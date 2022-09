Scandal din cauza preţurilor la o grădiniţă din Craiova

O parte dintre părinţii Grădiniţei cu Program Prelungit „Lascăr Catargiu” din Craiova reclamă că plătesc prea mult pentru mâncare. La acestea se adaugă şi faptul că în unitate li s-a cerut să dea lunar bani pentru săpun şi hârtie igienică şi că la aceste cheltuieli se vor adăuga şi banii pentru rechizite.

Grădiniţa cu Program Prelungit „Lascăr Catargiu” din Craiova nu are bucătărie, iar meniul preşcolarilor este asigurat printr-o firmă de catering. Părinţii reclamă că preţul este prea mare şi că nu au fost consultaţi.

„Plătim 23 de lei pe zi, pentru fiecare copil, pentru mic dejun şi prânz. Este un preţ foarte mare în comparaţie cu alte grădiniţe de stat. În plus, de la restaurantul respectiv meniul pentru un adult este 20 de lei. Nu înţeleg de ce este aşa mult pentru un copil. Nici nu ştim ce le aduce, doar ne obligă să le achităm banii. E mult. Am cerut ca micul dejul să îl putem da noi, mai ales că stăm aproape de grădiniţă. Una este să mânânce un unt pe pâine pus recent şi alta e să mănânce o felie cu unt întins de câteva ore şi adus din afara Craiovei. Dar nu avem voie”, a spus unul dintre părinţi.

Bani pentru produse de igienă pe lună

Părinţii mai spun că li s-au cerut bani la clasă lunar pentru săpun şi hârtie igienică şi că suma cerută ar fi mai mare decât cheltuielile.

„Ni s-a spus că să dăm 10 lei pe lună pentru săpun şi hârtie igienică. Într-o grupă nu sunt doi-trei copii. Sunt mai mulţi. Ce fac cu atâţia bani. Şi se cere la fiecare clasă. Este normal? Doamna director a spus că produsele de igienă sunt asigurate de primărie. Asta ştiam şi noi, De ce să dăm atâţia bani?”, se întreabă unul dintre părinţi. Aceştia mai spun că anul trecut au plătit câte 250 de lei pentru rechizite.

„Deocamdată nu s-au cerut banii pentru materialele de la clasă. Dar anul trecut ne-au cerut câte 250 de lei de fiecare copil. Este o sumă destul de mare”, a spus părintele unui copil.

O altă nemulţumire a părinţilor este că pe vară nu au fost organizate activităţi cu copii. „Am cerut să ducem copiii pe vară la grădiniţă. Am depus cereri şi abia după ce s-au terminat cursurile au spus că o să fie deschisă. Apoi ne-au spus că sunt puţin copii şi că nu le asigură mâncarea şi că noi ca părinţi să le dăm pacheţel şi să ne asumăm riscurile. Adică la peste 30 de grade să le dăm de acasă mâncare pe care nu o ţineau în frigider. Am început să dăm înapoi. A rămas o singură mămică şi i-au cerut să mute copilul. E normal? Suntem foarte revoltaţi”, a spus un alt părinte.

Ce spune managerul

Managerul grădiniţei, Maria Daşu, spune că ştie că există câteva nemulţumiri legate de preţul meniului, dar spune că nu a găsit un preţ mai mic. „Grădiniţa este structura şcolii. Grupele sunt mici şi de asta preţul este mai mare. Nu avem un preţ mai mic. Nu avem nici în zonă vreun restaurant. Meniul a fost stabilit cu medicul şcolar să respecte nişte rigori, să fie un meniu sănătos pentru copii. Mâncarea este bună. Noi ca unitate avem şi noi un regulament pe care părinţii ar trebui să îl respecte. Dumnealor spun că vor să aducă de acasă micul dejun. Am mai încercat şi nu a fost bine. Copiii luau unul de la altul, sau am avut copil care a venit la pachet cu ciocolată. Nu cred că e normal să mănânce la o masă ciocolată. Am sunat la firmă şi am vorbit, dar ca să le aducă doar prânzul ar costa 18 lei”, a spus managerul.

Cât priveşte produsele de igienă, managerul spune că „acestea se asigură de către unitate” dar că „a fost o problemă cu faptul că nu aveau şerveţele în clasă sau că nu aveau mănuşi să le schimbe pampersul la copii”. Cât despre rechizite, directorul a spus că nu ştie cât au plătit părinţii.

„Nu ştiu dacă s-au dat bani pentru rechizite anul trecut. Oricum e foarte mult dacă s-au cerut 250 de lei de copil. La grădiniţă noi avem un coordonator şi o să întreb şi eu despre acest aspect”, a mai spus Maria Daşu,



S-a ajuns şi la ISJ Dolj



Inspectorul pentru învăţământ preşcolar, Zoia Ciciu, spune că a ştie de nemulţumirile de la Grădiniţa „Lascăr Catargiu” de la unul dintre părinţi care a reclamat verbal situaţia şi spune că în privinţa meniului şi a preţului „trebuie găsite soluţii împreună cu părinţii”. În ceea ce priveşte costurile pentru produsele de igienă şi materiale didactice „nu este voie să ceară bani de la părinţi. Se primesc produse doar dacă părinţii vor să doneze. Şi la auxiliare se cumpără cu bani de la părinţi doar dacă ei solicită, dar trebuie să existe documente în acest sens”.

Părinţii spun că nemulţumirile vor fi prezentate şi în cadrul unei şedinţe care are loc astăzi la grădiniţă, începând cu ora 17.00.