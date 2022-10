Ligia Deca: Peste 9.000 de amendamente la viitoarele legi ale Educației

Noul ministru al Educației, Ligia Deca, a declarat vineri, că sunt peste 9.000 de amendamente venite la proiectele legilor Educației care trebuie analizate cu mare atenție, motiv pentru care a convenit cu premierul un termen de încă 2 săptămâni pentru finalizarea noilor proiecte legislative.

„Referitor la subiectul proiectelor de legi ale Educației am discutat astăzi cu domnul prim-ministru și am convenit un termen mai flexibil de încă aproximativ 2 săptămâni.

Este foarte important să trecem cu foarte mare atenție prin toate amendamentele venite, nu puține, sunt peste 9.000, însă în același timp să acordăm atenția cuvenită și reprezentanților actorilor în Educație care evident după preluarea mandatului și-au dorit întâlniri în care să sublinieze care sunt prioritățile acestora în perspectiva viitoarelor legi ale Educației.

Am toată încrederea că împreună cu actorii în Educatie si asociațiile, federațiile, dar și alături de experți în Educatie și de echipa de la Ministerul Educației vom putea formula cele mai bune soluții”, a declarat vineri Ligia Deca, la finalul ședinței de Guvern.

Întregul impact bugetar va fi rediscutat

Întrebată dacă rămân în picioare creșterile salariale pentru profesori, în speță ca un profesor debutant să aibă un salariu egal cu salariul mediu pe economie, Ligia Deca a spus că acesta este angajamentul legislativ, dar întreg impactul bugetar va fi rediscutat

„Acesta este angajamentul legislativ în textul legislativ pe care l-am preluat. Sigur că întregul impact bugetar al proiectelor de legi va fi rediscutat în Guvern și va fi agreat și în Coaliție. Eu așa îmi doresc și cred că trebuie să fie și Ministerul Educației va face toate eforturile pentru a crește semnificativ retribuirea dascălilor în societate”, a spus aceasta, conform HotNews.

Întrebată dacă majorările salariale pentru profesori vor veni odată cu luna septembrie 2023, la începutul noului an școlar, Ligia Deca a spus că nu a fost agreat încă.

„Profesorii trebuie să se aștepte cu siguranță la modificări pe o serie de paliere“

„Profesorii trebuie să se aștepte cu siguranță la modificări pe o serie de paliere. Vom agrea împreuna cu Ministerul Finantelor și împreuna cu întregul Guvern care va fi momentul de intrare in vigoare a majorărilor salariale. Nu am ajuns încă la acel subiect.”, a spus ministrul Educației.

Este în discuție o creștere salarială de la 1 ianuarie 2023 pentru profesori

Aceasta a admis însă că este în discuție o creștere salarială de la 1 ianuarie 2023 pentru profesori în baza legii salarizării bugetare.

„Din discuțiile pe care le-am avut deja cu organizațiile sindicale, da, este in discutie o astfel de creștere așa cum a existat în fiecare an, pe niște tranșe agreate în funcție de legile avute in vigoare si anvelopa bugetara disponibila. Este încă în discuție procentul”, a spus aceasta.

Ligia Deca a mai precizat că noile Legi ale Educației vor suferi schimbări în special în urma procesului de dezbatere publică și că va mai dura în jur de 2 săptămâni până când va fi armonizată o formă a noilor legi.