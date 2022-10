Începe un nou an universitar şi la Craiova

Cele două universităţi de stat din Craiova deschid, astăzi, anul universitar 2022-2023, prin festivități faţă în faţă. Mii de studenţi revin în sălile de curs. Universitatea din Craiova este în an aniversar, marcând 75 de ani de la înființare.

Rectorul Universității din Craiova, Cezar Spînu, a transmis că ”anul academic 2022-2023 va fi marcat de flexibilitate, adaptare la nou, transformare digitală, inovație socială și cercetare avansată”.

La Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova festiviatea de deschidere a noului an universitar are loc azi, începând cu ora 9.00, în Aula Magna. Sunt aşteptaţi să treacă pragul peste 700 de studenţi de anul I, la programele de licenţă, admişi în vara acestui an. La Universitatea din Craiova festivitatea de deschidere a noului an are loc în Sala Mihai I, începând cu ora 11.00. În sălile de curs ale Universităţii din Craiova sunt aşteptaţi 7.000 de studenţi în anul I la licenţă, master şi doctorat. În total, la Universitatea din Craiova sunt înscrişi 20.000 de studenţi, cifră care îi include şi pe studenţii din străinătate.

Universitatea din Craiova marchează 75 de ani de la înființare

Universitatea din Craiova este în an aniversar, marcând 75 de ani de la înființare.

”Sărbătorim 75 de ani de când comunitatea academică a Universității din Craiova clădește o cultură a excelenței pe plan local, național și internațional. Deschidem anul universitar cu numărul 76 și primim în familia UCV un număr de 7.038 de studenți noi la nivel licență, masterat și doctorat. În cadrul celor 12 facultăți ale Universității din Craiova, avem 4.452 de studenți în anul I la nivelul licență, 2.132 la nivelul masterat și 71 de studenți înscriși la doctorat. De asemenea, în anul academic următor, își vor începe programele de studii academice un număr de 321 de studenți străini. Suntem mândri că toți acești studenți, dar și cei care deja studiază la UCV, au ales universitatea noastră pentru a-și începe sau continua drumul către o carieră profesională de succes”, a spus prof.univ.dr Cezar Spînu, rectorul Universității din Craiova.



”Anul academic 2022-2023 va fi marcat de transformare”



Rectorul Universității din Craiova a mai precizat faptul că anul academic 2022-2023 va fi unul marcat de schimbare și adaptare la nou prin prisma digitalizării.

”Lumea se schimbă în permanență și, mai mult ca oricând, suntem pregătiți să ne adaptăm cerințelor pieței muncii, precum și schimbărilor socio-culturale și tehnologice care ne așteaptă. Ne aflăm cu toții în centrul unei revoluții tehnologice – revoluția digitală și experimentăm împreună modificări de paradigmă educațională, tehnologică sau de cercetare. O astfel de schimbare se întâmplă o dată într-o generație, iar noi ne aflăm în centrul acestui fenomen. Pe lângă prioritățile asumate de UCV, cum ar fi educația centrată pe student și dezvoltarea spiritului antreprenorial în rândul studenților noștri, anul academic 2022-2023 va fi marcat de flexibilitate, adaptare la nou, transformare digitală, inovație socială și cercetare avansată”, a mai precizat prof.univ.dr. Cezar Ionuț Spînu.

La Universitatea din Craiova vor fi și opt săptămâni de învățământ online



De altfel, Universitatea din Craiova, va avea și în acest an activitate online, 4 săptămâni din semestrul I și minim 4 săptămâni din semestrul al II-lea, după cum urmează: în ultimele săptămâni ale semestrului I (28 noiembrie-23 decembrie 2022) și respectiv în primele săptămâni ale semestrului al II-lea (20 februarie-19 martie 2023).

Activitatea online se va desfăşura conform indicaţiilor ARACIS. Practic, cadrele didactice care desfășoară activități în format online participă la programe de formare continuă pentru dezvoltarea competențelor digitale în practica pedagogică.