Doar şapte profesori din Dolj au reuşit să promoveze definitivatul după contestaţii

Cadrele didactice care au susţinut anul acesta examenul naţional de definitivat şi au cerut reevaluarea lucrărilor au aflat, ieri, rezultatele finale. În Dolj, după contestaţii notele au crescut cu peste două puncte. De exemplu, un candidat care avea 5.15 iniţial a ajuns la 7.35. Sunt însă şi zeci de candidaţi care nu au reuşit să promoveze acest examen, şi după câţiva ani de predare au obţinut chiar note sub 5.

Potrivit inspectorului şcolar general adjunct, Irina Broscaru, în Dolj procentul de promovare la definitivat a crescut după contestaţii. În unele cazuri notele au crescut de la 5 la 7 şi de la 6 la 8. Nu sunt însă mulţi profesori care au reuşit să promoveze după contestaţii. Practic, doar şapte candidaţi au reuşit să treacă în rândul celor promovaţi după reevaluarea lucrărilor.



„Din cei 158 de candidaţi care au susţinut definitivatul, 37 au depus contestaţii. După reevaluare, 26 de contestaţii au fost soluţionate în plus şi pentru 11 candidaţi notele au scăzut. Nu sunt diferenţe mari. Sunt doar patru situaţii în care notele au crescut cu mai mult de un punct. De exemplu, la religie ortodoxă avem o creştere de 1,1 puncte de la 5.95 la 7.05. La consiliere psihopedagogică avem o creştere semnificativă de la 5.15 la 7.35. Este o diferenţă de 2,20. Şi tot la consiliere mai este o creştere de la 6,7 la 8, adică o diferenţă de 1,3 puncte. De asemenea, la educaţie fizică şi sport avem un candidat care a avut iniţial 5,90 şi acum a ajuns la 7,25 adică a mai primit după reevaluare 1,35 de puncte. Din cele 26 contestaţii care s-au soluţionat în plus, pentru şapte candidaţi a însemnat trecerea de la nepromovaţi la promovaţi. Per total, procentul de promovabilitate după contestaţii este de 71,52% în condiţiile în care iniţial procentul a fost de 67,09%”, a precizat inspectorul şcolar general adjunct, Irina Broscaru.

Sunt şi discipline la care toţi candidaţii au promovat

La nivelul judeţului Dolj sunt discipline la care toţi candidaţii au promovat examenul de definitivat. Prin promovarea acestui examen, cadrele didactice dobândesc dreptul practică şi de perfecţionare la catedră.



„Pe discipline, promovabilitate de 100% avem la alimentaţie publică, la asistenţă medicală generală-maiştri instructori, la chimie, la economic-administrativ -poştă, la geografie, limba şi literatura engleză, la mecanică, mecanică-maiştrii instrutori şi la veterinar. Şi la consiliere psihopedagogică procentul de promovare a crescut de la 60% la 100%. Şi mai avem şi alte discipline la care a crescut procentul celor promovaţi după contestaţii. De exemplu, la educaţie fizică şi sport, dacă iniţial era un procent de promovabilitate de la 35,71%, după contestaţii s-a ajuns la 50%. Şi la educatoare avem o creştere de la 76,79% la 78,57%. La matematică am avut promovaţi iniţial 80% dintre candidaţi, iar acum sunt 90%. Şi la religie ortodoxă iniţial nu aveam nici un candidat promovat, iar după contestaţii avem o promovabilitate de 50%.



Pe tranşe de note avem următoarea situaţie după contestaţii: candidaţi cu note mai mari sau egale cu 8, iniţial au fost 106, iar acum 113 candidaţi. Practic, este o creştere de 4,43%. Note mai mici de 8 au fost obţinute de 48 de candidaţi”, a mai precizat inspectorul şcolar general adjunct, Irina Broscaru.

Zeci de candidaţi au rămas nepromovaţi



Şi în această sesiune, după cum arată datele Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj sunt 45 de candidaţi care nu au reuşit să promoveze examenul de definitivat, iar 11 dintre ei au chiar note sub 5 la probele scrise- Conform metodologiei pentru organizarea definitivatului, profesorii au dreptul la trei sesiuni gratuite, iar apoi trebuie să plătească. Sunt însă candidaţi care au încercat de mai multe ori şi nu au promovat. De exemplu, la educaţie fizică şi sport un candidat cu peste 6 ani vechime, care a susţinut examenul şi în anii 2017,2018 şi 2020 nu a promovat nici acum. A obţinut numai note de 10 la portofoliu dar şi la inspecţii, însă la proba scrisă a luat 4.75. Tot la educaţie fizică şi sport a fost obţinută cea mai mică notă, 2.15. Acest rezultat aparţine unui candidat care are doi ani vechime la catedră. Multe cadre didactice nepromovate sunt şi la educatoare dar şi la învăţători cu vechime între un unu şi cinci ani.