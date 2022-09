Protest la Liceul de Arte din Craiova: Au cerut demisia directorului

Profesori, părinţi dar şi elevi au protestat, ieri, în faţa Liceului de Arte „Marin Sorescu” din Craiova împotriva directorului. Nemulţumirile sunt legate de repartizarea posturilor, care afectează implicit continuitatea pregătirii elevilor. Protestarii au pus pe gardul o şcolii o hârtie pe care au scris „demisia” , aceasta fiind adresată managerului cu care sunt în conflict.

Protest în fața liceului



Tensiunile dintre o parte dintre profesorii de la catedrele de muzică şi arte plastice şi managerul Liceului de Arte din Craiova au escaladat ieri. Profesorii au ieşit în stradă la ora 12.00, în semn de protest la adresa managerului care schimbă încadrările, tăindu-le din norme, ceea ce ar însemna că nu mai pot continua pregătirea cu anumiţi elevi. La protest s-au alăturat şi părinţi dar şi elevi. Manifestanţii au pus însă pe gardul şcolii o hârtie pe care scria „Demisia” şi au acuzat managerul că tratează elevii ca pe nişte „saci de cartofi”, fără să ţină cont de dorinţele lor.



„Am fata în clasa a XII-a şi nu mai vrea să studieze. I s-a schimbat profesorul de flaut în clasa a XI-a, nu i-au mai dat ore doamne Zamfir cu care a început studiul în clasa VII-a. Problema este că fiica nu s-a acomodat cu profesorul pe care i l-a repartizat domnul profesor. A venit mai mereu plângând acasă. Am cerut să ne recomande un alt cadru didactic. Am făcut cerere şi iniţial a semnat-o, dar la scurt timp ne-am trezit că ne-a chemat în birou şi ne-a rupt cererea. Am făcut din nou cerere anul acesta şi nu avem încă un răspuns. De doi ani, fiica noastră nu a învăţat mai nimic pentru că nu e compatibilă cu noul profesor. Este un copil olimpic. Nu cere telefoane, maşini scumpe, cere un profesor cu care să studieze. Pe domnul director nu-l interesează”, a spus mama unei eleve.

Profesor: Predau de 22 de ani şi am rămas cu jumătate de normă

GdS a publicat nemulţumirile profesorilor de arte plastice Lucian Irimescu, ale profesorului de canto Adrian Ghidiceanu şi ale profesoarei de pian, Daniela Balaci. Ieri la protest, în faţa liceului au fost mai multe cadre didactice. Profesorul de clarinet Zamfir acuza managerul că după 22 de ani la catedră, anul acesta a rămas cu jumătate de normă şi asta după negocieri.

„Predau de 22 de ani şi anul acesta am avut surpriza să aflu că nu mai predau. Iniţial, aşa a fost. Apoi, şeful de catedră a negociat şi a zis că îmi dă jumătate de normă, aşa ca la piaţă, că elevii sunt nişte saci de cartofi, îi mutăm de colo-colo. Nu-i întreabă şi pe ei sau pe părinţi, dorţi să schimbaţi profesorul? Eu lucrez cu ei din clasa a V-a şi unii acum a clasa a XII-a. Am fost şi eu să am o discuţie cu domnul director, să aflu dacă foloseşte anumite criterii de repartizare, şi mi s-a spus că aşa vrea el, după care s-a legat de ţinuta mea că am venit în pantaloni scurţi de oraş. Mi-a spus că mi se vede părul de pe picioare. Efectul este că am avut 6 elevi, acum am rămas cu trei”, a spus profesorul Zamfir.

Au rămas fără ore



Un alt cadru didactic spune că nu mai are ore de un an. „Mi s-au luat elevii cu rezultate, cu care lucram din clasa a V-a şi cu care făceam performanţe. Mi i-a transferat la un alt profesor, fără explicaţii, Nu vrea să îmi dea ore”, a spus Ana-Maria Zamfir.

Un alt cadru didactic spune că a fost la director în audienţă şi i-a spus „nu vreau să îţi dau ore. Calificativul meu este foarte bun, şeful meu de catedră vrea să fiu aici. Îmi încalcă dreptul la muncă”, a spus un profesor de vioară.

Managerul liceului a revenit cu un punct de vedere

Managerul Liceului de Arte „Marin Sorescu” din Craiova a transmis, ieri, un punct de vedere, după ce iniţial a refuzat. A transmis pe adresa GdS un text în care menţionează că de un an „liceul respiră un aer de normalitate”. De asemenea, a redus nemulţumirile la doar două cadre didactice.



„Nemulțumiri există în toate domeniile de activitate și școlile nu fac excepție, din păcate. Cele din Liceul de Arte ”Marin Sorescu” din Craiova sunt legate exclusiv de solicitările exagerate de ore suplimentare, cu mult peste norma de predare, ale unor profesori de la catedra de muzică, nu mulți (doar doi), dar vocali și excesivi atitudinal.

Unul dintre cei doi, domnul profesor de la catedra de muzică, specializarea canto, solicită nici mai mult nici mai puțin decât încă aproape o normă în plus la plata cu ora, așa cum a mai beneficiat cel puțin în ultimii doi ani școlari încheiați, considerând că cererea dumnealui este un drept firesc și o obligație contractuală.

Aceeași situație este valabilă și pentru celălalt cadru didactic nemulțumit și extrem de agresiv în atitudine și limbaj, doamna profesoară de la catedra de muzică, specializarea pian/acompaniament. Unul din argumentele clamate de cei doi și de câțiva susținători ai acestora este continuitatea studiului cu elevii pe orele la plata cu ora. Evident, continuitatea la clase/grupe/studiu individual contează, dar exclusiv pentru orele din norma de bază, neexistând cadru legal pentru continuitate pe plata cu ora, nici măcar pentru liceele vocaționale”, a scris managerul.

Ce decizii va lua



În adresa respectivă, managerul Liceului de Arte din Craiova a mai scris şi că „situația din anii școlari anteriori, în care un număr de 19 profesori au avut norma de bază asigurată 100% (40 de ore) și în plus majoritatea dintre aceștia, inclusiv cei doi profesori extrem de nemulțumiți menționați mai sus, având câte 16, 17 ore la plata cu ora pe săptămână nu mai poate continua. Pe de o parte, pentru că încalcă legea și răspunzător este directorul (cel care decide, conform legii, cu privire la planul de încadrare al școlii) pe de altă parte pentru că Liceul de Arte e interesat de evoluția școlară și artistică a tuturor elevilor săi”.