Cât mai plătesc studenţii pentru un an de facultate

Pe 1 octombrie va începe un nou an universitar, iar centrele universitare au fixat deja noile tarife pentru locurile cu taxă de la licenţă, master şi doctorat. La Universitatea din Craiova pentru anul 2022-2023 s-a ajuns la o taxă unitară pe fiecare ciclu de studii, indiferent de program. La Universitatea de Medicină şi Farmacie nu au apărut modificări comparativ cu anul trecut dar taxa ajunge şi la 10.000 de lei pe un an de studiu.

Cum s-au modificat taxele la Universitatea din Craiova

La Universitatea din Craiova, din noul an universitar, studiile de licenţă la taxă costă 4.000 lei, indiferent de domeniu. Şi la master taxa este 5.000 de lei de student pe fiecare an de studiu, iar la doctorat taxa este de 6.000 lei. Comparativ cu anul trecut se observă că la unele programe este o creştere semnificativă. La licenţă, de exemplu, conform documentelor oficiale ale universităţii, anul trecut studiile de licenţă costau 3000 de lei pe an, cu excepţia domeniului Drept unde taxa era 3.200 lei pe an şi a Cinematografiei unde se achita 4.500 de lei.

Se observă astfel că la licenţă pentru noul an universitar o creştere de cel puţin 800 de lei. Şi la master, taxa era 3.000 de lei anul trecut, iar de anul acesta este 4.000 de lei, iar la doctorat la cele mai multe programe costurile pentru locurile cu taxe au crescut de la 4.000 de lei la 6.000 de lei pe an.



Pentru studenţii străini sunt alte tarife. Taxele pornesc de la 2.500 de euro la domeniile tehnic, agronomic, ştiinţe, matematici şi sport şi ajung la 7.000 de euro la teatru şi chiar 9.000 de euro la film în anul pregătitor. Pentru studiile doctorale taxele pornesc de la 2.900 de euro. Cea mai mare taxă este tot pentru domeniul film de 11.700 de euro pe fiecare an universitar.

Alte taxe în funcţie de solicitările studenţilor

La Universitatea din Craiova sunt şi alte taxe, în funcţie de solicitările studenţilor. De exemplu, taxa pentru analiza dosarului de echivalare pentru glisare în an superior este de 1.000 lei pentru fiecare an echivalat. Există şi taxă pentru eliberarea la cerere, de copii certificate, conform cu originalul, după acte de studii, în valoare de 200 de lei.

Un alt exemplu este taxa de transfer de la Universitatea din Craiova la o altă universitate din ţară de 500 de lei. La acestea se adaugă taxele de înscriere şi înamtriculare la programele de studii, dar şi taxe pentru eliberarea de situaţii şcolare cu credite alocate disciplinelor de studii pentru absolvenţii care au finalizat studiile anterior introducerii sistemului de credite transferabile care pornesc de la 100 de lei.

Ce taxe sunt la Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova

La Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova nu pare să fi apărut creşteri ale taxelor de şcolarizare, dar un an de studiu pe un loc cu taxă porneşte de la 6.000 de lei. Această taxă este plătită de studenţii de la programele de studii Medicină Dentară, Radiologie şi Imagistică, Balneo-fiziokineto-terapie şi recuperare şi Asistenţă medicală generală. Cei de la Medicină, Medicină Dentară, Farmacie plătesc 10.000 de lei pe un an de studiu. La acestea se adaugă taxele de înscriere la concursurile de admitere. Ceva mai mici sunt taxele de la programele de master. Acestea au o durată de unu-maximum doi ani şi taxele sunt 4.800 lei.



Ce taxe sunt în ţară

La Medicină şi în ţară sunt taxe mai mari . La Universitatea de Medicină din Cluj-Napoca, candidaţii sunt informaţi pe site că în medie, un student cheltuiește aproximativ 600-800 euro / lună (aceasta variază bazat pe cazare intr-un un apartament / cămin). Costurile includ şi cărţile şi hainele şi mâncarea.

În ceea ce priveşte locurile cu taxă, anunţul universităţii este următorul: „Taxa de școlarizare anuală aplicabilă candidaților nou înmatriculați, prin analiza dosarelor personale, în anul universitar 2022-2023, este în valoare de 7500 euro. La Universitatea De Medicină „Carol Davila” din Bucureşti studenţii români plătesc 15.000 lei pe an la Medicină şi Medicină Dentară, 10.000 de lei la Farmacie şi 8.000 de lei la Facultatea de Moaşe şi Asistenţe Medicale. Studenţii pot obţine şi credite pentru a achita taxele de şcolarizare.

Cât costă un an de facultate în alte oraşe

Mulţi tineri se îndreaptă şi spre Universitatea Politehnică din Bucureşti. La această universitate, şcolarizarea anuală pentru studenții în regim de taxă de studii (TS) de la învățământul universitar de licență este 4.000 lei, iar la programele de licență cu predare în limbi străine un an de studiu costă 4.500 lei. La programele de master taxa este 5.000 lei, iar dacă programul de master este cu predare în limbi străine, tariful este 5.500 lei pe an.



Cei care vor să studieze la Cluj, la Universitatea „Babeş Bolyai”, la multe specializări de licenţă taxa este 2.000 de lei şi ajunge la maximum 4.000 de lei. De asemenea, la Universitatea de Vest din Timişoara taxele sunt între 3500 lei. Cel mai mare tarif este Facultatea de Muzică şi Teatru, taxa fiind 10.000 lei.

La aceste taxe se adaugă şi costurile pentru cărţi, cursuri, haine, chirie şi mâncarea.