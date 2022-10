Ce promisiuni au făcut şefii Doljului la deschiderea noului an universitar

Ieri s-a deschis oficial anul universitar 2022-2023 la Craiova. Cu acest prilej, atât rectorul UMF Craiova cât şi rectorul Universităţii au sublinait faptul că în acest an se fac paşi importanţi către digitalizare. În plus, la Universitatea din Craiova au fost prezenţi şi sefii administraţiei locale. Primarul Craiovei spus că va face investiţii cerute de tineri în sondajele de opinie despre Craiova, care includ infrastructura, transportul în comun dar şi atragerea de noi investitori care să creeze locuri de muncă. Nu au fost uitate nici zonele pentru distracţie şi parcurile.

Şi preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, Cosmin Vasile, a a promis înfiinţarea celui mai mare parc tehnologic din sud-vestul ţării.

În Craiova, prima festivitate de deschidere a anului universitar 2022-2023 a avut loc la Universitatea de Medicină şi Farmacie. Studenţii şi cadrele didactice s-au revăzut, la ora 9.00, în Aula Magna, acolo unde, pe lângă mesajul de bun-venit şi urările pentru noul an academic, prof.univ.dr Dan Ionuţ Gheonea a prezentat şi primele produse ale unui amplu proiect de digitalizare. Practic, prima zi a însemnat un nou site dar şi un canal de ştiri şi potcasturi care să aducă studenţilor informaţia la zi din mediul academic.

Digitalizare va fi şi la Universitatea din Craiova.

„Pe lângă prioritățile asumate de UCV, cum ar fi educația centrată pe student și dezvoltarea spiritului antreprenorial în rândul studenților noștri, anul academic 2022-2023 va fi marcat de flexibilitate, adaptare la nou, transformare digitală, inovație socială și cercetare avansată”, a prof.univ.dr Cezar Ionuţ Spînu, rectorul Universităţii din Craiova.

Următoarea sesiune va începe cu transport public nou şi civilizat

La Universitatea din Craiova, festivitatea de deschidere a noului an academic, a avut loc în Aula Mihai I al României. La festivitate au participat şi şefii administraţiei locale. Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, le-a promis studenţilor că la următoarea sesiune vor avea transport public nou. Edilul oraşului a spus că investiţiile pe care le face în Craiova au rezultat din sondajele pe care le-a făcut în rândul tinerilor.



„În urmă cu doi ani am sondat tânăra generaţie, mai precis elevii de clasa a XII-a, şi am pus următoarea întrebare: Veţi rămâne să studiaţi la o universitate din Craiova? A urmat o întrebare deschisă: Ce lipseşte Craiovei, dacă vor să plece către alte oraşe, şi ce cred ei că ar trebui să se îmbunătăţească dacă vor să rămână. Să ştiţi că sensibil egale au fost răspunsurile tuturor. Acei elevi îşi doreau o infrastructură mai bună a Craiovei şi, din această cauză, investim 15 milioane de euro în tot ceea ce înseamnă tramele stradale ale oraşului.

Dacă veţi merge în zona de periferie o să vedeţi că s-a asfaltat şi se va asfalta în continuare, astfel încât în următorii doi ani să nu mai avem nici o stradă de piatră sau de pământ în oraşul Craiova. De asemenea, un alt punct pe care l-au atins ei a fost cel a transportului în comun. Iarăşi, din această cauză, am început să investim în transportul în comun. Anul viitor, în luna ianuarie, urmează să sosească încă 30 de autobuze electrice noi şi, bineînţeles, cele 17 tramvaie noi. Şi vă promit, dragi studenţi, că următoarea sesiune o veţi începe cu un transport public absolut nou şi civilizat în Craiova”, a spus Olguţa Vasilescu.

Noi firme îşi vor deschide fabrici la Craiova

Primarul Craiovei a mai spus că tinerii au făcut referire şi la locurile de muncă şi a precizat că sunt 3.000 de locuri disponibile în oraş, dar şi că sunt şi alte firme care vor să deschidă fabrici aici, dând exemplu Nissa dar şi o firmă de IT.



„Apoi, a fost o referire la locurile de muncă. Avem două parcuri industriale pe care le-am dezvoltat împreună cu Consiliul Judeţean. Sunt pline la această oră, şi-şi caută forţă de muncă. Sunt peste 3.000 de locuri de muncă la ora actuală, disponibile în municipiul Craiova. Sunt şi alte firme care urmează să îşi deschidă fabrici. Mă refer aici la Nissa sau la alte firme. Dar, desigur, sunt locuri de muncă, inclusiv pentru cei cu studenţii superioare. Mai mult decât atât, săptămâna trecută, la o discuţie pe care am avut-o cu o firmă foarte importantă din IT, care şi-a deschis deja trei centre în România, cred că i-am convins să aibă o discuţie cu mine şi cu domnul rector să putem să avem această firmă şi la Craiova în anii următori”, a continuat primarul Lia Olguţa Vasilescu.

Va extinde centrul Craiovei şi va face noi parcuri

Edilul Craiovei a pecizat că tinerii au spus că îşi doresc locuri pentru distracţie şi a promis astfel extinderea centrului istoric al Craiovei dar şi amenajarea de noi parcuri.



„Apoi, a mai fost un lucru pe care şi l-au dorit aceşti tineri. Şi ştiu că nu o să vă placă domnilor profesori, dar să ştiţi că studenţii sau viitorii studenţi nu se gândesc numai la biblioteci, se gândesc şi la locuri de distracţie. Îmi amintesc de o discuţie cu fostul rector, acum câţiva ani, care spunea că după ce a fost reabilitat centrul istoric al Craiovei imediat s-a simţit la numărul de studenţi. Au venit în acel an mai mulţi studenţi. Din această cauză ne gândim să extindem centrul istoric al Craiovei. Lucrăm deja la un proiect, un fun zone care va cuprinde o zonă de food, de săli de sport, de locuri de cazare şi va avea clădiri din secolul următor. Sigur va fi un punct foarte atractiv al oraşului Craiova.



De asemenea, ne dorim patru parcuri noi. La două deja se lucrează: Parcul Pedagogic care se reface şi Parcul Corniţoiu care va fi un parc nou şi încă două parcuri, cel de la Valea Şarpelui şi Dracula Park, pentru că iarăşi au fost foarte mulţi dintre viitorii studenţi care au spus că şi-ar dori un parc tematic la Craiova. Din cauza aceasta m-am bătut foarte mult pentru acest proiect. Va fi un punct care va atrage tinerii în oraşul nostru”, a spus Lia Olguţa Vasilescu.

Unde va fi cel mai mare parc tehnologic

Şi preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, Cosmin Vasile, a spus că pregăteşte împreună cu Universitatea din Craiova înfiinţarea celui mai mare parc tehnologic din vestul ţării. Acesta va fi la blocul S 200. Preşedintele CJ a enumerat şi alte proiecte pe care le derulează cu Universitatea din Craiova.

„Consiliul Judeţean Dolj şi Universitatea din Craiova sunt angajate în iniţiative comune care, fără îndoială, îşi vor dovedi, nu peste mult timp, impactul semnificativ. În această formulă de conlucrare pregătim, într-adevăr, înfiinţarea celui mai mare parc tehnologic din sud-vestul ţării, dedicat domeniului tehnologiei şi comunicaţiilor. Suntem totodată membri fondatori ai unui alt demers: Asociaţia Cluster Aerospaţială Oltenia cu o nouă structură, concepută pentru a pune în valoare tradiţia judeţului nostru şi a corela mai bine cercetarea şi inovarea, proiectarea şi producţia.

Nu în ultimul rând, derulăm împreună un demers cu finanţare europeană prin care asigurăm baze ştiinţifice actualizate pentru buna gestionare a ariilor protejate şi a rezervaţiilor naturale pe care Consiliul Judeţean le administrează prin intermediul centrului de profil din subordine, şi mă refer aici la un parteneriat şi un proiect pe fonduri europene, câştigat de Coridorul Jiului în parteneriat cu Facultatea de Geografie”, a spus preşedintele CJ Dolj, Cosmin Vasile.

Ce au spus reprezentanţii mediului economic

La festivitatea de deschidere a noului an universitar au fost prezenţi mari angajatori, din diverse domenii. De exemplu, directorul Hella, Nicolae Neagu, a precizat că parteneriatul cu Universitatea din Craiova durează de 15 ani, iar 97 dintre colegii săi provin de la Universitatea din Craiova. De asemenea, directorul Operativ IT, firmă prezentă în Craiova de 17 ani, a spus că firma are posturi pentru studenţi.

„Suntem cei care ne-am câştigat un renume de cea mai bună şcoală de IT din Craiova pentru că avem programe de intership permanent, aceste deschideri către ei, lucru care ne plasează pe o poziţie pentru a le fi parteneri. Suntem dezvoltatori de software, activăm în industria media advertising, tot ce înseamnă programare, plus o altă latură a companiei de customer service. Începem să-i formă din ultimul an, pentru că vrem să le dăm timp să se formeze. Susţinem şi formarea lor la cursuri, am sponsorizat un laborator de informatică, la Facultatea de Automatică şi Calculatoare. Acum este în renovare aşa cum este întregul sediu al facultăţii. Imediat cum va fi gata, vom reface întregul echipament, îl vom aduce la ultimele standarde şi vom fi aici pentru ei”, a spus Dănuţ Mocanu, directorul general al Operativ IT.