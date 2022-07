Dolj: Opt profesori au cerut anularea lucrărilor la examenul de definitivat

Cadrele didactice debutante au susţinut, ieri, examenul naţional de definitivat. În Dolj, au fost şi candidaţi absenţi, dar şi profesori care s-au retras după ce au văzut subiectele şi şi-au dat seama că nu ştiu să le rezolve. Candidaţii care au ieşit din săli au spus că li s-au părut foarte dificile cerinţele de metodică.

Patru ore au avut la dispoziţie, ieri, cadrele didactice debutante ca să rezolve subiectele pentru definitivare în învăţământ. La acest examen pot participa cadrele didactice care au cel puţin un an vechime la catedră. De asemenea, pentru a participa la examen media aritmetică a notelor obținute la inspecția la clasă și la evaluarea portofoliului profesional trebuie să fie minimum 8.

În Dolj, pentru definitivat s-au înscris iniţial 188 de candidaţi, dintre care au fost validaţi 178 şi au predat lucrările 158 de cadre didactice. Centrul de examen a fost la Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti”, din Craiova.

„Dintre cei 178 de candidați validați pentru susținerea probei scrise, 12 candidați au fost absenți. 8 candidați s-au retras din proprie iniţiativă, solicitând anularea lucrării. În acest caz, lucrarea scrisă nu este evaluată, iar în statistici candidatul respectiv se consideră retras, cu dreptul de a se înscrie în sesiunea imediat următoare, conform prevederilor legale. Subiectele, precum și baremele de evaluare au fost asigurate de către Centrul National de Politici și Evaluare în Educație și vor fi afișate, după susținerea probei scrise, pe site-ul subiecte.edu.ro și la avizierele centrelor de examen”, se arată în comunicatul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj.

Subiectele de metodică i-au pus pe profesori în dificultate

Conform datelor de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, disciplinele de examen cu cel mai mare număr de candidați înscriși la definitivat sunt: învățământ preșcolar în limba română (59), învățământ primar (18), educație fizică și sport (15). La ieşirea din săli, candidaţii au spus că cele mai dificile subiecte li s-au părut cele de metodică.

„A fost destul de dificil. Am susţinut examenul pentru educatori. Cele mai dificile cerinţe au fost cele de metodică. În şcoală nu am făcut atât de detaliat. În plus, partea de metodică este una subiectivă, depinde de cine corectează, cum apreciază ceea ce am scris. Este primul an în care susţin examenul. Aştept rezultatul să văd dacă voi promova”, a spus una dintre candidate. „A fost destul de greu şi mult de scris. Foarte greu la metodică, la învăţători. Vom vedea ce va fi la rezultate”, a spus o altă candidată.

Candidaţii trebuie să obţină minimum 8

Primele rezultate vor fi afișate în data de 27 iulie, în centrul de examen și pe site-ul definitivat.edu.ro. Contestațiile se depun la centrul de examen, conform calendarului aprobat, în zilele de 27 și 28 iulie. Rezultatele finale se afișează la centrele de examen și pe site-ul anterior menționat, în data de 4 august. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care, pentru promovarea examenului, trebuie să fie de cel puțin 8.

Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectivul acestui examen național. Prin dobândirea definitivării în învățământ, cadrul didactic depășește stadiul de debutant și poate intra pe o rută de profesionalizare ascendentă, având dreptul de a deveni titular în sistemul de învățământ preuniversitar și de a participa, ulterior, la susținerea examenelor pentru obținerea gradelor didactice.