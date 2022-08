Structura anului şcolar 2022-2023

Elevii și preșcolari vor începe anul școlar pe 5 septembrie 2022, cu o durată de 36 de săptămâni, potrivit structurii anului școlar 2022-2023, publicată în Monitorul Oficial.

Prima zi de școală din anul 2022-2023 va fi pe 5 septembrie , fiind prima dată în istorie învățământului românesc când elevii reiau atât de devreme cursurile.

Anul școlar 2022-2023 va fi structurat pe module eliminându-se termenul de „semestre”.

Excepție de la structura anului școlar 2022-2023 se face în cazul claselor terminale

Modulul 1:

5 septembrie 2022 – 21 octombrie 2022 – Cursuri

22 octombrie 2022 – 30 octombrie 2002 – Vacanță (o săptămână pentru toți elevii)

Modulul 2:

31 octombrie 2022 – 22 decembrie 2022 – Cursuri

23 decembrie 2022 – 8 ianuarie 2023 – Vacanță

Modulul 3:

9 ianuarie 2023 – 3, 10 sau 17 februarie 2023 – Cursuri (data va fi stabilită de inspectoratele școlare

6 -23 februarie 2023 – Vacanță o săptămână la decizia inspectoratelor școlare

Modulul 4:

13, 20, 27 februarie 2023 – 6 aprilie 2023 – Cursuri

7 aprilie 2023 – 18 aprilie 2023 – Vacanță

Modulul 5:

19 aprilie 2023 – 16 iunie 2023 – Cursuri

17 iunie 2023 – 3 septembrie 2023 – Vacanță.

Structura anului școalar 2022 – 2023 pentru elevii claselor a VIII-a

Pentru elevii claselor a VIII-a, anul școlar are o durată de 35 de săptămâni și se încheie la data de 9 iunie 2023.

Structura anului școalar 2022 – 2023 pentru elevii claselor a XII-a

Pentru elevii claselor a XII-a, a XIII-a seral și frecvență redusă, anul școlar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 2 iunie 2023.

Pentru elevii de liceu care urmează un profil tehnologic și pentru cei din învățământul postliceal, anul școlar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 23 iunie 2023.

Modificările aduse structurii anului școlar

Comparativ cu structura anului școlar anterior, toți elevii vor avea vacanță în perioada 22-30 octombrie 2022.

În structura anului 2022 – 2023 nu mai este menționat termenul de „semestru”. Acesta a fost înlocuit cu expresia “modul de învățare”. Potrivit structurii, anul școlar este împărțit în 5 module și 5 vacanțe.

Începând cu anul școlar 2022 – 2023, elevii vor avea în calendarul școlar o „Săptămână Verde”, în care vor ieși să învețe despre natură.

De asemena la orele de biologie, geografie și sțiinte, profesorii le vor preda elevilor noțiuni despre schimbările climatice și de mediu,

Anul școlar 2022-2023, primul fără teze semestriale

Tezele semestriale ar putea fi înclocuite cu două evaluări standardizate, la începutul și la finalul anului școlar. Acesta informație nu reprezintă o decizie finală, urmând să fie stabilită în urma Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP).

“Având în vedere relevanța tezelor semestriale, intenționăm să revizium regulamentul de organizare și funcționare din învățământul preuniversitar în sensul renunțării la obligativitatea acestor teze semestriale. Sunt convins că fiecare profesor știe bine când să-și planifice aceste evaluări pe parcurs.

De asemenea, am luat act și de solicitarea elevilor pe care o susțin a unei evaluări standardizate la final de an școlări și o evaluare la început de an. Este un model pedagogic pe care îl vom avea în atenție”, a anunțat Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației.