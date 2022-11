Colegiul „Fraţii Buzeşti” din Craiova sărbătoreşte 140 de ani de existenţă

În perioada 31 octombrie – 5 noiembrie 2022, Colegiul Național „Frații Buzești” din Craiova marchează împlinirea a 140 de ani de la înființare. Cu acest prilej, elevii şi cadrele didactice desfăşoară o serie de activităţi festive dar şi pentru dezvoltare personală. Elevii spun că pentru ei „Colegiul Fraţii Buzeşti” înseamnă unitate şi excelenţă. Cadrele didactice însă se raportează la generaţiile actuale pe care le descriu a fi în continuă schimbare, dar caracterizate ca fiind avide de cunoaştere şi de experimenta prin diverse activităţi nonformale.

Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti”- 140 de ani de existenţă

Piatra de temelie a Colegiului Naţional „Fraţii Buzeşti” din Craiova a fost pusă în anul 1882, iar de atunci şcoala a purtat un singur nume. Managerul colegiului a ţinut însă să sublinieze elevilor şi cadrelor didactice impotanţa istorică a acestei unităţi şcolare.



„Este un eveniment încărcat de emoţie deoarece în 1882 se pune piatra de temelie a liceului care niciodată nu a purtat alt nume decât cel de Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti”. În 1921, regele Ferdinand, care participa la inagurarea sediului spunea „nu zidurile fac o şcoală, ci spiritul care domneşte într-însa”. Ne întâlnim astăzi, Generaţia 140, să mulţumim înaintaşilor noştri, dar şi prezentului şi viitorului pentru ceea ce sumntem, am fost şi vom fi”, a spus ieri managerul colegiului, Ileana Didu. Programul a început cu cu un Tedeum la statuia fraților Buzești.

Ce înseamnă Colegiul „Fraţii Buzeşti” pentru elevi

Profesorul Genelia Petrescu şi elevul Matei Gomboş

Elevii de azi spun că au ales să studieze la Colegiul „Fraţii Buzeşti” din Craiova pentru că li se oferă multe resurse pentru a se dezvolta. Matei Boboş este în clasa a X-a la clasa de Ştiinţe ale Naturii şi spune că de când studiază la acest colegiu a reuşit să facă performanţă la mai multe materii.



„Pentru mine Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” înseamnă unitate şi excelenţă. Ni se oferă foarte multe resurse pentru a ne dezvolta în orice sens ne dorim şi a excela la absolut orice materie. Eu sunt aici încă din clasa a VI-a. Am avut ocazia de a participa la multe olimpiade, am fost pregătit foarte bine de toţi profesorii şi chiar şi colectivul este unul cu adevărat unit. Ca şi rezultate dragi mie pot anunţa premiul I, obţinut în clasa a VII-a, la Olimpiada Judeţeană de Limba Latină. Etapa naţională nu s-a mai organizat. Iar un premiu, cel mai drag mie, este premiul I la Olimpiada Judeţeană de Biologie şi m-am calificat şi la naţională. Anul acesta mă focusez foarte mult pe învăţat la biologie şi la chimie dar vreau să ofer timp şi altor materii”, a spue elevul Matei Boboş.

Profesor Genelia Petrescu: „Generaţiile actuale sunt mai avide de a cunoaşte, de a experimenta”

Profesorii colegiului spun că elevii se schimbă de la o generaţie la alta, iar ceea ce defineşte generaţia actuală este dorinţa de a cunoaşte cât mai multe lucruri, prin diverse activităţi, diferite de cele din programă.



„Elevii noştri vin să înveţe, să socializeze şi s-au creat colective şi minicomunităţi care formează această comunitate a colegiului şi într-adevăr spiritul buzeştean nu este un slogam chiar există. Copiii noştri se concentrează foarte mult pe performanţă, dar nu numai. În ultimii ani am observat că ei ăşi dirijează atenţia către mai multe activităţi extzraşcolare. Bineînţeles, şi noi a trebuit să ne updatam dar şi să ne adaptăm nevoilor lor permanente în schimbare. Generaţiile actuale sunt altfel, sunt mai avide de a cunoaşte, mai avide să experimenteze”, a spus Genelia Petrescu, profesor de biologie. Uan dintre activităţile de succes de ieri a fost chiar vizita la Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova. pe listă erau 25 de elevi dar au ajuns 60.



„Un lucru extraordinar s-a întâmplat în activităţile recente cu elevii . Am făcut proiecte prin care ei îşi descoperă anumite abilităţi şi am făcut şi o vizită la Universitatea de Medicină şi Farmacie şi dacă ştiam că lista mea este de 25 de elevi am ajuns însă cu 60 de elevi în această vizită. Mie mi-a plăcut foarte mult întâlnirea, ne-a plăcut seriozitatea cu care am fost întâmpinaţi, activitatea facultăţii şi laboratoarele au fost prezentate sub for,ă de poveste. Am vrut să le arăt elevilor că aici, la Craiova, există o universitate care a făcut paşi mari în ceea ce priveşte calitatea. Ca şi la colegiul Fraţii Buzeşti, calitatea este dată de materialul uman şi noi le oferim suficient”, a mai spus profesorul Genelia Petrescu.

Momente festive pentru generaţiile de ieri şi de azi

Pentru a marca aceste momente speciale ale propriei deveniri prin timp, Colegiul Național „Frații Buzești” organizează o serie de activități sub mottoul: „Trecutul ne onorează, prezentul ne obligă, viitorul ne aparține.”

De exemplu, ieri, a avut loc şi „Întâlnirea generațiilor” dintre actualii și foștii profesori ai școlii. Ziua de azi, 1 noiembrie, cea în care, din 1910, prin decretul ministrului Spiru Haret, școala și-a dobândit numele unic de „Frații Buzești” se deschide cu ceremonia festivă desfășurată la Cercul Militar din Craiova, începând cu ora 10.00, în prezența invitaților de marcă, a reprezentanților unor prestigioase insituții de cultură și învățământ naționale și locale, a reprezentanților autorităților locale, a profesorilor, elevilor și părinților.



„De acum și până la finalul săptămânii, elevii și profesorii Colegiului vor fi implicați în proiecte diverse care răspund, în primul rând, preocupărilor și intereselor lor academice: conferințe științifice cu participarea unor cadre didactice de la cele două Universități craiovene, lansări de carte, concursuri de creație literară, de informatică, dezbateri, reprezentări ale unor piese de teatru originale, concursuri de gastronomie, expoziții de lucrări plastice, de fotografie și de proiecte tehnologice, întreceri sportive”, se arată în comunicatul colegiului.

Balul buzeştenilor dar şi premierea olimpicilor

În seara de 2 noiembrie, la Casa Studenților va avea loc Balul Buzeștenilor, o tradiție reluată și așteptată cu nerăbdare după întreruperea impusă de pandemie.

Un alt moment important va fi marcat joi, 3 noiembrie, începând cu ora 12.00, când aproximativ 1500 de elevi și profesori ai Colegiului vor porni în marș de la școală până în Piața Mihai Viteazu într-un moment intitulat „Aceștia suntem noi, buzeștenii!”. Vineri,, 4 noiembrie va avea ca eveniment central un alt moment tradițional – premierea elevilor olimpici care reprezintă o carte de vizită a Colegiului, urmat de lansarea numărului aniversar al revistei școlii – „FB”.

Activitățile se vor încheia sâmbătă, 5 noiembrie, cu un concurs cunoscut în lumea matematică – Concursul interjudețean de matematică „Gheorghe Dumitrescu”.