Educatoarea din Craiova de 10 la titularizare: „Îmi doresc să continui de dragul copiilor”

Educatoarea din Craiova de 10 la titularizare. Una dintre cele patru note de 10 de la titularizarea în Dolj a fost obţinută de o educatoare debutantă, Andreea Enache.

Andreea este absolventă a Colegiului Naţional Pedagogic „Ştefan Velovan” din Craiova, promoţia 2021. A susţinut acest concurs şi anul trecut la educatoare şi a profesat un an la Grădiniţa „Oltilia Cazimir” din Craiova, unde spune că a reuşit să afle şi să înveţe lucruri noi de la colegele de breaslă.

Chiar dacă anul acesat nu sunt posturi vacante în Dolj, Andreea a dorit să continue activitatea în învăţământ de dragul copiilor. „Anul acesta am vrut să merg la titularizare mai mult ca oricând”, a spus Andreea.

Educatoarea din Craiova de 10 la titularizare are un an de experienţă la catedră

Pentru Andreea Enache acesta a fost al doilea an în care a susţinut examenul de titularizare. Practic, a susţinut examenul după un an de experienţă la catedră. S-a pregătit pentru această carieră în toată perioada liceului, fiind elevă la Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan Velovan” din Craiova, la clasa de învăţământ vocaţional.

Andreea Enache este educatoarea din Craiova de 10 la titularizare

„Şi anul trecut am fost la concursul de titularizare. Atunci am susţinut şi examenul naţional de bacalaureat. A fost un an mai greu, dar am fost încurajată de doamna profesor Tania Ţăndăreanu să particip la concursul de titularizare. Doamna profesor ne-a încurajat pe toţi să participăm. Eu chiar mi-am dorit, de când am fost admisă la liceu, să fac carieră în învăţământul preuniversitar pentru că sunt atrasă de copiii mici. Şi ei mă plac pe mine.

Cu nota de la concursul de titularizare am reuşit să obţin un post de suplinitor la Grădiniţa „Otilia Cazimir” din Craiova şi după ce am profesat un an am fost şi mai determinată să continui. M-au ajutat foarte mult şi colegele în primul meu an de activitate. Am învăţat multe lucruri noi. Îi mulţumesc foarte mult doamnei Veronica Enăchescu. La examenul de anul acesta m-a ajutat foarte mult experienţa la catedră. Cel mai dificil a fost să îmi gestionez emoţiile, pentru că îmi doream un rezultat foarte bun. Şi l-am obţinut”, a spus cadrul didactic.

Este şi studentă la Drept şi a susţinut şi definitivatul

Pentru Andreea şi anul acesta a fost foarte solicitant. S-a împărţit între activitatea la catedră, viaţa de student şi a învăţat şi pentru examenul de definitivat pe care l-a săptămâna trecută.

„Sunt şi studentă la Facultatea de Drept din Craiova. Am ales această facultate pentru a avea şi un plan doi în viaţă. Poate la un moment dat mă voi gândi să lucrez în alt domeniu şi am considerat că Facultatea de Drept îmi oferă mai multe oportunităţi. M-am descurcat foarte bine şi ca studentă.

Mergeam la cursuri în funcţie de programul de la grădiniţă. Când eram dimineaţa la grădiniţă, mergeam după-amiaza la cursuri şi când eram după-amiază la grădiniţă, mergeam dimineaţa la cursuri. Am reuşit să îmi iau cursurile şi am învăţat şi a fost bine şi în sesiuni. Am reuşit să învăţ şi pentru examenul de definitivat, care este mai complicat decât titularizarea, după părerea mea.

Nu pe partea de metodică, ci mai mult în ceea ce priveşte tematica de la limba şi literatura română pentru că avem alte opere de studiat. Am reuşit să fac şi la acest examen bine. Aştept rezultatele şi cred că voi avea o notă foarte mare. A fost un an solicitant”, a spus Andreea.

Va merge la Bucureşti pentru a se titulariza

Deşi anul acesta nu sunt posturi în Dolj pentru educatoare, Andreea Enache nu şi-a pierdut speranţa. Va merge la Bucureşti pentru a se titulariza. „Am susţinut inspecţii şi la Bucureşti şi voi merge acolo la şedinţa publică pentru tituarizare pentru că sunt mai multe posturi şi mai multe şanse. Sunt peste 200 de posturi”, a spus Andreea.