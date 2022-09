În Dolj, peste 92.000 de elevi încep un nou an şcolar 

În Dolj peste 92.000 de preşcolari şi elevi păşesc astăzi în noul an şcolar, 2022-2023. Potrivit inspectorului şcolar general, Daniel Ion, fiecare unitate şcolară organizează propria festivitate de deschidere, iar inspectorii şcolari merg, în prima zi de şcoală, în unităţile pe care le coordonează. Noul an şcolar aduce schimbări majore în privinţa structurii şi a încheierii mediilor. Vor fi cinci module în loc de două semestre, iar elevii nu vor mai da teze şi vor avea o singură medie încheiată la sfârşitul anului şcolar.

În Dolj se extind programele-pilot Masă caldă şi catalogul electronic. Ca şi situaţii particulare, în şcolile în care nu s-au terminat lucrările de reabilitare şi modernizare, elevii vor fi mutaţi în clădirile grădiniţelor din subordine. De asemenea, vor fi şi anul acesta clădiri care vor primii elevii, fără autorizaţie ISU sau fără autorizaţie igienico-sanitară.

Toamna aceasta se numără ”bobocii” mai devereme. Noul an şcolar începe pe 5 septembrie şi în Dolj sunt aşteptaţi să treacă pragurile creşelor, grădiniţelor, şcolilor şi liceelor 92.636 de copii. „În noul an şcolar sunt 294 de antepreşcolari, 15.100 preşcolari şi 26.342 de elevi la învăţământul primar, 21.738 de elevi de gimnaziu, 19.545 elevi de liceu, 2.909 elevi la învăţământul profesional şi 6.708 elevi la învăţământul postliceal. Fiecare unitate şcolară va deschide festiv noul an şcolar. Şcoala va începe peste tot Dolj”, a precizat inspectorul şcolar general, Daniel Ion.

O parte dintre elevi vor învăţa în alte clădiri

În Dolj, lucrările de renovare şi modernizare a spaţiilor de învăţământ sunt încă în desfăşurare în unele şcoli. Elevii vor fi relocaţi în alte clădiri. „Sunt clădiri în care nu vor intra elevii pentru că nu s-au terminat lucrările. De exemplu, la Lişteava lucrările sunt în desfăşurare şi elevii vor fi mutaţi la Ostroveni. Li se va asigura transport şi tot ce este necesar. Lucrări în desfăşurare mai avem şi la Secu, Sălcuţa, Caraula, Verbiţa. Nu vor fi probleme în ceea ce priveşte desfăşurarea cursurilor”, a mai precizat inspectorul şcolar general, Daniel Ion.

Ce schimbări îi aşteaptă pe elevi

Acesta va fi primul an şcolar fără semestre, organizat pe cinci module şi fără teze.

Profesorii vor decide câte note acordă elevului pe an, în funcție de numărul de ore prevăzut în planul cadru, pe regula minimum N+3 note, unde N este numărul de ore alocat pe săptămâna disciplinei în planul-cadru. Astfel, va fi încheiată o singură medie anuală.

„La fiecare disciplină de studiu/modul, se încheie o singură medie, calculată din numărul de note prevăzut de prezentul regulament, prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor la cel mai apropiat număr întreg. La o diferență de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului”, conform art. 109 alin. (1) din noul ROFUIP.

“Media anuală generală se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, prin rotunjire, a mediilor anuale de la toate disciplinele/modulele și de la purtare”, se arată în actul normativ.

Elevii vor avea o vacanţă în februarie

O altă noutate este că elevii vor învăţa în cinci module care vor înlocui cele două semestre, iar una dintre vacanţe este fixată la niveul fiecărui judeţ. Astfel, elevii din Dolj vor avea o vacanţă în luna februarie. „În conformitate cu prevederile art. 2 ale OME nr. 3505/2022 – o săptămână de vacanță la decizia ISJ – în Consiliul de administrație al I.S.J. Dolj a fost aprobată vacanța școlară a elevilor în săptămâna 18-26.02.2023”, se arată într-un comunicat al ISJ Dolj.

Şcolile care au trecut la catalogul electronic

O altă provocare pentru învăţământul preuniversitar este trecerea la catalogul electronic. Sunt nouă şcoli din Craiova şi judeţ care vor avea un astfel de catalog anul acesta, care îi va informa în timp real pe părinţi ce note primesc copiii lor dar şi dacă absentează de la ore. Şcolile care vor avea catalog electronic sunt: Colegiul Național ”Elena Cuza”, Școala Gimnazială ”Traian”, Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul”, Colegiul Național ”Frații Buzești”, Liceul ”Traian Vuia”, Liceul Teoretic ”Henri Coandă”, Școala Gimnazială Coșoveni, Liceul ”Voltaire” şi Școala Gimnazială ”Constantin Gheorghiță” Podari.

O parte dintre şcoli cum ar fi Şcoala „Traian” şi Şcoala „Mihai Viteazul” din Craiova au implementat catalogul electronic chiar şi în anul şcolar anterior.

Unde se va da o masă caldă pentru elevi

Şi Programul Masă-caldă se va extinde după cum anunţă conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj. În anii anteriori, în acest program au fost Liceul Teoretic ,,Adrian Păunescu” Bârca, Liceul Tehnologic ”Constantin Nicolaescu Plopşor” Plenița, Școala Gimnazială Sadova, iar de anul acesta se alătură şi Școala Gimnazială Rojiște, Școala Gimnazială ”Marin Sorescu” Bulzești, Școala Gimnazială Galiciuica. Se anunţă şi o creştere a sumei pentru fiecare elev, de la 10 la 15 lei pe zi.

Problema lipsei autorizaţiilor rămâne în Dolj

Şi în acest an şcolar, în Dolj rămâne problema lipsei autorizaţiilor igienico-sanitare la unele clădiri dar şi lipsa autorizaţiei ISU. „La nivelul judeţului Dolj sunt 883 de clădiri în 222 de unităţi şcolare cu personalitate juridică şi 344 de unităţi arondate. Dintre acestea, 689 de clădiri nu fac obiectul autorizării ISU, 125 au autorizaţie, iar 69 de clădiri din 49 de unităţi şcolare cu personalitate juridică nu au autorizaţie. Din punct de vedere al autorizaţiilor DSP, sunt 31 de clădiri care nu au această autorizaţie, patru din mediul urban, 27 din mediul rural şi trei sunt în curs de autorizare”, a mai precizat inspectorul şcolar general, Daniel Ion.