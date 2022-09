Scandal pe posturi între profesorii şi directorul Liceului de Arte din Craiova

Tensiuni între o parte dintre profesorii de arte plastice şi muzică şi directorul Liceului de Arte „Marin Sorescu” din Craiova. Dascălii reclamă că managerul nu le înţelege specificul vocaţional al liceului şi spun că deşi au performanţe nu mai pot lua orele suplimentare pe care le aveau şi ar pierde elevi cu care au lucrat de ani buni, iar în unele cazuri s-ar ajunge în situaţia în care un elev să studieze o materie cu doi profesori. Şi aceasta nu ar fi singura nemulţumire. Dascălii spun că în şcoală sunt relaţii tensionate şi că unii angajaţi deja au plecat, spunând că de curând au rămas fără contabil.

Noul an şcolar nu a adus deloc armonie în cancelaria Liceului de Arte „Marin Sorescu” din Craiova. Profesorii spun că atmosfera din şcoală a început să fie tensionată de câteva luni bune şi că aceste tensiuni sunt în creştere. Încadrările de anul acesta pentru profesorii de la arte şi muzică au creat şi mai multe nemulţumiri.

Ce spun profesorii

O parte dintre profesori au fost chiar, ieri, în audienţă la Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj .

„Nu mai putem continua în această manieră. Am fost chemat la director să îmi spună că îmi ia orele suplimentare şi le dă unei persoane din exterior, pentru că e decizia lui. Un alt coleg, care este şi profesor la universitate, va rămâne şi el fără orele suplimentare, pentru că dommul director i le ia şi le dă unui student care este dirijor la Casa Armatei. La plastică i-a călcat la propriu.

Totuşi, suntem profesori cu performanţe şi unii elevi vin şi din alte judeţe să studieze cu noi, la Craiova. Am două eleve care au venit din Argeş să studieze cu mine şi aveau alternative. Sunt profesor cu gradaţie, am făcut performanţe, am un istoric bun şi nu am cerut ceva ilegal. Am cerut orele suplimentare, pentru că permite metodologia şi codul muncii ca titularii să avem maximum 9 ore în regim de plata cu ora, în specialitate. Nu este normal să nu avem voie să predăm noi, cei cu experienţă.

S-a creat o presiune fantastică în şcoală. Profesorii stau în grupuri şi discută despre nemulţumiri. Lucrăm sub presiune. Şi sunt presiuni nu numai în relaţia cu profesorii, ci şi cu personalul auxiliar şi cu personalul nedidactic. De curând, ne-a plecat contabila. Nu ştiu dacă ne vom lua salariile. Am fost şi la ISJ Dolj şi o să fac şi o reclamaţie scrisă”, a spus Adrian Ghidiceanu, profesor de canto de la Liceul de Arte „Marin Sorescu” din Craiova.

Profesor : „Dacă acordă orele în plus, acordă continuitate pentru elev şi profesor”

Nemulţumiri sunt şi la catedra de arte plastice. Profesorul Lucian Irimescu spune că, de fapt, orele suplimentare pe care le primesc dascălii de arte şi muzică pornesc din specificul liceului, având profil vocaţional.

„La arte plastice, la vioară, la pian este profesorul şi elevul. Practic, iei un copil de mic, de la clasa I, şi îl duci până în clasa a XII-a. Odată ce copilul creşte, creşte şi numărul orelor. E vorba de programă. Dacă ne dă aceste ore suplimentare, practic dă unui copil posibilitatea să continue pregătirea cu profesorul care l-a format de mic. La liceul vocaţional, la orele de specialitate fiind elevul şi profesorul se creeză şi o legătură emoţională strânsă. Directorul spune că vrea să aplice legea, dar, spărgând norma unui profesor, un elev fie va studia de anul acesta cu un alt profesor, fie se va trezi în situaţia că dacă are patru ore de pian, de exemplu, şi o să studieze două ore de pian cu u profesor şi alte două ore cu alt profesor”, a spus profesorul Irimescu.

Profesor de pian: „Am premii la concursuri naţionale dar voi pierde trei elevi”

Şi profesoara de pian, Daniela Balaci, spune că nu va mai primi acelaşi ore suplimentare şi practic, nu va mai continua pregătirea cu trei elevi.

„Anul acesta am primit doar două ore suplimentare şi pentru mine înseamnă că nu voi mai putea continua pregătirea cu trei elevi. Este vorba de un elev cu care fac pian din clasa I şi acum este clasa a VI-a şi de alte două eleve care studiază cu mine de doi ani.

Nu ştiu cum o să le spun că nu o să mai continuăm. Şi asta pentru că aşa vrea directorul. Se pare că nu se ţine cont de performanţă. Eu anul trecut am obţinut premiul II cu un elev la naţională, am şi premii internaţionale, şi mi se iau orele suplimentare şi implicit elevii.

Colegii mei au primit 9 ore, eu două ore. Nu ştiu dacă este normal. Şi la asta se adaugă atmosfera tensionată din şcoală. Am depus sesizare şi la ISJ Dolj şi am cerut ca orele întoarse din şedinţele publice să se împartă corect, pe criterii. Dacă se va continua în ritmul acesta, mă gândesc serios să plec în Bucureşti”, a spus cadrul didactic.



Am contactat managerul liceului şi a spus că nu doreşte să dea un punct de vedere referitor la relaţia tensionată pe care o are cu cadrele didactice din şcoală, dar a şi ameninţat redactorul că dacă va relata public ceva legat de tensiunile din şcoală va acţiona în judecată şi va cere daune morale, pe motiv că este un complot pe care îl face cu cadrele didactice.