg în străinătate la facultate şi să devin artist, să cât pe scene”, a spus Carina.

Pentru ea o pianină acasă ar însemna mai multe ore de studiu.

„Ar fi mai uşor dacă aş avea o pianină acasă. Ar însemna pentru mine mai mult timp pentru studiu. Nu ar mai fi nevoie să pierd timpul cu drumul. Dacă vin pe jos fac şi 40 de minute”, a spus Carina.

Cei care vor să le cunoască şi să le ajute pe cele două eleve din Craiova pot participa, duminică, 13 noiembrie, începând cu ora 18.00 la concertul caritabil „Din suflet pentru suflet”, organizat la Filarmonica Oltenia.



Donațiile pentru achiziționarea celor două instrumente se pot face și în contul: IBAN: RO59INGB0000999910399122. Titularul contului este Elena Brainas, mama fetelor.