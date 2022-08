Poeziile lui Blaga şi Eminescu, la bacalaureatul de toamnă

A început bacalaureatul de toamnă. Prima probă scrisă s-a desfăşurat, ieri, la limba şi literatura română. În Dolj, examenul s-a desfăşurat în trei centre. La ieşirea din săli, candidaţii au spus că subiectele au fost uşoare, dar şi-au adus aminte cu greu de cerinţe. Cei mai mulţi şi-au amintit doar ultimul subiect, un eseu despre o poezie a lui Eminescu. Această cerinţă a fost la profilul real şi la profilul tehnologic. Absolvenţii de la profilul umanist şi cei de la profilul vocaţional au avut la ultimul subiect de realizat un eseu în care să prezinte particularităţi ale unui text poetic studiat, aparţinând lui Lucian Blaga. Bacalaureatul continuă astăzi cu proba obligatorie a profilului, la care sunt aşteptaţi cei mai mulţi candidaţi.

La nivel naţional, prima probă scrisă din sesiunea de toamnă a bacalaureatului s-a desfăşurat în 138 de centre. În Dolj au fost organizate trei centre de examen, la Colegiul „Ştefan Odobleja”, la Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuşi” şi la Liceul „Ştefan Milcu” Calafat. Toate sălile de examen au fost dotate cu camere de supraveghere video şi audio pentru a evita copierea. Din datele transmise de Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj nu au fost candidaţi eliminaţi pentru tebtativă de fraudă, dar au fost mulţi absenţi. „La prima probă scrisă a examenului național de Bacalaureat în sesiunea august-septembrie 2022, la Limba și literatura română au fost prezenți 338 de candidați din totalul de 430 de candidați înscriși pentru a susține proba. Dintre aceştia, 238 candidați sunta abolvenţi din promoția curentă, respectiv 100 din promoțiile anterioare. Proba s-a desfășurat în trei centre de examen. Nu au participat 92 de candidați”, se menţionează în comunicatul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj.

Subiecte uşoare, dar le-au uitat repede

Cei mai mulţi candidaţi la proba scrisă de limba şi literatura română susţineau examenul pentru a doua oară. Proba a început la ora 9.00, dar majoritatea a părăsit sălile de examen după două ore şi nu după trei ore. La ieşirea din examen, candidaţii au apreciat că subiectele au fost uşoare, dar şi-au adus aminte doar cerinţa de la ultimul subiect şi pe aceasta destul de vag. „A fost bine. La ultimul punct a fost poezia lui Eminescu. Am ales poezia Luceafărul. M-am descurcat şi la prima parte, a fost uşor. Nu-mi aduc aminte exact ce a fost. A fost bine. Este a doua oară când susţin examenul şi mai am de susţinut în această sesiune şi proba la logică şi argumentare”, a spus unul dintre candidaţii care a susţinut examenul la Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuşi” din Craiova.



Şi fetele au evitat să dea detalii despre subiectele de la examen.

„Am avut Luceafărul la subiectul al treilea. Şi la prima parte am avut o poezie. Ba nu, un text argumentativ. Am făcut”, a spus în grabă o altă candidată.



Candidaţii care nu şi-au mai adus aminte subiectele au dat vina pe emoţii. „A fost foarte uşor, nu mă aşteptam. La subiectul al treilea am avut o poezie de Mihai Eminescu. Eu am ales Floare- Albastră. Şi la prima parte a fost uşor. Am avut şi un text argumentativ despre infleunţele… Acum am emoţii. Este a doua oară când susţin examenul de bacalaureat. Sper să iau 8 sau 9. Voi promova toată sesiunea dacă voi promova şi la română”, a spus candidata. Absolventa a precizat că dacă va promova această sesiune de bacalaureat îşi doreşte să continue studiile la Facultatea de Litere din Craiova.

Cei mai mulţi candidaţi sunt la proba obligatorie



Sesiunea de toamnă continuă astăzi cu proba obligatorie a profilului, la istorie sau la matematică. În Dolj, acesta este examenul la care sunt aşteptaţi cei mai mulţi candidaţi din această sesiune, peste 600 de absolvenţi de liceu. Joi se va desfăşura proba la alegere a profilului și a specializări.

Primele rezultate vor fi afișate în data de 31 august, până la ora 12:00.

Contestațiile pot fi depuse/transmise în aceeași zi, în intervalul orar 12:00 – 18:00, inclusiv prin mijloace electronice. În această situație, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 3 septembrie 2022.