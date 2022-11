„Buzeşteni” de top care au început liceul cu nota 4

Festivitatea pentru cei 140 de ani de existenţă ai Colegiului Naţional „Fraţii Buzeşti” din Craiova a fost organizată, ieri, la Cercul Militar Craiova şi a fost una fastuoasă, cu momente solemne. A fost prezent secretarul de stat în Ministerul Educaţiei, Sorin Ion, care a oferit colegiului placheta şi diploma aniversară „Nicolae Iorga” din partea ministrului Ligia Deca.



Pentru acest eveniment chiar preşedintele Academiei Române, academicianul Ioan Aurel Pop, a transmis un mesaj. Ca invitaţi speciali au fost academicieni precum profesorul Irinel Popescu şi Corneliu Sabetay, reprezentanţi ai mediului universitari, rectorul Universităţii din Craiova, profesor dr. Dan Ionuţ Gheonea, şi prorectorul Universităţii din Craiova, prof. dr. Dan Selişteanu, fiind absolvenţi ai acestui colegiu.

O parte dintre invitaţi nu au ezitat să-şi aducă aminte anumite momente din perioada în care au fost elevi. Rectorul UMF Craiova a fost primul care a „spart gheaţa”, afirmând că prima sa notă din perioada liceului a fost 4, la logică. Apoi, şi prorectorul Universităţii din Craiova a spus că a avut prima notă tot 4, dar la altă materie. De altfel, şi directorul Colegiului Naţional „Fraţii Buzeşti”, Ileana Didu, s-a alăturat momentului şi a mărturisit audienţei că şi prima sa notă la liceu a fost tot 4, şi chiar la materia pe care o predă azi.

Festivitatea aniversară, 140 de ani de la înfiinţarea Colegiului Naţional „Fraţii Buzeşti” din Craiova

Ce amintiri au absolvenţii de top

În aceste zile, Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” serbează 140 de ani de existenţă. Cei care i-au trecut pragul acestui colegiu în calitate de elevi spun că păstrează în suflet „spiritul buzeştean” şi, de câte ori au ocazia, readuc în prezent întâmplări din perioada liceului.



Rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova, profesorul Dan Ionuţ Gheonea, este unul dintre absolvenţii colegiului care, ieri, festivitatea aniversară a colegiului, fiind printre invitaţii de marcă a „spart gheaţa” în privinţa primei note din liceu, care a fost un 4, la Logică. Chiar a sperat ca în sală să fie şi să-l asculte profesorul care i-a dat respectiva notă.

„Sunt, astăzi, rectorul uneia din cele şase universităţi de Medicină şi Farmacie din România şi mă refer la Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova. Într-adevăr, sunt absolvent al Colegiului Naţional „Fraţii Buzeşti” şi, aşa cum spunea şi domnul profesor Irinel Popescu, da, îşi merită lozinca de la intrare „Aici se învaţă carte!”. Şi spun asta pentru că prima mea notă în liceu a fost 4, la Logică, la doamna profesor Călin Tina- Tinca. Sper că este în sală”, a spus rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova. Afirmaţia a destins atmosfera, a stârnit râsul, dar şi aplauzele invitaţilor din sală.

Ce efect a avut primul 4

Rectorul UMF Craiova a continuat pentru a explica efectul notei 4 asupra sa. „N-a fost decât o trezire la realitate, pentru că, ulterior, am intrat primul la Facultatea de Medicină şi am terminat-o ca şef de promoţie. Şi nu o spun ca o laudă personală, ci ca pe o laudă adusă liceului pe care l-am absolvit şi, totodată, ca o amintire de buzeştean”, a mai spus prof.univ.dr Dan Ionuţ Gheonea.

O altă amintire a rectorului ca din perioada liceului a fost legată de perioada în care a ajuns în Aula Facultăţii de Medicină a participat la o prezentare făcută tot de un fost buzeştean, profesorul Irinel Popescu. „Eram prin 97, 98 când profesorul Irinel Popescu a venit în Aula Magna a Facultăţii de Medicină şi am prezentat despre transplantul hepatic. Ne uitam toţi atunci cu mare mândrie că este un fost buzeştean. Astăzi stau alături de profesorul Irinel Popescu şi, din nou, este o mândrie pentru mine”, a mai spus rectorul UMF Craiova.



Profesorul Dan Ionuţ Gheonea le-a tranmis elevilor de la Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” că îi aşteaptă la UMF Craiova. „Şi mă adresez acum elevilor. Vă aştept la Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova împreună cu domnul decan, profesorul Marius Ciurea, pentru că şi la noi, în UMF Craiova se învaţă carte!”, a spus rectorul Dan Ionuţ Gheonea.

Olimpicii susţin colegiul în topul naţional

Un alt absolvent al Colegiului Naţional „Fraţii Buzeşti” din Craiova este prorectorul Dan Selişteanu de la Universitatea din Craiova, care în calitate oficială a subliniat că olimpicii sunt cei care ţin acest colegiu pe primele locuri în ţară.



„Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” serbează 140 de ani de la înfiinţare, 140 de ani de excelenţă în educaţie, ani care au marcat evoluţia urbei noastre, dar şi a Olteniei şi a ţării. Nu voi enumera aici academicienii şi personalităţile marcante, absolvenţi ai colegiului, ci voi spune doar că fără Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” viaţa noastră ar fi fost mult mai săracă, fără strălucire şi fără prestigiu. Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” este un exemplu remarcabil de constanţă.

De 140 de ani are acelaşi nume, avem acelaşi rezervor de cadre didactice de excepţie şi devotate, elevi străluciţi, de caracter, cu implicare în viaţa societăţii. Pleiada de rezultate de mare valoare, de premii, de olimpici, menţin Colegiul „Fraţii Buzeşti” pe primele locuri în ţară. Universitatea din Craiova, aflată, de asemenea, la ceas aniversar, sărbătorind doar 75 de ani de la înfiinţare, prin decret al Regelui Mihai I, este recunoscătoare Colegiului Naţional „Fraţii Buzeşti” pentru cadrele didactice de excepţie, abolvenţi ai colegiului, dar şi pentru elevii de top care încep în fiecare an studiile aici, în universitatea noastră”, a spus prorectorul Dan Selişteanu.

Ca elev, prorectorul Universităţii din Craiova, a început liceul cu nota 4



Ca elev, Dan Selişetanu a spus că a intrat la acest colegiu cu cea mai mare notă, dar în clasa a IX-a prima sa notă a fost 4, la matematică.

„V-am spus că sunt fericit şi bucuros să mă aflu astăzi aici şi, nu doar în calitate de prorector, şi de reprezentant al Almei Mater, ci şi pentru că sunt absolvent al promoţiei centenare a Liceului, de atunci, „Fraţii Buzeşti” şi vă mărturisesc că am în suflet în continuare spiritul buzeştean. Am intrat la admiterea în Liceul „Fraţii Buzeşti” cu prima notă, iar prima notă din liceu a fost tot 4, la fel ca domnul rector de la Universitatea de Medicină. De data aceasta, la matematică, la profesorul Ion Nica. Acest lucru, bineînţeles, că m-a ambiţionat, am treminat pe prima poziţie în clasă şi, ulterior, am urmat cursurile Facultăţile de Automatică şi Calculatoare care se bazează pe multă matematică şi pe informatică „, a mai spus prorectorul Universităţii din Craiova.

Şi managerul Colegiului a început viaţa de liceean cu nota 4

Şi pentru că tot s-a pus accent pe amintiri amuzante acum şi directorul Colegiului Naţional „Fraţii Buzeşti” din Craiova, Ileana Didu, a ţinut să mărturisească, la rândul său, că prima sa notă în calitate de licean a fost tot 4, la matematică. Este chiar disciplina pe care o predă de ani buni chiar la colegiul pe care îl conduce.

„Şi eu am avut tot 4 prima notă în liceu şi tot la matematică. Eram elevă în clasa a IX-a la Liceul „Nicolae Bălcescu[. Dar apoi am învăţat serios şi am avut cele mai bune rezultate şi acum predau matematica. Vă asigură de asemenea că sunt „100% buzeştean”, a spus managerul Ileana Didu.