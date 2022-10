Doar patru şcoli din Craiova mai au after school

Doar patru şcoli din Craiova au program after school sau „şcoală după şcoală” (SDS). Acesta este un program complementar programului școlar obligatoriu, care oferă oportunități de învățare formală și nonformală, pentru consolidarea competențelor, învățare remedială și accelerare a învățării prin activități educative, recreative și de timp liber și se adresează atât elevilor din învățământul primar, cât și elevilor din învățământul secundar. Potrivit inspectorilor şcolari, în Dolj, programul „şcoală după şcoală” a prins mai mult în mediul rural, acolo unde astfel de programe sunt derulate pe fonduri europene.

Conform legislaţiei în vigoare, în învăţământul primar, programul „şcoală după şcoală” cuprinde activităţi cu sprijin specializat (supraveghere şi îndrumare în efectuarea temelor, recuperare pentru elevii cu dificultăţi cognitive, emoţionale, tulburări de limbaj prin activităţi remediale, consiliere, logopedice, activităţi de încurajare a lecturii independente etc.), ateliere şi activităţi tematice şi alte activităţi de tip recreativ.

Fiecare şcoală, în funcţie de grupul-ţintă, constituie module de pachete de activităţi, prin combinarea activităţilor menţionate.

În Craiova, puţine şcoli mai au un asemenea program. Astfel de servicii sunt oferite mai mult de firme particulare sau ONG-uri, iar costurile sunt de peste 1.000 de lei, ajungând, în general, în zona centrală şi la 1.500 de lei pe lună, ceea ce înseamnă pe un an calenadristic 18.000 de lei pentru un copil. De obicei, la un after school privat părinţii plătesc şi luna de vacanţă pentru a-şi păstra locul şi pentru anul şcolar următor.

Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” a deschis after school

La stat un program after school are costuri mai mici. O demonstrează cele patru şcoli din Craiova care au solicitat şi au primit aviz de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj pentru un astfel de program. Părinţii plătesc între 600 şi 800 de lei pe lună pentru un copil. Una dintre unităţile şcolare care a solicitat pentru anul acesta să i se aprobe programul after school şi a şi primit avizul ISJ Dolj este Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” din Craiova.

Ce le oferă şcolarilor



Potrivit managerului colegiului, programul este implementat pentru prima dată în acest an şcolar.

„Începând cu anul şcolar 2021-2022 am făcut o analiză în rândul părinţilor şi am văzut că ar fi orientaţi spre acest program. L-am implementat începând cu acest an şcolar, pentru că anul trecut situaţia era incertă din cauza pandemiei. Avem grupe pentru fiecare an de studiu: pregătitoare, clasa I, clasa a II-a, clasa a III-a şi clasa a IV-a. Practic, sunt şapte grupe.

Copiii fac activităţi educative până la 15.45 cu învăţătoarele şcolii şi apoi au pauză de 15 minute tot cu învăţătoarele, după care au activităţi cu profesori de la Palatul Copiilor: învaţă limbi străine, fac meşteşuguri, activităţi sportive, recreative, şah. Sunt cinci grupe care au programul până la ora 17.00. Activităţile suplimentare sunt gratuite. Se plătesc serviciile de masă. Copiii mănâncă la cantină. Avem 21 fete de la internat care mănâncă la cantină, 7 grupe de after school şi 5 grupe de step by step”, a explicat Ileana Didu, directorul Colegiului Naţional „Fraţii Buzeşti” din Craiova. Părinţii plătesc lunar pentru acest program 800 de lei. Banii se dau prin Asociaţia Părinţilor. Managerul colegiului spune că dacă va reuşi să compartimenteze podul colegiului va face spaţii de after school şi pentru gimnaziu.

Şi Şcoala „Mihai Eminescu” a înfiinţat de anul acesta after school

O altă unitate şcolară care are program „after school” de anul acesta este Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” din Craiova.

„Am dorit să înfiinţăm acest program pentru a veni în sprijinul părinţilor care au copiii la pregătitoare şi au serviciu şi nu pot veni să îi ia la prânz sau nu au cu cine să îi lase. Am primit însă solicitări şi de la părinţii copiilor de la clasele I şi a II-a şi am mai făcut o grupă.

Copiii de la pregătitoare fac activităţi recreative şi cei de la clasele I şi a II-a fac şi teme. De asemenea, avem şi profesori de la Palatul Copiilor care vin şi fac cu ei diferite activităţi, gratuit. Le oferim copiilor şi masa de prânz. Practic, de la 12.00 la 13.00 copiii mănâncă şi se recreează şi de la 13 la 15 fac activităţi educative cu învăţătoarele după care fac alte activităţi cu cadrele didactice de la Palat. Pentru acest program plătesc aproximativ 800 de lei pe lună”, a precizat Raluca Mitran, dorector la Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” din Craiova.

La Liceul Energetic, copiii pot dormi la prânz

La Liceul „Energetic” din Craiova programul after school este de ani buni. Copiii de la pregătitoare au şi posibilitatea de a dormi la after school.

„Avem trei grupe la after schoool, din care una pentru clasa pregătitoare, o grupă pentru clasele I-IV şi o grupă pentru clasele II-III. Copiii fac diferite activităţi educative cu cadrele didactice dar şi activităţi recreative şi sportive, dansuri. Opţional, elevii pot învăţa şi o limbă străină. Ca şi particularitate, elevii de la pregătitoare au posibilitatea să şi doarmă. Asigurăm şi masa în cantină după normele în vigoare. Avem medic şcolar care urmăreşte ceea ce se prepară. Primim cereri de la părinţi dacă vor să solicite înscrierea copiilor dar doar pentru copii din şcoală”, a spus Gabriela Achim, managerul Liceului Energetic din Craiova. Părinţii plătesc 600 de lei pe lună pentru acest program şi banii se dau prin Asociaţia de părinţi „CRESC”. .

Manager: Părinţii plătesc 43 de lei pe zi

Şi Şcoala Gimnazială „Decebal” are program after school. Potrivit managerului, părinţii plătesc pe zi aproximativ 43 de lei. „Avem after school din acest an şcolar. Avem 20 de copii înscrişi, în două grupe. Copiii fac temele cu învăţăoarele dar beneficiază şi de activităţi cu profesori de la Palat, fac desen, activităţi de educaţie fizică şi ne dorim ca pe viitor să facă şi engleză. La programul de after school, elevii beneficiază şi de masă. Practic, pentru acest program părinţii plătesc cam 43 de lei pe zi”, a spus Marius Tucă, managerul Şcolii Gimnaziale „Decebal” Craiova.

ISJ Dolj: Sunt mai multe programe în judeţ



Pentru a implementa programul after school, şcolile trebuie să ceară cu un an şcolar înainte avizul de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj. Inspectorul şcolar care se ocupă de aceste programe edicative, Irina Barbu, spune că acest program este implementat mai ales în mediul rural unde este derulat de asociaţii sau pe fonduri europene.

„În Craiova sunt patru şcoli la care avem programul „Şcoală după şcoală” şi unde costurile sunt suportate în mare parte de părinţi. Acest program este implementat mai mult în mediul rural. Avem after school la Cârcea, unde se derulează în parteneriat cu Primăria şi Consiliul Local. La Brădeşti mai este un astfel de program printr-un proiect derulat de World Vision în care sunt incluse şi şcolile de la Coţofenii din Faţă şi Teslui. La Şcoala Leşile şi la Şcoala Goieşti un astfel de program se desfăşoară în parteneriat cu Fundaţia Adina Stiftelsen.

La Şcoala Gimnazială „Constantin Gerota” Calafat este un asemenea program derulat cu asociaţia de părinţi, iar la şcolile din Seaca de Câmp şi din Bistreţ se derulează prin proiecte POCU. Anul acesta sunt mai puţine programe comparativ cu anii trecuţi din cauza pandemiei dar şi pentru că unele proiecte s-au terminat în anul şcolar anterior”, a precizat inspectorul şcolar Irina Barbu.