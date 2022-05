Peste 130 de şcoli concurează la Craiova pentru titlul de „Şcoală Europeană”

Ieri a avut loc deschiderea festivă a Concursului Naţional „Şcoala Europeană”, care este găzduit de Craiova până pe 7 mai. În competiţie au intrat 131 de şcoli din toată ţara, dintre care şi nouă şcoli din Craiova, care se luptă pentru titlu de „Şcoală Europeană” şi premiul de 5.000 de lei.

Deschiderea festivă a Concursului Naţional „Şcoală Europeană” a avut loc la Consiliul Judeţean Dolj. La eveniment au participat preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean, viceprimarul Craiovei Rela Filip, conf.univ.dr. Anca Tănasie dar şi inspectorul general în Ministerul Educaţiei, Marinica Stoian.

Aflată la a 17-a ediție, competiția se adresează tuturor unităţilor de învăţământ preuniversitar care au fost şi sunt implicate în programele europene din domeniul educației și formării profesionale. Odată obţinut, certificatul „Şcoală Europeană” este valabil pentru o perioadă de trei ani. Ulterior, şcoala trebuie să candideze din nou pentru a reconfirma titlul obţinut.



Competiția „Școală Europeană” constă în evaluarea calității și coerenței managementului școlii, reflectat în documentele manageriale, precum și a impactului avut de activitățile derulate în cadrul proiectelor europene asupra dezvoltării profesionale, a culturii organizaționale și a ethosului școlii.

„Mă bucur că suntem gazda unei competiţii atât de importante şi cred că este o luptă strânsă şi acerbă între şcolile care vor dobândi acest titlu. Este un titlu onorant”, a spus preşedintele Consiliului Judeţean Dolj.

Elevi de la Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti”, prezenţi la festivitatea de deschidere a Concursului Naţional „Şcoală Europeană”

Rolul fondurilor europene în Dolj

Preşedintele CJ Dolj, Cosmin Vasile a subliniat cât de mult au contat fondurile europene pentru judeţ.

” Cei 36 de oameni pe care îi are acum Consiliul Judeţean au adus peste un miliard de euro în judeţul nostru. Dacă ar fi să cuantificăm la ce bani producem noi în judeţ ne-ar fi trebuit undeva la 15 ani să strângem acei bani doar pentru investiţii, ceea ce ar fi fost imposibil. Ar fi însemnat să nu avem nici un fel de soi de funcţionare ca să compensăm cu ce bani am primit de la Uniunea Europeană.

Este recomandat să lărgiţi echipa pentru proiecte. Se văd progresele de la nivelul judeţului, de la drumuri, la clinici, investiţii în dotarea şcolilor şi aeroport. Dacă nu am fi putut avea acest mecanism, dacă nu am fi putut să aducem bani, probabil eram un judeţ izolat, un judeţ care nu avea nici o perspectivă. Avem proiecte de 300 de milioane de euro în implementare.

Pregătim 36 de proiecte pe următoarele linii de finanţare. Tot timpul avem paşii predefiniţi şi ştim ce vom depune în exerciţiul financiar nu 2021-2027, ci 2027-2034. Faptul că sunteţi în această competiţie sunteţi elita în acest domeniu”, a precizat Cosmin Vasile, preşedintele Consiliului Judeţean Dolj.

Concurează 131 de şcoli din toată ţara



Prefectul de Dolj a subliniat faptul că sunt deja 13 şcoli din Dolj care deţin titlul de Şcoală Europeană.

„La această competiţie, judeţul nostru, cel puţin în ultimii 12 ani, întotdeauana s-a clasat pe unul dintre primele trei locuri. Toate aceste lucruri s-au datorat implicării, efortului continuu al cadrelor didactice. Avem deja 13 unităţi de învăţământ care deţin acest titlu. Acest lucru ne bucură dar ne şi obligă să fim tot mai buni”, a spus Daniela Barbu, prefectul de Dolj.

Inspectorul şcolar general, Daniel Ion, a precizat că sunt 28 de inspectori şcolari din toată ţara care participă la această competiţie.



„Competiţia „Şcoală Europeană” este lansată încă din anul 2004. Este recunoscută de instituţiile europene. Este o ocazie extraordinară de valorizare a proiectelor din cadrul programelor din domeniul educaţiei şi formării profesionale. La acest eveniment participă 28 de inspectori de proiecte europene din ţară şi o echipă inimoasă, la nivel local, condusă de doamna Ani Drăghici. Titlu de Şcoală Europeană oferă recunoaştere şi prestigiu, şcolile având posibilitatea de a-l menţine prin eforturile pe care le fac”, a spus şeful ISJ Dolj.

Şi viceprimarul Craiovei, Rela Filip, a precizat că primăria a investit şi investeşte în infrastructura şcolară locală.

Conform datelor de la ISJ Dolj, în competiţia Şcoală Europeană s-au înscris 131 de şcoli din ţară.

Din judeţul Dolj participă 9 unităţi şcolare. Acestea sunt: Şcoala gimnazială „Gheorghe Ţiţeica”, Liceul „Traian Vuia”, Colegiul Naţional „Elena Cuza”, Şcoala gimnazială „Mihai Viteazul”, Colegiul Economic „Gheorghe Chiţu”, Colegiul Naţional „Nicolae Titulescu”, Liceul tehnologic „Ştefan Odobleja”, Liceul Tehnologic „Horia Vintilă” şi Liceul de Industrie Alimentară Craiova.