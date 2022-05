Doi elevi din Craiova, calificaţi în Lotul României pentru Turneul Internaţional al Tinerilor Fizicieni

Doi liceeni din Craiova, Mihai Costache, clasa a X-a B, şi Marius-Răzvan Tudosie, clasa a XI-a, la Colegiul Naţional „Carol I”, au reuşit să se califice în Lotul României pentru International Young Physicists’ Tournament(Turneul Internaţional al Tinerilor Fizicieni). Din acest lot fac parte doar opt elevi din întreaga ţară. La finalul pregătirii Lotului, cinci dintre ei vor fi selectaţi pentru a participa la competiţia internaţională. Concursul este unul cu tradiţie, anul acesta ajungând la cea de a XXXV-a ediţie. Ediţia 2022 se va desfăşura la Timişoara.

Pentru a face parte din Lotul României pentru International Young Physicists’ Tournament (IYPT 2022), elevii au trecut printr-o etapă de preselecţie la care trebuiau să găsească soluţii pentru trei din 17 probleme propuse de către organizatori.

„În România, etapa de preselecție a constat în transmiterea către organizatori a soluțiilor propuse de fiecare participant pentru oricare trei probleme (din setul de 17 probleme propuse pentru IYPT 2022 de către Comitetul Internațional de organizare al IYPT) și a unui film cu durata de 12 minute în care candidatul la preselecție trebuie să prezinte în limba engleză (ca şi Reporter, conform regulamentului IYPT 2022) una din cele trei probleme.

Soluțiile, realizate și transmise de fiecare participant, au inclus schițe, filmări ale experimentelor, animații, prelucrări ale datelor experimentale cu ajutorul calculatorului, reprezentări grafice, fiind evidențiați factorii relevanți prin metode specifice fizicii, aplicații practice ș.a.

Cei 8 finaliști ai IYPT 2022, care fac parte din Lotul național al României, vor efectua pregătirea în perioada 4 -7 iulie 2022, la Timișoara. Activitățile vor fi desfășurate de elevi în limba engleză, limba oficială în cadrul concursului IYPT”, a explicat inspectorul şcolar Gabriel Florian, profesor de Fizică la Colegiul Naţional „Carol I” din Craiova.

Elevii din Craiova sunt la prima participare la IYPT

Cei doi elevi calificaţi în Lotul României, Mihai Costache şi Marius Răzvan Tudosie sunt la prima participare la concursul IYPT 2022.

Răzvan Tudosie, olimpic la Informatică, calificat şi la International Young Physicists’ Tournament 2022.

Răzvan Tudosie este în clasa a XI-a B la specializarea matematică-informatică. Este pasionat de informatică. Anul acesta a obţinut locul I la programare la competiţia Competiției Java – Programează în Greenfoot. A fost atras însă şi de International Young Physicists’ Tournament 2022.

„Am aflat de acest concurs de la domnul profesor Florian şi mi s-a părut interesant pentru că presupune combinarea mai multor materii. Nu am mai participat niciodată la acest concurs şi am zis să încerc pentru că îmi place şi fizica. De fapt, fizica mă ajută să înţeleg mai bine informatica. Este un hobby. Am participat şi la Olimpiada de Fizică la etapa judeţeană şi am obţinut menţiune. Acum mă pregătesc să particip la o experienţă unică, pentru că nu am mai fost niciodată în Lotul României pentru o competiţie internaţională la fizică”, a spus Răzvan.

Este un concurs diferit de olimpiadă



Şi pentru Mihai Costache este prima participare în Lotul României pentru International Young Physicists’ Tournament(Turneul Internaţional al Tinerilor Fizicieni). Mihai este în clasa a X-a, la specializarea matematică-informatică.

„Este prima mea participare la acest concurs. Am aflat despre competiţie de la doamna profesor Florian Aurelia Daniela, care m-a sfătuit să particip. Şi am făcut foarte bine că am participat. Îmi place foarte mult fizica. Mi-a plăcut din primul an în care am început să o studiez. Am participat în clasa a VI-a la Olimpiada Naţională. Şi anul acesta am ajuns la Olimpiada Naţională de Fizică şi am obţinut Medalie de Bronz. Competiţia la care am participat acum este diferită de olimpiadă ca volum de muncă. Îmi place mult pentru că se bazează mai mult pe activităţi practice şi nu impune atât de mult efort ca pentru olimpiadă şi mă refer la partea teoretică” a spus Mihai. Cei doi elevi asigură astfel şi o continuitate în ceea ce priveşte calificarea în Lotul României pentru IYPT începând cu 2017.

„La edițiile IYPT 2017 (desfășurată la Singapore), IYPT 2018 (desfășurată în China), IYPT 2019 (desfășurată în Polonia), din Lotul României a făcut parte Popa Erminia Petra, elevă la Colegiul Național „Carol I” Craiova, în prezent studentă”, a mai spus inspectorul şcolar Gabriel Florian.

Au confirmat prezenţa 30 de ţări

Concursul International Young Physicists’ Tournament îi ajută pe elevi să dezvolte mai multe competenţe. „Prin participarea la IYPT elevii se antrenează pentru o viață împlinită, de succes în societatea cunoașterii. Astfel, ei își pot dezvolta competența de literație, competența de matematică și competența în științe, tehnologie și inginerie, competența digitală, competența de dezvoltare personală ș.a.”, a explicat profesorul Gabriel Florian. Dacă obţin premii, diplomele de la acest concurs sunt recunoscute de universităţi, turneul de fizică fiind pe lista competițiilor aprobate de Ministerul Educației.



„IYPT 2022 – se regăsește la poziția 7 în Anexa 1 la OME nr. 3.066/27.01.2022, „Lista competițiilor internaționale pe discipline școlare, sportive și proiecte educative desfășurate în România și în străinătate, la care participă elevi români, în anul școlar 2021-2022, A. Competiții desfășurate la nivel mondial, finanțate de către Ministerul Educației”, a subliniat inspectorul şcolar Gabriel Florian.



Concursul este unul cu tradiţie şi anul acesta deja au confirmat participarea 30 de ţări.

„Ediția din acest an școlar a concursului IYPT este cu numărul 35 și se va desfășura în perioada 17 iulie 2022 – 22 iulie 2022 la Timișoara. Cele 30 de țări care au confirmat prezența la Competiția IYPT 2022 sunt: Austria, Belarus, Brazilia, Bulgaria, Canada, Chinese Taipei, Croația, Cehia, Georgia, Germania, Grecia, Ungaria, India, Iran, Koreea, Macao, Mexic, Noua Zeelandă, Pakistan, Polonia, România, Singapore, Slovacia, Africa de Sud, Suedia, Elveția, Turcia, Ucraina, Marea Britanie și Hong Kong (în calitate de invitați)”, a mai precizat inspectorul şcolar Gabriel Florian.