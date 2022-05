A căzut tencuiala de pe tavanul unei clase de la Colegiul „Ştefan Velovan” din Craiova

Incident în prima zi de şcoală după vacanţa de Paşte, la Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan Velovan” din Craiova. Bucăţi din tencuiala tavanului unei clase au căzut brusc. În clasa respectivă erau elevi de la pregătitoare. Potrivit directorului colegiului, Adrian Stroe, în momentul căderii bucăţilor de tencuială elevii erau la finalul programului şi părăseau sala de clasă şi nu au fost accidentaţi.

Bucăţi de tencuială au picat de pe tavanul unei clase de la Colegiul Naţional Ştefan Velovan din Craiova



„Tavanul nu prezenta indicii pentru un asemenea incident. Nu era deloc umflat. Chiar am verificat clasele înainte de vacanţa de Paşte. Totul a fost brusc. S-a întâmplat într-o clasă de la parterul clădirii, unde învaţă elevi de pregătitoare. Copiii nu au fost accidentaţi, pentru că atunci se pregăteau să părăsească clasa. Erau la finalul programului şi erau chiar în dreptul uşii. Am fost împreună cu doamna învăţătoare şi am predat fiecare copil părinţilor, în siguranţă. După acest incident am verificat toate celelalte clase din şcoală şi nu am mai identificat probleme.

În clasa în care a picat tencuiala vom face reparaţii. Deja am vorbit cu o echipă şi va da jos toată tencuiala de pe acel tavan, în zilele următoare. Pe perioada lucrărilor, elevii care învăţau în clasa respectivă vor face ore în laboratorul de biologie. Sperăm ca până săptămâna viitoare să termine reparaţiile”, a precizat Adrian Stroe, directorul Colegiului Naţional Pedagogic „Ştefan Velovan” din Craiova.