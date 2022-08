Elevi admişi la liceu fără evaluare naţională

În Dolj, 29 de elevi au ajuns să fie admişi în clasa a IX-a la liceu, fără să participe la evaluarea naţională. Elevii fără evaluare naţională sunt absolvenţi de anul acesta şi au fost repartizaţi la licee din judeţ dar şi din Craiova în cea de a doua etapă. Printre cei admişi fără examen ar fi şi elevi care au urmat studiile gimnaziale în străinătate, în ţări precum Austria, Italia, Spania şi Germania.

Cine a participat la această etapă

Şcoala profesională nu este opţiunea obligatorie pentru absolvenţii de clasa a VIII-a care nu participă la evaluarea naţională. Ei pot să fie admişi la liceu doar cu mediile din perioada gimnaziului. În Dolj, 29 de elevi au beneficiat de o asemenea repartizare. Reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj spun că absolvenţii de gimanziu au putut opta pentru admiterea la licee, fără să participe la evaluarea naţională, pentru că mai erau locuri libere. Repartizarea s-a făcut doar pe baza mediilor din perioada gimnaziului.

„În cea de a doua etapă de admitere la liceu au avut prioritate cei care au susţinut evaluarea naţională şi din diverse motive nu au fost repartizaţi. După aceea, au fost cei veniţi din străinătate cărora li s-a eliberat un atestat de echivalare a studiilor. Pentru cei care au avut studii făcute integral în străinătate am calculat medii şi ne-am raportat la sistemul de educaţie din România.

Am încercat să facem o echivalare a notelor din străinătate cu ce avem noi aici. Am avut cinci candidaţi cu astfel de cereri. Este vorba absolvenţi din Italia, din Austria, Germania şi din Spania. Apoi am avut copii care au trecut greşit codurile şi au fost repartizaţi la licee aflate la distanţă mare de casă. De exemplu, elevi din Craiova au ajuns la Băileşti şi a fost nevoie să soluţionăm aici situaţia. Şi, într-adevăr, am avut în această etapă şi copii care nu au susţinut evaluarea naţională, care au avut două posibilităţi: să se înscrie fie la liceu, şi li s-a luat în calcul în media din V-VIII, şi fie să meargă la profesională. Şi unii dintre ei au ales liceul. În momentul în care au venit la noi, comisia judeţeană le-au prezentat locurile libere de la liceele tehnologice”, a precizat inspectorul şcolar general adjunct Oana Zaharie.

Spre ce licee au mers

Candidaţii admişi la liceu fără evaluarea naţională au avut medii în gimnaziu între 8.05 şi 6.01. Cea mai mare medie de repartizare a fost a unui elev din Amărăştii de Jos care a fost repartizat în liceul din localitate la specializarea agricultură. Repartizări au fost făcute şi la Liceul Tehnologic „Petre Baniţă” Călăraşi, Liceul Tehnologic „Constantin Nicolaescu Plopşor” Pleniţa, Liceul Tehnologic „Horia Vintilă” Segarcea. Elevi fără evaluare naţională au fost admişi şi la licee din Craiova cum ar fi Liceul Tehnologic de Transporturi Auto, Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate şi Liceul Tehnologic „George Bibescu”, chiar cu medii mai mici decât la liceele din judeţ. Inspectorii şcolari spun că elevii preferă învăţământul liceal şi ca drept dovadă au rămas multe locuri libere la şcolile profesionale şi azi este nevoie de şedinţă publică pentru relocarea elevilor din clasele care nu se pot face.



„Din cele 46 de clase alocate pentru învăţământul profesional în Dolj s-au făcut 38. Au fost realizate mai puţine clase decât s-au estimat pentru că, probabil, mulţi elevi au optat pentru liceele tehnologice. Elevii aleg liceele, fără a lua în calcul că la şcoala profesională au bursă şi primesc după absolvire un certificat de competenţe cu care se pot încadra pe piaţa muncii şi pot să continue şi studiile liceale şi apoi dacă îşi doresc se pot înscrie şi la facultate”, a mai precizat inspectorul şcolar general adjunct, Oana Zaharie.