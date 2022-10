Colegiul „Fraţii Buzeşti” are o nouă platformă educaţională prin care elevii învaţă despre egalitatea de gen

În cadrul evenimentelor ce marchează împlinirea a 140 de la înfiinţarea Colegiului Naţional “Fraţii Buzeşti” din Craiova, au loc şi activităţi specifice proiectelor Erasmus+, care le oferă elevilor posibilitatea să acceseze noi platforme educaţionale şi să exerseze învăţarea prin joc.

De exemplu, azi, în prima zi de activităţi specifice zilelor colegiului elevii şi profesorii au avut parte de o sesiune de formare privind modul de utilizare a unei noi platforme educaţionale şi modul de implementare a activităţilor în sala de clasă.

Platforma a fost creată în cadrul Proiectului Erasmus+ ,,GeGame – A videogame to use in schools to promote gender equality” ( www.gegame.eu ) ce are ca scop promovarea Egalităţii de Gen prin Joc Educativ, prin organizarea Simpozionului Naţional ,,GeGame -Suntem Egali!”.

„Profesorii şi elevii trăiesc, prin joc, şanse egale de a descoperi emoţiile în multiple experienţe de viaţă, de a-şi descoperi emoţii de adolescent şi, luând locul personajelor din jocul online, vor alege, în diferite contexte, între bine şi rău, între corect şi greşit, mereu respectul faţă de celălalt. Ceea ce este provocator în joc este că, prin situaţiile expuse pe platforma educaţională prezentată, elevii învaţă cum să iasă învingători în lupta dintre alegerile corecte şi incorecte, cum să respecte frumuseţea relaţiilor interumane, în prezent şi viitor”, a precizat unul dintre cadrele didactice.

Elevii vor învăţa şi despre materialele de construcţii pentru viitor

Joi, 3 noiembrie 2022, ora 14.00, cadre didactice din numeroase unităţi şcolare vor participa la evenimentul de multiplicare al proiectului “EcoBuild” ( https://ecobuildproject.com/ ), organizat sub genericul „Eco Build Together -Sustenabile construction for a Better Future”, în cadrul conferinţei naţionale. Tema proiectului este generoasă şi de actualitate făcând referire la soluţii concrete de protejare a mediului prin alegerea de materiale şi soluţii tehnice în domeniul construcţiilor, obiective atinse prin practicarea jocului online EcoBuild de către elevi.

Tendințele societății moderne și provocările climatice actuale sunt o preocupare pentru elevii și cadrele noastre didactice. Tocmai în acest sens, proiectele Erasmus+ oferă oportunitatea de a desfășura activități de învățare și formare de deprinderi în domeniul construcțiilor sustenabile, al economiei circulare care să conducă generațiile viitoare la protejarea mediului înconjurător.