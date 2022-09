Universitatea din Craiova a început îmbutelierea de vinuri la Staţiunea „Banu Mărăcine”

Conducerea Universităţii din Craiova a inaugurat, ieri, o linie de îmbuteliere a sticlelor de vin la Stațiunea Didactică „Banu Mărăcine”. Rectorul Universităţii din Craiova, prof.univ.dr Cezar Ionuţ Spînu, a precizat că se îmbuteliază patru soiuri de vin, care vor fi comercializate şi în pieţele locale. Noile dotări ale staţiunii vor fi folosite şi pentru instruirea practică a studenţilor de la Facultatea de Horticultură, astfel încât să dobândească competenţele cerute de piaţa muncii şi chiar să îşi deschidă afaceri în domeniul viticol.

Pentru a reporni producţia şi îmbutelierea de vinuri la Staţiunea Didactică „Banu Mărăcine” au fost făcute mai multe investiţii, care au început în 2016. Mai întâi au fost plantate 10 hectare de vie, iar ieri au fost îmbuteliate primele sticle de vin.

„Staţiunea Banu Mărăcine a beneficiat de un proiect care a însemnat, într-o primă etapă, plantarea a zece hectare de viţă de vie. Este un proiect european de două milioane de lei. În etapa a II-a, achiziţionarea din venitiuri proprii a unei linii de vinificaţie şi, iată acum, în etapa a III-a, s-a achiziţionat şi linia de îmbuteliere. Pentru a închide ciclul de producţie este o investiţie totală de peste 3,5 milioane de lei.

Astăzi, practic, inaugurăm linia de îmbulteliere. Este o linie automată de îmbuteliere care dispune şi de un sistem automat de capişonare şi etichetare, dispune de automat de bag-in-box. Şi mai sunt şi celelalte utilaje care au mai trebuit cumpărate. Este vorba de pompe de răcire, sistem de spălare, faimoasele baricuri în care se pune vinul la maturat şi la învechit. Anumite soiuri de vin roşu trebuie să stea minim şase luni în baricum(butoi) de stejar înainte să fie pus în vânzare”, a precizat prof.univ.dr Cezar Ionuţ Spînu, rectorul Universităţii din Craiova.

Vinul îmbuteliat anul acesta, sub etichetă aniversară

Vinurile care se îmbuteliază anul acesta la Banu Mărăcine sunt sub etichetă aniversară, Gaudeamus 75, şi provin din producţia de anul trecut.

„Am început îmbutelierea din producţia de anul trecut. O să îmbuteliem patru soiuri de vin: două de vin alb, două de vin rose, sec şi demisec pentru fiecare dintre ele. Şi pentru că ne aflăm în an aniversar al universităţii, ne-am decis ca ele să fie comercializate sub eticheta Gaudeamus 75.

Vinurile vor fi comercializate pe baza unor contracte, acum la început, pe care staţiunea le va face cu diverse firme care desfac vinuri. Probabil, chiar şi în Piaţa Chiriac, în magazinul Autentic Românesc, şi avem în plan să înfiinţăm şi un punct de desfacere al Universităţii din Craiova, dedicat vinurilor de la Banu Mărăcine”. a precizat prof.univ.dr Cezar Ionuţ Spînu.

Capacitatea noii linii este de 600 de sticle/oră. Anual, în cramă, vor fi produse aproximativ 120.000 de sticle de vin.

Staţiunea didactică va fi şi o bază pentru practica studenţilor

Potrivit rectorului Universităţii din Craiova, investiția de la Staţiunea Didactică „Banu Mărăcine” a fost realizată, cu precădere, pentru studenții Facultății de Horticultură care vor putea face practică în cramă și vor dobândi competențele necesare pe piața muncii din acest domeniu.

„Practic această staţiune va deveni o bază de practică importantă pentru studenţii Universităţii din Craiova. Aşa am gândit toate investiţiile, pe lângă a aduce profit, pentru că era o staţiune profitabilă pe timpuri, va fi o bază ultramodernă de practică pentru domeniul viticulturii. Avem programe de licenţă şi de master pentru viticultură. Şi suntem din ce în ce mai căutaţi de tineri. Avem studenţi care vor să demareze afaceri pe fonduri europene”, a spus prof.univ.dr Cezar Spînu.

Student care vrea să cultive viță de vie



Unul dintre studenţii care studiază acum şi se bucură de noile dotări ale staţiunii este Cosmin Popa. Este în anul IV la Horticultură şi spune că a ales Facultatea de Horticultură din dorinţa de a învăţa cât mai multe lucruri din procesul de producţie, de la bobul de strugure la paharul de vin.

„Mă pregătesc să înfiinţez o plantaţie viticolă în judeţul Dolj, în ccomunăa Brabova şi mă bucur să fac parte din generaţia în timpul căreia s-a inaugurat noua linia de producţie şi îmbuteliere. Pentru un viticultor este important să aibă acces la echipamente de ultima generaţie, să lucrăm cu ele, să vedem cum funcţionează şi ce probleme apar”, a spus studentul.