Hakhathon NASA, la Craiova

Craiova va găzdui în acest week-end evenimentul SpaceAppsChallenge, cel mai mare hackathon din lume, care pune laolaltă oameni deschiși, din toate domeniile.

Potrivit organizatorilor hackathon-ului, participanții au prilejul să cunoască oameni noi, persoane cu interese comune și de multe ori cu abilități profesionale complementare. Dacă sunt studenți, pot cunoaște viitori angajatori, dacă sunt elevi, vor cunoaște modele profesionale, dacă sunt antreprenori, vor putea lega afaceri noi sau vor putea găși furnizori de servicii. Înscrierile se fac online, iar evenimentul se desfăşoară la Hanul Doctorului.

Evenimentul îşi propune să găsească soluţii la 70 de probleme puse pe lista acestei ediţii.

SpaceApps se adresează publicului larg, vorbitor de limba engleză. Prezentările vor fi în engleză și toate materialele create pentru eveniment. „Recomandăm participanților să își aleagă echipa interdisciplinar. De exemplu, un student la medicină, împreună cu un programator și un designer, vor caută o persoană cu experiență în afaceri și una în marketing. Soluția produsă de ei va fi net superioară unei echipe formate, de exemplu, doar din programatori sau doar din persoane cu experiență în marketing-vânzări”, au precizat organizatorii

Cum se desfăşoară

Participanțoi vor fi prezenți sâmbătă la ora 9:00, la Hanul Doctorului, pentru înrolare în program și pentru a-și cunoaște noii colegi de echipa. Împreună cu echipa vor alege o tema, dar există și posibilitatea că alegerea unei teme de către un participant să ii ofere o echipă.

„Vor fi îndrumați pe tot acest parcurs de către echipa noastră de organizatori, dar și de mentorii hackathonului. Duminică, după ce au lucrat toată ziua de sâmbătă și, unii dintre participanți, toată noapte dintre cele două zile, în jurul prânzului se vor pregăti de prezentări în față echipei de jurizare. Trei echipe vor câștiga premiile I, II, respectiv III, iar prima clasată va merge în competita NASA. Cu toții vor primi instrucțiuni despre cum se desfășoară evenimentul în dimineață zilei de sâmbătă”, spun organizatorii.

Istoricul evenimentului

Alin Mechenici face parte din echipa de organizare de la Craiova.



„Personal, sunt la a VII-a ediție de SpaceApps Challenge. În 2014 am participat pentru prima dată în Suedia, în Mjardevi Science Park. Au urmat doi ani în care am organizat eu ediția respectivă, iar în 2018 și 2019 m-am întors în Craiova să organizez edițiile locale de aici. În 2015 m-am implicat în ajutorarea echipelor din Cluj, București, Iași și Timișoara, făcând echipa în acest demers cu prieteni din Cluj. În edițiile anterioare am avut participanți, echipe de elevi – premianți la olimpiade de robotică și de informatică. De asemenea studenți de la facultățile tehnice, angajați, antreprenori și profesori de licee și cadre universitare. Practic, oricine a dorit să pună umărul să găsească soluții pentru provocările date de NASA”, a spus Mechenici.

Cum te poţi înscrie

Participarea se va realiza prin înregistrare în următoarea platforma, iar costurile de participare sunt suportate de sponsorii acestei ediții. Linkul de înscriere: https://2022.spaceappschallenge.org/locations/craiova/event.



„Proiectele realizate de participanțîi SpaceApps sunt „Open Source”, adică pot fi folosite de oricine și pot fi duse mai departe în diferite forme. De exemplu cineva dorește să facă un startup (o companie), pot folosi ideea și ce s-a dezvoltat în cadrul hackathonului. Și acesta este un lucru bun deoarece problemele prezentate sunt de interes comun, iar rezolvarea lor va duce la crearea unei lumi mai bune, pentru toți. Personal mi-aș dori că cele mai multe din soluțiile prezentate să se concretizeze în afaceri sau proiecte și să fie duse mai departe de echipele participante. Astfel vom inova și vom produce schimbări pozitive pentru mediu, pentru omenire și pentru viitorul Planetei, de ce nu?”, a mai spus Alin Mechenici.