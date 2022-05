Dublă performanţă pentru o elevă de clasa a VII-a: argint la Informatică şi aur la Matematică

Carina Maria Viespescu, elevă în clasa a VII-a, la Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” din Craiova, a reuşit să facă o dublă performanţă la olimpiadele naţionale. A obţinut medalie de argint la Olimpiada Naţională de Informatică şi medalie de aur la Olimpiada Naţională de Matematică.

Când a început să facă performanţă

Cele două medalii obţinute în această perioadă de Carina Maria Viespescu au adus multă bucurie atât ei, cât şi părinţilor. Carina este o elevă care participă la competiţiile şcolare încă din clasele primare. Mama ei, de profesie medic, spune că un rol important în deschiderea drumului către performanţă l-a avut chiar învăţătoarea fetei.



„De micuţă, Carina a mers cu doamna ei învăţătoare, Alexie, la toate concursurile de matematică. Doamna învăţătoare i-a insuflat pasiunea pentru ştiinţele exacte. În clasa a V-a am fost chemată de domnul profesor de informatică care mi-a spus că are o sclipire la informatică. Ea nu avea atunci cunoştinţe de informatică. Nu ştia nici măcar să facă un fişier în word, dar dumnealui a îndrumat-o şi din primul an a ajuns la naţională.

În fiecare an a obţinut medalie de argint. Probabil, are o aptitudine aparte. Reuşitele de anul acesta ne-au surprins în mod foarte plăcut. Ştiam că a lucrat mai mult la informatică. Şi a şi obţinut medalie de argint şi anul acesta. Dar am rămas şi mai plăcut surprinsă când am văzut că a obţinut medalie de aur la Olimpiada Naţională de Matematică. Bucuria Carinei a fost cu atât mai mare când a aflat că anul viitor faza naţională a Olimpiadei de Matematică se va organiza la Craiova. Cred că nu s-a mai organizat această olimpiadă la noi în oraş de 20 de ani”, a spus medicul Maria Picu.

Craiova va găzdui în 2023 Olimpiada Naţională de Matematică

Anul acesta, Olimpiada de Matematică a fost la Braşov, iar cea de Informatică s-a desfăşurat online.

Mama Carinei a mai precizat că rezultatele de la olimpiade se datorează şi cadrelor didactice de la şcoală. „Aceste medalii reprezintă reultatele unei munci de echipă. Carina a primit mereu sprijinul cadrelor didactice de la şcoală şi le mulţumim foarte mult”, a mai spus Maria Picu.

„Medaliile obţinute acum reprezintă toată munca depusă de mine până acum”



Pentru Carina cele două medalii obţinute la olimpiadele naţionale de Informatică şi de Matematică reprezintă o încununare a muncii ei.

„Aceste premii reprezintă toată munca depusă de mine până acum. Mie de mică mi-a plăcut matematica. Încă din clasele primare am participat la multe concursuri de matematică îndrumată de doamna învăţătoare, dar niciodată nu am crezut că voi ajunge la olimpiada naţională. Am început să particip la olimpiada de matematică încă din clasa a V-a, încurajată şi de domnul profesor Lucian Tuţescu, care predă la liceu. Mă ştia din clasele primare. Ne-am cunoscut întâmplător Eu participam la un concurs de matematică şi era şi dumnealui prezent. Am obţinut premiu. Eram cu mama şi domnul profesor ne-a întrebat dacă vrem o carte de matematică pentru performanţă. De atunci am ţinut legătura şi dumnealui mi-a oferit sprijin ori de câte ori am avut nevoie”, a spus Carina.

Performanţă la informatică din primul an

Şi la informatică, drumul spre performanţă a fost deschis tot de un cadru didactic.

” În clasa a V-a l-am cunoscut pe domnul profesor de informatică, Marius Nicoli. Dumnealui a preluat clasa noastră atunci şi după câteva ore mi- a zis să încerc să vin la pregătirea suplimentară că poate o să îmi placă informatica. Am mers la câteva pregătiri suplimentare pe care domnul pofesor le făcea la şcoală cu cei care voiau să facă performanţă. Mi-a plăcut foarte mult. Şi am ajuns să fac performanţă în scurt timp”, a povestit olimpica.



Pentru a face performanţă, Carina spune că se pregăteşte şi la şcoală dar este şi autodidactă.

„Pentru mine este o mare bucurie să rezolv probleme. Nu mă plictisesc atunci când lucrez la matematică sau la informatică. Am şi ore de pregătire la matematică la şcoală, iar la informatică acum fac câte trei ore online, duminica, şi mai lucrez şi eu suplimentar”, a mărturisit eleva.

Cum se relaxează Carina

Când are timp liber, Carina se relaxează prin joacă. „Atunci când nu mai am teme de făcut, îmi place să mă joc cu fetele. Şi când nu mă joc cu fete, caut probleme de inteligenţă, un fel de jocuri ale minţii care îmi dau satisfacţie atunci când găsesc soluţiile”, a spus eleva.



Mama fetei a precizat că un alt mod de relaxare este într-o casă de vacanţă, situată în afara Craiovei, unde are şi câteva animale. . „La casa de vacanţă, pe care o avem la 20 de kilometri de Craiova, şi unde mergem foarte des, Carina are doi iepuraşi, două răţuşte şi un bichon. Îşi iubeşte mult aceste animăluţe. Este un copil care ştie să se joace şi ştie cum să îşi organizeze timpul pentru învăţat. A lucrat maximum patru ore pe zi atunci când a avut fazele naţionale la informatică şi la matematică „, a mai spus Maria Picu.

Acum Carina este în clasa a VII-a, dar anul viitor va susţine evaluarea naţională.Ea spune că ia în calcul ca pentru perioada liceului să opteze pentru o clasă de matematică-informatică. „Îmi doresc să continui pregătirea cu cadrele didactice de acum. Şi cred că voi lua în calcul să optez pentru o clasă de matematică-informatică, tot de la Colegiul Fraţii Buzeşti”, a precizat olimpica.