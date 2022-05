Elevă de 10 la evaluarea naţională, pe podiumul olimpicilor naţionali

Singura elevă de 10 a Colegiului Naţional „Elena Cuza” din Craiova la evaluarea naţională de anul trecut a făcut o nouă performanţă. Andra Maria Niţescu a obţinut Premiul II la Olimpiada Naţională „Cultură şi spiritualitate”, desfăşurată, în perioada 4-8 mai, la Baia Mare.

După ce anul trecut a reuşit să promoveze evaluarea naţională cu media 10, rezultat obţinut de doar cinci elevi din Craiova, Andra Maria Niţescu a optat să continue să studieze la Colegiul Naţional „Elena Cuza” din Craiova la o clasă de ştiinţe ale naturii. Este pasionată însă şi de Limba şi literatura română încă din perioada gimnaziului , iar în această perioadă a şi reuşit să facă performanţă. A obţinut Premiul al II-lea la Olimpiada Naţională „Cultură şi spiritualitate”, desfăşurată săptămâna trecută la Baia Mare.



„De această olimpiadă ştiam de vreo trei ani. Am mai participat în clasa a VI-a şi m-am calificat şi atunci la etapa naţională dar a venit pandemia. Anul acesta s-au ridicat restricţiile pandemiei şi am reluat participarea. În luna martie m-am calificat la etapa naţională, care a avut loc la Baia Mare, în perioada 4-8 mai. Olimpiada a constat în două probe: o probă scrisă la care au fost valorificate cunoştinţele de limba română şi cele de religie şi un interviu. Această olimpiadă solicită cunoştinţe şi din alte domenii, cum ar fi filosofia. De exemplu, una dintre teme era despre libertate şi responsabilitate. Această temă este în cartea de filosofie de clasa a XII-a. Pregătirea pentru o astfel de competiţie necesită foarte mult timp pentru lectură suplimentară”, a spus Andra.

Ce pasiuni are Andra

Premiul de la Olimpiada Naţională „Cultură şi spiritualitate” nu este singura reuşită a Andrei. Ea a obţinut anul acesta şi Premiul III la Olimpiada de Chimie-faza judeţeană. Acestea sunt primele reuşite ale Andrei din perioada liceului în care se pregăteşte pentru a urma Medicina. ” M-am adaptat foarte uşor la cerinţele specifice vieţii de liceu, pentru că eu sunt de zece ani în aceeaşi şcoală. Cunoşteam o parte dintre profesori şi m-am acomodat repede şi cu noii colegi. Am păstrat pasiunile. Îmi place limba română dar nu îmi doresc să devin avocat sau scriitor. Voi continua să mă pregătesc pentru a deveni medic. Îmi place mai mult profesia de medic”, a spus Andra. Eleva spune că îşi petrece timpul liber la fel ca toţi adolescenţii de vârsta ei.

„Am pasiunile oricărui adolescent. Îmi place să ascult muzică şi să fac sport. În perioada olimpiadelor, timpul liber este relativ. Trebuie să mă pregătesc cu cadrele didactice şi să dedic mult timp lecturii, ca să îmi pot perfecţiona cunoştinţele”, a mai spus olimpica. Pentru Olimpiada Naţională „Cultură şi spiritualitate”, Andra a fost pregătită la Limba română de profesorul Liliana Popescu şi la religie de profesorul Aurelia Neacşu.