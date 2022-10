A scăzut numărul elevilor din Craiova care vor primi bursă

În Craiova, conform cererilor înaintate de şcoli, în acest an şcolar se vor acorda 11.619 burse de merit, performanţă şi studiu elevilor de gimnaziu, liceu şi şcoală profesională. Managerii spun că, în comparaţie cu anul trecut, sunt mai puţini bursieri. Sunt colegii în Craiova care au şi cu 300 de elevi mai puţini pe listele bursierilor.

Directorii pun scăderea numărului de beneficiari, în primul rând, pe creşterea mediei generale de la care se acordă bursa de merit, de la 8,50 la 9,50 dar şi pe faptul că de anul acesta nu se mai acordă nici bursele rurale, pentru elevii din rural care învăţau la şcoli din urban. La unele şcoli însă, comparativ cu anul trecut, a crescut numărul elevilor care primesc bursă socială, ceea ce arată practic o scădere a veniturilor.

Conform datelor pe care le are Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, în Craiova au fost solicitate 8.983 de burse de merit, 267 de burse performanţă şi 2.359 de burse de studiu. Managerii şcolilor spun că în comparaţie cu anul trecut, numărul elevilor bursieri a scăzut. Una dintre cauze ar fi creşterea mediei generale pentru care se acordă bursa de merit, de la 8.50 la 9.50. Din acest motiv, la Colegiul Naţional „Elena Cuza” din Craiova, anul acesta, sunt cu 200 de elevi mai puţini pe listele bursierilor.



„Sunt mai puțini elevi bursieri comparativ cu anul trecut, cu vreo 200. Anul trecut am avut 1.150 de burse, iar anul acesta avem 850 de burse. Cele mai multe burse sunt cele de merit, urmate de bursele sociale, apoi de bursele studiu și de performanță. Bursele încă nu s-au plătit. S-au evaluat dosarele și urmează sa se plătească de către primărie”, a spus Liviu Cotfasa, directorul Colegiului Național „Elena Cuza” din Craiova.

A mai crescut numărul burselor sociale

Şi la Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” din Craiova a scăzut numărul elevilor bursieri. Anul acesta lista elevilor bursieri cuprinde 851 de beneficiari în loc de 1.315 cât au fost anul trecut, ceea ce înseamnă o diferenţă de mai bine de 360 de elevi. Anul acesta sunt însă şi elevi care primesc bursă de performanţă. O altă diferenţă este că ar fi crescut numărul elevilor care primesc burse sociale, ceea ce arată o scădere a veniturilor.



„Sunt mai puține burse ca anul trecut pentru că s-au schimbat și condițiile de acordare a burselor. Anul acesta bursa de merit se acordă pentru media generală 9.50, iar anul trecut se acorda la 8.50. Astfel că, dacă în 2021 am avut 1.315 bursieri, anul acesta avem 951 de bursieri. Ce avem în plus față de anul trecut sunt bursele de performanță. Anul școlar anterior nu am avut olimpiade, iar după ridicarea stării de alertă au fost organizate şi avem şi performanţe. La nivelul Colegiului Național „Frații Buzești” avem 27 de elevi cu burse de performanţă. Mai avem 7 burse sociale. Iar în ceea ce priveşte creşterea numărului de burse, avem mai multe cereri pe burse sociale comparativ cu anul trecut. Anul acesta au fost solicitate 61 de burse sociale. „, a spus Ileana Didu, directorul Colegiului Naţional „Fraţii Buzeşti” din Craiova.

Anul trecut au fost şi multe burse pentru mediul rural

Şi la Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan Velovan” din Craiova sunt mai puţine burse. Managerul spune că la nivelul şcolii avea şi mulţi beneficiari ai bursei pentru mediul rural, care de anul acesta nu se mai plăteşte.

„N-a crescut numărul burselor din cauza condițiilor. Anul trecut am avut 1.187 de burse, iar anul acesta avem 831. De unde vin diferenţele? În primul rând avem mai puţine burse de merit, sunt 711 faţă de 978 cât au fost anul trecut. Şi asta pentru că a crescut media generală de la care se acordă bursa de la 8.50 la 9.50. La nivelul şcolii noastre a scăzut în schimb burselor sociale. Anul trecut am avut 198 de burse sociale, anul acesta avem 67 de burse sociale. Scăderea se explică și prin faptul că anul acesta nu se mai acordă bursa rurală. La nivelul școlii am avut 138 de burse rurale, anul trecut. Şi, practic, şi de aici vine scăderea numărului de elevi bursieri”, a explicat directorul Colegiului Naţional Pedagogic”Ştefan Velovan” din Craiova.

Care sunt criteriile de acordare a burselor

Bursele şcolare se acordă conform Ordinului 5.379/2022, prin care se stabilesc şi criteriile generale. Astfel, bursele de merit se acordă elevilor care au obținut media anuală generală de cel puțin 9,50 și au acumulat cel mult 20 de absențe nemotivate/an în anul școlar anterior, cu excepția elevilor din clasa a IX-a. Pentru cei din primul an de liceu sau profesională, bursa de merit se acordă elevilor care au obținut media de admitere în învățământul liceal sau profesional de cel puțin 9,50 și au acumulat cel mult 20 de absențe. De asemenea, beneficiază elevii care au obţinut locurile I, II sau III la etapele județene/zonale în cazul învățământului vocațional de artă ale competițiilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației.



Bursa de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 3 luni anterioare cererii, cel mult egal cu salariul minim net pe economie şi au obținut media anuală generală de cel puțin 7,50 și au acumulat cel mult 20 de absențe nemotivate în anul școlar anterior, cu excepția elevilor din clasele a V-a și a IX-a. Elevilor de clasa a V-a li se acordă bursa dacă au obţinut în clasa a IV-a, calificativul „foarte bine“ la toate disciplinele de studiu și au acumulat cel mult 20 de absențe nemotivate în anul școlar anterior.

Pentru elevii de clasa a IX-a, bursă de studiu se acordă celor care au obținut media de admitere în învățământul liceal sau profesional de cel puțin 7,50 și au acumulat cel mult 20 de absențe nemotivate în anul școlar anterior. Bursele de performanţă se acordă elevilor care au obţinut cel puţin locurile I, II şi III la competiţiile naţionale sau la competiţiile internaţionale.