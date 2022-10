Şcolile din Craiova pot închiria spaţii inclusiv pentru nunţi şi botezuri

Şcolile pot închiria spaţiile excedentare. Primăria Craiova a dat şi un regulament în acest sens, prin care menţionează că se pot închiria săli de clasă, ateliere, laboratoare, inclusiv dotările aferente, construcţiile demontabile , săli de sport, terenuri de sport şi alte suprafeţe de teren, care în anumite perioade din timpul unui an, unei săptămâni sau luni nu sunt folosite în procesul instructiv-educativ. De asemenea, se pot închiria şi cantinele şcolare pentru nunţi şi botezuri şi alte evenimente similare. Prin regulament, tariful de închiriere este de 3.000 de lei pe zi. Managerii spun însă că nu au avut astfel de solicitări de ani buni şi că cele mai multe cereri de închiriere sunt pentru terenurile de sport, pentru cămine dar şi chiar şi pentru sălile de festivităţi.

Conform Regulamentului cadru de închireie a spaţiilor disponibile din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Craiova, contractul de închiriere se poate încheia, după caz, cu orice persoană fizică sau juridică, româna sau străina, de către titularul dreptului de administrare. Tot în regulament scrie că sălile de curs, clasele, amfiteatrele pot fi închiriate numai pentru activităţi de învăţământ, cercetare şi proiectare, organizarea unor cursuri de formare şi alte asemenea, sălile şi terenurile de sport numai pentru activităţi sportive, spaţiile de cazare numai pentru activităţi de învăţământ, birouri sau pentru cazare, sălile de festivităţi şi cantinele pentru activităţi specifice.

Cum se pot închiria cantinele

Se acceptă însă ca în cantine să se desfăşoare nunţi sau botezuri, tariful recomandat fiind de 3.000 de lei pe zi.

„Pentru închirierea cantinelor şi sălilor de mese, în vederea organizărilor de nunţi, botezuri sau alte evenimente asemănătoare se va întocmi de către unitatea de învăţământ un proces verbal de predare-primire cu cel puţin 4 zile premergătoare evenimentului, în care se va specifica evenimentul, data, perioada şi orele de inchiriere. Ulterior întocmirii procesului verbal de predare-primire, se va întocmi de către unitatea de învăţământ şi contractul de închiriere. O copie după procesul verbal şi contractul, vor fi înregistrate în registrul special, cu cel putin 2 zile premergătoare evenimentului.Tariful de inchiriere va fi de 3000 lei/eveniment/zi. (tariful de inchiriere va cuprinde şi recuperarea contravalorii consumului de utilităţi)”, scrie în regulament.

Ce tarife sunt recomandate pentru sălile de sport şi pentru cazare

Pentru sălile de sport şi pentru cazare sunt anumite tarife recomandate prin regulament. „Pentru închirierea sălilor de sport sau a claselor de curs către anumite cluburi (curs de dans, balet, arte martiale, şah, etc) cu activitate permanentă (minim 2 zile/ săptămână), se va incheia un contract de închiriere de către unitatea de învăţământ, cu acordul Consiliului de Administraţie . Tariful de inchiriere a sălilor va fi de 8 lei/oră.

Pentru închirierea unor camere din internate, pentru cazări temporare, etc, contractul de închiriere va fi incheiat de către unitatea de învăţământ preuniversitar de stat cu acordul consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, contractele urmând a fi înregistrate în registrul special al unităţii de învăţământ care va ţine o evidenţă a acestora. Tariful de închiriere pe zi va fi de 10 lei/persoană. Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat vor depune la Primăria Municipiului Craiova şi la Inspectoratul Şcolar Dolj, până în data de 10 a lunii următoare, situaţiile pentru închirierile ocazionale”, se menţinează în regulament.

Managerii: Nu am mai avut cereri pentru nunţi şi botezuri în cantine

Managerii unităţilor şcolare spun că nu mai au solicitări pentru evenimente ca nunţi şi botezuri.



„Nu avem solicitări pentru închirierea cantinei pentru evenimente cum ar fi nunţi sau botezuri. Nici nu am avea cum să închiriem aceste spaţii pentru că avem foarte mulţi elevi la cămin. La prtânz sunt peste 300 de elevi care mănâncă la cantina şi seara sunt peste 160 de copii. La liceul nostru se asigură cazare şi masă şi în week-end, dar, chiar şi atunci, avem elevi care rămân cazaţi. Sunt mulţi elevi din Republica Moldova.

În Consiliul de Administraţie au fost decise unele tarife pentru închiriere, dar deciziile au fost tot pentru activităţi care se fac cu şi pentru elevi. De exemplu, s-a luat decizia de a închiria camere de cămin pentru elevi de la alte şcoli. Nu cazăm familii sau alte cazuri sociale. Mai avem tarife şi pentru închirierea sălilor de sport. Acolo se fac activităţi sportive pentru elevi şi nu pentru adulţi”, a spus Mihaela Brumar, directorul Liceului „Henri Coandă” din Craiova.



La Colegiul Naţional „Elena Cuza” din Craiova cereri ocazionale sunt pentru amfiteatru şi cămin, iar vara închiriază terenul de sport. „La cantină nu am mai avut solicitări de închiriere pentru evenimente de 5-7 ani. Şi ceea ce mai închiriem este terenul de sport şi, pe acesta vara, unui club de baschet. Am mai avut cereri pentru închirierea ocazională a sălii de festivităţi pentru activităţi culturale, cum ar fi spectacole de muzică clasică. Şi pentru cămin am avut cereri din partea profesorilor care mai vin la corectură sau când mai sunt conferinţe pe anumite domenii”, a spus Liviu Cotfasă, directorul Colegiului Naţional „Elena Cuza” din Craiova.

Preţuri de 30 de lei pe noapte sau 300 de lei pe lună la cazarea în cămine

Nici la Colegiul Naţional „Gheorghe Chiţu” din Craiova, cantina nu a mai fost solicitată pentru evenimente festive.

„De la nunţi şi botezuri avem o mare datorie. Erau solicitări în urmă cu mulţi ani, acum nu mai sunt pentru că s-au deschis multe restaurante în Craiova. Am încercat să mai închiriem cantina dar nu am mai reuşit. Am închiriat căminul anul acesta pentru Intencity. Am avut 30 de persoane cazate, dar la camere cu baie comună unde chiria a fost de 30 de lei de persoană. Pentru camerele de cămin cu baie proprie, tariful era de 60 de lei de persoană. Camerele se pot închiria şi la alte evenimente culturale. Avem şi două săli de gimnastică, dar nu am mai avut solicitări”, a spus Dumitru Iftimov, directorul Colegiului Economic „Gheorghe Chiţu” din Craiova.

Cereri puţine pentru închiriere

Liceul „George Bibescu” din Craiova are spaţiile renovate pe fonduri europene. Directorul spune că la cămin are chirie rezonabilă, de 300 de lei pe lună, dar cererile de închiriere vin mai mult de la elevi.

„Pentru cantină nu avem cereri pentru închiriere pentru nunţi sau botezuri, dar nici nu am vrea să închiriem pentru aşa ceva pentru că s-ar degrada repede. La cămine avem mai multe solicitări dar din partea elevilor de la alte unităţi şcolare. Am fost şi pe lista cu propuneri de cazare pentru Intencity dar nu am avut cereri, deşi preţurile sunt rezonabile, 300 lei pe lumă. Mai avem şi alte spaţii excedentare trecute pentru închiriere, cum ar fi laboratorul de chimie, o sală de curs şi sala de sport dar nu sunt cereri deocamdată”, a spus Laurenţiu Dumitru, directorul Liceului „George Bibescu” din Craiova.



Nici la Colegiul Naţional Pedagogic din Craiova nu ar fi multe contracte de închiriere. Managerul spune că a închiriat doar sala de sport pentru antrenamente la volei. „Nu avem spaţii excedentare. Pentru cantină nu am avut cereri de închiriere şi deserveşte doar cei 50 de elevi din cămin. Nici pentru săli de clasă sau laboratoare nu avem slicitare de închiriere. Ceea ce am închiriat a fost sala de sport, care este de dimensiuni mici. Contractul de închiriere este cu un club de volei. Activităţile sportive sunt pentru elevi”, a spus Adrian Stroe, directorul Colegiului Naţional Pedagogic din Craiova.