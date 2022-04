Elevă din Craiova, la a doua calificare la Olimpiada Europeană de Informatică pentru Fete

O nouă performanţă la informatică a fost obţinută de eleva Alexandra Mihaela Nicola de la Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” din Craiova. A obţinut medalie de aur la Olimpiada Naţională de Informatică şi s-a calificat în lotul naţional, dar şi la Olimpiada Europeană de Informatică pentru Fete, care se va desfăşura în Turcia. Pentru Alexandra este a doua calificare la această olimpiadă internaţională, prima calificare fiind anul trecut, când a participat împreună cu Ruxandra Nanu şi a obţinut medalie de argint.

Performanţele Alexandrei Mihaela Nicola la Olimpiada Naţională de Informatică asigură pentru al 13-lea an consecutiv prezența în lotul național pentru elevii de la Colegiul Național „Frații Buzești” Craiova. Anul acesta odată cu calificarea în lotul naţional, Alexandra a obţinut şi calificarea la Olimpiada Europeană de Informatică pentru Fete, care va avea loc în Turcia. Este singura calificată din Craiova la această competiţie internaţională. Pentru Alexandra, Olimpiada Naţională de Informatică de anul acesta a reprezentat o competiţie foarte frumoasă.



„Anul acesta olimpiada de informatică a constat într-o probă şi apoi în două probe de baraj. A fost foarte frumos pentru că am susţinut probele de la şcoală. Am trăit altfel emoţiile pentru că am fost într-o sală de clasă alături de alţi colegi ai mei decât atunci când am susţinut olimpiada de acasă, unde eram singură. Subiectele mi s-au părut dificile, dar şi foarte interesante. Am reuşit să mă calific în lotul naţional şi m-am calificat şi pentru Olimpiada Europeană pentru Fete”, a spus Alexandra.

Alexandra face performanţă la informatică din clasa a V-a

Pentru Alexandra Nicola, medalia de aur şi calificările obţinute anul acesta înseamnă o continuare a performanţelor la informatică pe care a început să le aibă încă din primul an de gimnaziu, fiind pregătită de profesorul de informatică Marius Nicoli.

„Alexandra este în clasa a XII-a, dar ea din clasa a V-a în fiecare an s-a calificat la Olimpiada Națională de Informatică. Anul trecut a participat pentru prima dată la Olimpiada Europeană de Informatică pentru Fete, care a avut loc în Elveţia. A participat la această competiţie alături de Alexandra Nanu şi a obţinut, atât ea cât şi colega ei, medalie de argint. Anul acesta s-a calificat din nou la această olimpiadă internaţională, care se va desfăşura în Turcia. Calificarea la Olimpiada Europeană pentru Fete a fost asigurată odată cu trecerea de proba de baraj pentru lotul naţional. Au fost doar două eleve care au avut această reuşită. În cadrul lotului vor mai fi însă încă trei probe de baraj care le vor da elevilor participanţi posibilitatea de a se califica şi la alte competiţii internaţionale”, a spus Marius Nicoli, profesor de informatică la Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” din Craiova.

Urmează o perioadă intensă de pregătire



Pentru Alexandra Mihaela Nicola urmează o perioadă plină de provocări în lotul naţional.

„Urmează trei probe de baraj în lotul României care vor avea loc în cadrul unor tabere de pregătire care se vor desfăşura în luna mai. Acele probe de baraj ne oferă posibilitatea de a forma noi echipe şi pentru alte competiţii internaţionale. Şi eu îmi doresc să mă calific şi la alte olimpiade internaţionale”, a spus olimpica. Alexandra este în ultimul an de liceu şi se pregăteşte pentru examenul de bacalaureat dar şi pentru admiterea la facultate. „Am aplicat pentru o facultate din Olanda şi aştept răspuns. Nu sunt încă decisă unde o să stidiez. O decitie clară o voi lua după ce voi susţine examenul de bacalaureat”, a spus Alexandra.