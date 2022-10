Studenţii de la UMF Craiova, întâmpinaţi cu primele rezultate ale digitalizării

A început noul an universitar la Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova. Festivitatea de deschidere a avut loc în Aula Magna. Anul acesta se anunţă a fi un an al digitalizării şi la UMF Craiova.

Rectorul UMF Craiova a anunţat, cu ocazia deschiderii noul an universitar 2022-2023, că a început un proiect de digitalizare, iar primele două produse au fost deja prezentate studenţilor. Este vorba despre un nou site şi de canal de podcasturi, realizate de Xenia Negrea.

Rectorul a avut şi un mesaj de deschidere prin care s-a adresat cadrelor didactice.

„Dragi colegi, nu vreau să vă vorbesc despre misiunea noastră ca dascăli, despre responsabilitatea pe care o avem față de viitor. Știți, știm ce avem de făcut! Am demonstrat-o în anii anteriori, când paradigma educațională s-a restructurat. Am învățat să ne adaptăm și asta ne-a dat forță. O forță care gestionată corect ne poate ajuta să fim formatorii de care viitorul are nevoie”, a spus prof.univ.dr. Dan Ionuţ- Gheonea din Craiova.

Şi pentru studenţi mesajul transmis a fost: „Nouă ne revine responsabilitatea formării voastre, dar voi sunteți singurii responsabili de ceea ce veți deveni. Nu aveți de făcut alegeri ușoare, dar dacă doreați să vă fie ușor, nu alegeați o profesie din domeniul sănătății! Nu uitați că în facultate doar începe să se contureze identitatea profesională. Profesia medicală este grea… De ce? Pentru că lucrăm cu necunoscutul. Cum? O să vă răspund folosindu-mă de Voltaire, care spunea că doctorii sunt acei specialiști care „prescriu medicamente despre care știu foarte puțin, ca să vindece boli despre careștiu și mai puțin, ale unor ființe omenești despre care nu știu nimic!”.