Dați copiilor înapoi curtea școlii!

Accesul persoanelor în curțile și pe terenurile de sport amenajate în aer liber ale unităților de învățământ preuniversitar de stat, este permis după terminarea programului școlar, a examenelor, olimpiadelor, concursurilor sau a festivităților, până la orele 21:00, iar în weekend și în timpul vacanțelor între orele 08:00-21:00, în vederea desfășurării activităților sportive și recreative. Acesta este un fragment din Hotărârea Consiliului Local Craiova de anul trecut, valabilă pentru toate unităţile şcolare. În fapt, unele şcoli dau acces liber, altele nu, fiind închise după orele de program.

Ce prevede hotărârea Consiliului Local Craiova

Senatul a votat o lege în completarea Legii educației fizice și sportului prin care terenurile de sport din unităţile şcolare vor fi deschise gratuit pentru utilizatori.Legea este acum la Camera Deputaților.

În Craiova însă, Consiliul Local a dat încă de anul trecut o hotărâre prin spaţiile din curţile unităţilor şcolare pot fi folosite şi după orele de program pentru activităţi recreative şi sportive.

„Este permis accesul liber al persoanelor în curţile și pe terenurile de sport amenajate în aer liber ale unităților de învățământ preuniversitar, după terminarea programului școlar, a examenelor, olimpiadelor, concursurilor sau a festivităților, în vederea desfășurării activităților sportive și recreative. Accesul persoanelor în curțile și pe terenurile de sport amenajate în aer liber ale unităților de învățământ preuniversitar de stat, este permis după terminarea programului școlar, a examenelor, olimpiadelor, concursurilor sau a festivităților, până la orele 21:00, iar în weekend și în timpul vacanțelor între orele 08:00-21:00, în vederea desfășurării activităților sportive și recreative.



Persoanele care au acces în curțile și pe terenurile de sport amenajate în aer liber ale unităților de învățământ preuniversitar de stat, au obligația de a folosi terenurile de sport numai pentru a practica sporturi conforme cu amenajările, instalațiile specifice și dotările existente. Este interzis fumatul, consumul băuturilor alcoolice și substanțelor interzise de lege, în curțile și pe terenurile de sport amenajate în aer liber ale unităților de învățământ”, se menţionează în HCL.

„Nu au fost solicitări”

La unele şcoli şi grădiniţe porţile se închid după program. Managerii spun că nu au avut solicitări pentru a lăsa la liber accesul pe terenurile de sport.

„Avem sala de sport închiriată şi acolo merg elevii însoţiţi de părinţi şi desfăşoară activităţile. Dar pentru terenul de sport nu am avut solicitări. Terenul de sport al şcolii este foarte mic şi mai este un platou, unde elevii susţin probele. În plus, avem şi copii la internat şi nu am lăsat accesul liber în curtea şcolii pentru a nu îi pune în pericol. Dacă va fi un cadru legislativ în acest sens sau dacă avem vreo adresă scrisă de la Inspectoratul Şcolar, sigur că va fi accesul liber”, a spus Carmen Oprea, directorul Liceului „Traian Vuia” din Craiova. Nici la Colegiul Naţional „Elena Cuza” nu sunt elevi care să solicite intrarea. „Conform legii au acces liber, dar nu au cerut”, a spus managerul.

La Colegiul „Carol I” au acces doar elevii

La Colegiul „Carol I” din Craiova au acces doar elevii şcolii pe baza sportivă. Potrivit managerului, Dănuţ Mic, programul zilnic este de la 19.30 la 21.00, iar sâmbăta şi duminica de la 9.00 la 21.00.

„Consiliul de Administrație al Colegiului Național ”Carol I” din Craiova a luat decizia de a da elevilor acces pe baza sportivă și în timpul vacanțelor dar și în week-enduri. Se intră pe baza carnetului de elev. Dacă sunt grupuri se poate recurge la recunoaşterea colegilor, dar trebuie să fie prezentat cel puţin un carnet de elev. Răspunderea pentru eventualele daune revine strict participanţilor”, a precizat Dănuț Mic, directorul Colegiului Național ”Carol I” din Craiova”.

Am luat decizia aceasta pentru că elevii noştri locuiesc în zona centrală şi nu au unde să se joace”, a mai explicat managerul Colegiului Național ”Carol I” din Craiova.

Cum se procedează la Colegiul Pedagogic şi la Liceul CFR

Curtea Colegiului Naţional Pedagogic „Ştefan Velovan” din Craiova este deschisă de vineri până duminică, spune managerul. „Curtea şcolii este deschisă publicului de vineri până duminică. Oamenii vin şi plimbă copiii. Avem şi două terenuri de sport. În general, vin copii din cartier şi mulţi sunt elevi ai şcolii. Nu avem un program. Dar căile de acces spre spaţiile recreative sunt făcute astfel încât persoanele care vin din exterior nu ajung în zona căminelor în care avem elevi cazaţi. Avem şi pază şi în weekend merg şi eu personal în zona să văd ce se întâmplă”, a spus Adrian Stroe, directorul Colegiului „Ştefan Velovan” din Craiova.

La Liceul CFR se asigură copiilor acces pentru activităţi sportive şi recreative pe o baza sportivă. „Avem o bază sportivă cu gard înalt, cu teren de handabl şi teren de baschet. Intrarea este vizavi de strada Vulturi. Copiii au acces zilnic, după ora 14.00, cu excepţia zilelor în care sunt antrenamente”, a spus Cristian Pătraşcu, directorul Liceului CFR Craiova.

Cum se procedează la unele şcoli generale

Şi la unele şcoli generale este acces liber în curte după orele de program. La Şcoala ”Sfântul Gheorghe”, de exemplu, managerul spune că la sediul de la Baba Novac accesul este până la ora 21.00, iar la sediul de pe strada Lămâiţei nu este program. „La sediul din Baba Novac, accesul locatarilor din zonă este permis pe terenul de sport până la ora 21.00. La sediul din strada Lămâiţei nu este un program pentru că acolo baza sportivă este separată în două, în sensul că terenul de sport folosit de elevi şi profesori este împrejmuit şi am lăsat o parte şi publicului pe care o folosim doar când se suprapune programul claselor la educaţie fizică şi sport”, a spus managerul Alina Dumitru.

Şi la Şcoala „Nicolae Romanescu” din Craiova elevii au acces dar fără program. „Le-am dat acces elevilor pe terenul de sport după ore dar şi în week-end. Vin şi se joacă. Nu avem un program anume, pentru că nu mai avem un paznic care să închidă poarta, dar avem camere video care monitorizează curtea în caz că se întâmplă ceva. Nu au fost însă incidente”, a spus Doru Tudorache, managerul Şcolii „Nicolae Romanescu” din Craiova.



Şcolile trebuie să fie deschise elevilor şi după orele de program este şi declaraţia inspectorului şcolar general. „Şcolile trebuie să rămână deschise şi după orele de program. Există şi o hotărâre a Consiliului Local Craiova în acest sens. Fiecare şcoală poate stabili un regulament de acces”, a spus inspectorul şcolar general, Daniel Ion.