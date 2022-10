Târg de toamnă, la Colegiul Naţional „Carol I” din Craiova

Curtea Colegiului Naţional „Carol I” din Craiova s-a transformat astăzi într-un veritabil târg cu delicatese de toamnă.

Plăcinte, checuri, cozonaci, fursecuri, dulceaţă, murături, compoturi, legume şi fructe proaspete sunt doar câteva dintre produsele pe care şcolarii le-au pregătit acasă cu părinţii şi le-au scos la vânzare. Standurile au fost frumos ornamentate cu flori şi dovleac de sezon. Vânzătorii au purtat costume populare şi au fost mereu gata să negocieze preţul produselor.

Cumpărătorii au fost părinţii, bunicii, cadrele didactice şi chiar inspectorii şcolari.

„Am organizat Târgul de toamnă, o activitate frumoasă care îi pune pe elevi în relaţie directă cu tradiţiile româneşti. Este cea de a doua ediţie şi pot să vă spun că, de la an la an, prindem şi mai multă experienţă şi suntem mai bine pregătiţi. Copiii au venit cu produse care sunt valabile chiar şi un an, fiind pregătite cu multă iubire”, a precizat prof. Mihaela Ristea.

Printre cumpărători a fost şi inspectorul şcolar general, Daniel Ion, care a precizat că a venit în dublă calitate, de părinte dar şi de cadru didactic.

„Mă bucur să mă aflu în mijlocul copiilor, la o activitate atât de frumoasă, Târgul de toamnă. Este cea de a doua ediţie anul acesta. Felicit copiii şi cadrele didactice pentru implicare. Au adus produse diverse, am cumpărat şi eu câteva şi sunt gata să mai achiziţionez. Pentru copii această activitate aduce bucurie şi este binevenită mai ales după perioada de pandemie. Îi ajută foarte mult să socializeze şi bineînţeles îi învaţă mai repede tradiţiile şi obiceiurile româneşti”, a precizat inspectorul şcolar general Daniel Ion.

Cu banii strânşi de la târg elevii vor merge la film.