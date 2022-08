Profesorii cu nota 5 şi continuitate pot pierde posturile în şedinţa publică

Cadrele didactice care au aviz de continuitate dar note de 5 concurs pot pierde posturile dacă la şedinţa publică sunt prezenţi candidaţi care au participat la concursul de anul acesta şi au note mai mari. Precizarea a fost făcută inspectorul şcolar general adjunct, Irina Broscaru, preşedintele comisiei de mobilitate din Dolj, care a menţionat când se vor organiza viitoarele şedinţe publice pentru repartizarea cadrelor didactice pe posturi.

După primele două şedinţe publice pentru repartizarea pe posturi, în Dolj din cele 91 de posturi vacante pe perioadă nedeterminată au rămas libere 61 de posturi. Altfel spus, doar 30 de cadre didactice s-au titularizat. În plus, au mai fost 12 cadre didactice care au avut contract pe perioada de viabilitate a postului, au participat la concurs au obţinut peste 7 şi li s-au transformat contractul în unul pe perioadă nedeterminată. La posturile rămase vacante se adaugă cele rezervate şi cele care se vor elibera pe parcurs sau care au fost aprobate după înfiinţarea unei noi clase sau după numirea pe funcţiile de conducere.

Conform metodologiei pentru mişcarea personalului didactic, pe 16 august va fi numirea, prin detaşare în interesul învăţământului, în funcţiile de conducere, îndrumare şi control neocupate prin concurs, iar o nouă şedinţă publică de repartizare va fi pe 18 august.



„Pe 18 august, începând cu ora 8.30, va fi şedinţă publică pentru cei care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată, au definitivatul şi au minimum 7 la concursurile din 2021, inclusiv 2018 pentru învăţământul primar, după care mai sunt şi cei care mai beneficiază de detaşare la cerere prin continuitate şi cei care solicită detaşare la cerere în ordinea descrescătoare a mediilor. De asemenea, vor fi şi profesorii titulari şi debutanţi care au nevoie de completarea normei didactice”, a precizat inspectorul şcolar general adjunct, Irina Broscaru.

Pe 22 şi 23 august vor fi şedinţele publice cu cei mai mulţi candidaţi

Pe 22 august se va desfăşura detaşarea la cerere pe bază de dosare, dar continuităţile pentru cei care au cel puţin 5. Reprezentanţii ISJ Dolj spun că profesorii cu continuitate şi note mici pot pierde posturile în favoarea celor cu note mari obţinute anul acesta la concurs. De asemenea, pe 23 şi 24 august se anunţă a fi şedinţele publice cu cei mai mulţi participanţi pentru că se vor acorda orele până la nota minimă 5.



„Pe 22 august vor fi cadrele didactice care doresc detaşare la cerere în ordinea descrescătoare a punctajelor şi apoi cei care au note peste 5 în anii anteriori şi au continuitate.

Însă dacă vine cineva cu notă mai mare are prioritate, chiar dacă cel cu 5 are avizul unităţii şcolare pentru continuitate. Şi vă dau un exemplu. La educatoare, dacă în sală este o persoană care are 9 la concursul de anul acesta şi la continuitate este cineva cu 5, postul nu poate fi luat de cel cu 5. Are prioritate cel cu notă mare. Cel care nu primeşte continuitate rămâne pentru suplinire, în funcţie de ce posturi sunt după reactualizarea listei.

Pe 23 şi 24 august avem şedinţe publice pe Anexa 18. Atunci vor fi rezolvaţi şi cei care sunt titulari sau debutanţi şi care au norma incompletă, cei care solicită detaşare prin concurs specific, cei care au nota minimum 5 la concursul din 2022 dar şi candidaţii cu note din anii anteriori”, a mai precizat inspectorul şcolar general adjunct, Irina Broscaru.



De asemenea, reprezentantul ISJ Dolj a mai precizat că se pot detaşa şi cei care s-au titularizat anul acesta, dar după ce semnează contractul invidual de muncă, adică după data de 1 septembrie.