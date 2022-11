Profesorul dr. Irinel Popescu: Uneori ne-am îndepărtat prea mult de activitatea practică

„Învăţământul trece prin mari transformări şi e normal, pentru că şi România trece prin mari transformări. Mai ales tehnologiile moderne au schimbat cumva faţa învăţământului”, a precizat profesorului dr. Irinel Popescu, întrebat despre starea învăţământului românesc la Craiova, fiind invitat la festivitatea pentru aniversarea a 140 de ani de existenţă ale Colegiului Naţional „Fraţii Buzeşti” din Craiova. Profesorul Irinel Popescu a făcut referiri şi la învățământul medical şi a precizat că „uneori ne-am depărtat poate prea mult de activitatea practică, transferând totul în digital, în virtual”.

Şi învăţământul medical trece prin schimbări

În aceste zile, Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” din Craiova serbează 140 de ani de la înființare, iar la activităţile prilejuite de aceste eveniment au fost invitați și absolvenții de renume. Pe lista invitaţilor speciali s-a aflat şi profesorul dr. Irinel Popescu, profesor la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“ din Bucureşti, președintele Academiei de Ştiinţe Medicale. Întrebat despre starea învățământului românesc de azi, profesorul Irinel Popescu, a subliniat că acest domeniu trece prin mari transformări, care se resimt inclusiv în sistemul de învățământ medical.

Profesorul Irinel Popescu a precizat că uneori acest învățământ s-a depărtat mai mult de activitatea practică, subliniind că medicina se învaţă în primul rând la capul bolnavului.



„Învățământul trece prin mari transformări şi e normal pentru că şi România trece prin mari transformări. Mai ales tehnologiile moderne au schimbat cumva fața învățământului şi România trebuie să se adapteze. Mi-e greu să mă pronunț asupra acestora, mai ales în ceea ce privește învățământul medical. Sigur, uneori ne-am depărtat poate prea mult de activitatea practică, transferând totul în digital, în virtual. Medicina se învaţă la patul bolnavului, în primul rând. Dar în ceea ce privește aceste transformări nu sunt numai la noi şi România, cam în toate domeniile, trebuie să rămână conectată la sistemele internaţionale şi trebuie să urmeze modelele internaţionale”, a spus profesorul dr. Irinel Popescu.

I-a plăcut foarte mult matematica

Fiind prezent la festivitatea aniversară a liceului în care a fost elev, profesorul Irinel Popescu a spus că are multe amintiri plăcute din acea perioadă, dar că ăşi aduce aminte cu nostalgie de orele de matematică.



„Sunt multe amintiri din timpul liceului. Îmi aduc aminte cu nostalgie de orele de meditație la matematică pe care profesorul Răducan Georgescu le făcea benevol şi gratuit, cu toată clasa. Eu am fost singurul din clasă care am urmat o facultate cu profil oarecum umanist. Toţi ceilalți colegi ai mei au reușit la Politehnică, la Matematică, deci la discipline legate de aceste ore ale celui mai sever dar aş spune şi unul din cei mai buni profesori pe care i-a avut Craiova. Da, matematica era una dintre disciplinele mele favorite”, a spus profesorul dr. Irinel Popescu.

Drumul de la Craiova la vârful medicinei românești

Profesorul Irinel Popescu este considerat părintele transplantului hepatic în România, realizând primele operații reușite la adult, cu ficat întreg, și la copil, cu fragment de ficat, în Centrul de Boli Digestive și Transplant Hepatic din Institutul Clinic Fundeni. A avut o contribuție esențială la construcția programului național de transplant de organe. Profesorul Irinel Popescu spune că un punct important în drumul său profesional l-a avut „Concursul de internat în specialități Chirurgicale”.



„După absolvirea Colegiului Național „Fraţii Buzeşti” am intrat la Facultatea de Medicină din Bucureşti, pe care am absolvit-o în anul 1977. Un punct important era examenul de internat. Era vremea când se selectau elite. Concursul se dădea la începutul anului VI. Erau puţine locuri, iar cei care ocupau aceste locuri urmau să facă trei ani de internat şi din aceste grupe selectau cadrele universitare. În 1980 am devenit asistent al profesorului Dan Setlacec cu care am lucrat zece ani şi care a fost primul mentor şi omul care mi-a îndrumat paşii, mi-a influenţat şi modul de gândire şi activitatea chirurgicală.

Au urmat cinci ani de specializări în străinătate, am fost în Franţa, dar mai ales în Statele Unite, la Pittsburgh şi la New York. Cam asta a fost perioada de formare. Au urmat apoi ani de muncă împreună cu întreaga echipă chirurgicală dar nu numai cu echipa de anestezic, echipa de gastroenterologie, cu ajutorul cărora, până la urmă, am ajuns să introducem transplantul de ficat ca metodă de rutină astăzi practicată cu succes în România”, a precizat profesorul Irinel Popescu, în cadrul unui interviu acordat după festivitatea aniversară a Colegiului Naţional „Fraţii Buzeşti” din Craiova.