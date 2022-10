Poliţia, chemată la Şcoala „Gheorghe Ţiţeica” să elibereze scaunul de secretar -şef

Situaţie conflictuală la Şcoala Gimnazială „Gheorghe Ţiţeica” din Craiova. Poliţia a fost chemată săptămâna trecută unitatea şcolară. Motivul? Să invite pe cea care a ocupat funcţia de secretar -şef să părăsească biroul. Managerul şcolii spune că s-a ajuns în această situaţie după ce a constatat că este vorba de o angajare care nu ar fi respectat Codul Muncii, subliniind că a fost un caz de nulitate absolută a contractului de muncă încheiat pentru acestă funcţie.

Secretara -şefă a Şcolii gimnaziale „Gheorghe Ţiţeica” a fost dată afară cu poliţia, este informaţia care se multiplică de câteva zile printre locuitorii oraşului. De ce ? Cum s-a ajuns aici? Managerul şcolii, Atia Fodor, spune că a constatat întâmplător că funcţia ar fi fost ocupată fără să respecte prevederile Codului Muncii. „Sunt două aspecte importante în acest caz. Secretara-şefă a ocupat funcţia în 2015-2016 fără să aibă contract cu şcoala şi un alt aspect este că din 2016 are contract de muncă pe perioadă nedeterminată, deşi pe această funcţie era o altă persoană care se detaşa la o unitate şcolară din judeţ. Practic, nu puteau fi două persoane pe aceeaşi funcţie. Şi se ştia clar de detaşare, pentru că din şase în şase luni şcoala emitea hârtie cu acordul.

Era alt director. În plus, Codul Muncii prevede că orice funcţie din sistemul public se ocupă prin concurs. În cazul respectiv a fost organizat un concurs în 2013, dar pentru un an, iar după aceea nimic. În martie 2021 persoana care ocupa de drept funcţia de secretar-şef s-a pensionat şi tot nu s-a organizat concurs. Contractul este nul absolut, conform articolului 57 din Codul Muncii. În aceste condiţii, am convocat Consiliul de Administraţie şi a luat decizia de a-i înceta contractul respectiv. Decizia aceasta s-a luat după ce am consultat ITM şi ISJ Dolj”, a precizat Atia Fodor, directorul Şcolii Gimnaziale „Gheorghe Ţiţieca” din Craiova.

A luat act de decizie dar a venit la birou

Şi cum s- a ajuns să se cheme poliţia? Managerul şcolii spune că după ce s-a luat decizia de a înceta contractul de muncă pentru secretar-şef, ocupanta postului ar fi venit la birou şi în a doua zi.

„Decizia Consiliului de Administraţie al şcolii a fost adusă la cunoştinţa doamnei. A semnat în prezenţa reprezentantului sindicatului şi cu martori. I s-a spus că poate participa la concurs. În ziua următoare a venit la birou. Nu mai putea avea acces la documentele şcolii şi am chemat poliţia. Sigur, că am invitat-o politicos să părăsească biroul. Nu a fost vorba de vreun scandal”, a mai spus directorul şcolii. Întrebaţi despre această situaţie, reprezentanţii IPJ Dolj au precizat pentru GdS că „a existat o sesizare din partea unităţii de învăţământ. La sosirea poliţiştilor, persoana în cauză nu se mai afla însă în incinta unităţii de învăţământ”.

Cum s-a ajuns în această situaţie

Cum s-a ajuns totuşi la această situaţie? Managerul şcolii mai spune că descoperit că nu se respectă legislaţia în privinţa ocupării funcţiei de secretar-şef când a început demersurile pentru a completa organigrama. În plus, managerul şcolii spune că instituţiile abilitate vor face cercetări pentru perioada 2015-2016 când s-au emis acte şi documente semnate de secretar-şef fără contract de muncă cu şcoala.

„În şcoală sunt prevăzute două funcţii de secretar. Şi am făcut demersurile pentru a mai angaja o persoană şi atunci am descoperit că nu s-a organizat concurs nici pentru funcţia pe care o aveam ocupată. Am făcut adrese şi la ITM şi la ISJ şi asta a reieşit. Am chemat ocupanta postului şi mi-a spus doar de concursul din 2013. Dar acel concurs era pe perioadă determinată. Eu nu ştiu să vă spun cum s-a ajuns să aibă contract pe perioadă nedeterminată. Era alt manager pe atunci. Instituţiile abilitate vor cerceta cum în 2015-2016 s-a desfăşurat activitatea fără să aibă contract de muncă cu şcoala”, a mai spus managerul Atia Fodor.

Am încercat să luăm un punct de vedere şi fostului manager al şcolii pe acest subiect, dar nu a putut fi contactat.

Şcoala „Ghoerghe Ţiţeica” a rămas practic în această perioadă fără secretară. Managerul şcolii spune că atribuţiile ar fi fost delegate bibliotecarei şi că aşteaptă o soluţie de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj . „Am înştiinţat Inspectoratul Şcolar despre situaţie şi aşteptăm să vedem ce decizie se va lua”, a mai spus Atia Fodor.