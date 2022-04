Şcoala „Mircea Eliade” din Craiova şi-a premiat olimpicii

Şcoala gimnazială „Mircea Eliade” din Craiova a premiat, ieri, elevii care au reuşit să se califice la etapele naţionale ale olimpiadelor şcolare din acest an. Potrivit directorului şcolii, au fost obţinute 10 calificări, fiind o premieră.

Premierea olimpicilor calificaţi la etapele naţionale ale olimpiadelor şcolare a avut loc, ieri, în curtea şcolii, în aplauzele colegilor şi ale cadrelor didactice. Directorul Şcolii gimnaziale „Mircea Eliade” din Craiova au spus că au fost obţinute zeci de premii la olimpiadele judeţene dar şi zece calificări la etapele naţionale.

„Sunt 51 de premii şi menţiuni la faza judeţeană şi 10 calificări la etapele naţionale, obţinute de nouă elevi. Avem o elevă calificată şi la matematică şi la română. Ea este premiată de două ori. Majoritatea copiilor sunt la prima calificare la olimpida naţională, pentru că doi ani nu s-au mai organizat astfel de competiţii şcolare din cauza pandemiei. Premiile sunt acordate de Asociaţia Profesorilor şi de Asociaţia Părinţilor. Este o tradiţie pentru şcoala noastră ca cele două asociaţii să premieze copiii care merg la faza naţională a olimpiadelor şcolare. Anul acesta avem zece calificări la etapele naţionale, fiind o premieră pentru şcoală. Am mai avut elevi calificaţi la etapele naţionale, dar niciodată atât de multe calificări într-un an”, a precizat Ioana Genoveva, directorul Şcolii gimnaziale „Mircea Eliade” din Craiova.

Performanţele au fost obţinute la mai multe discipline de studiu.

„Cei mai mulţi calificaţi sunt la română, respectiv 4 elevi, pentru că au fost două competiţii. La matematică avem doi calificaţi, la fizică avem un calificat care se află deja la etapa naţională, la informatică avem doi calificaţi şi deja s-a desfăşurat în online etapa naţională. La acestea se adaugă şi Mica Olimpiadă de Geografie „Terra” la care este calificat un elev de clasa a VII-a. Premiile pe care le acordăm sunt între 600 şi 900 de lei, în funcţie de locul obţinut la competiţii”, a precizat Ioana Genoveva, directorul Şcolii gimnaziale „Mircea Eliade” din Craiova.

Ce spun elevii despre olimpiadele şcolare

Cei nouă elevi premiaţi sunt: Victor Ungureanu, Darius Grigorescu, Bianca Iana, Rareş Bălună, Alexia Mihaiu, Erik Palfi, Victor Petru Cojocăreanu, Patrik Anghel, Florin Belu. După doi ani de pandemie, elevii spun că este prima lor reuşită.

„Sunt olimpic la geografie. Este primul an în care mă calific la naţională. Am fost la olimpiadă pentru că mi-a plăcut mult această materie. Am mai participat la olimpiadă şi în anii anteriori, dar niciodată nu m-am calificat la etapa naţională”, a spus Florin Belu, clasa a VII-a.

„Sunt olimpic la română. Este prima mea participare şi prima calificare. A fost o experienţă frumoasă şi vreau să mai particip. Mă pregătesc pentru etapa naţională care va fi pe 12 mai”, a spus elevul Erik Palfic.

Reuşite au obţinut chiar şi după un an de studiu, cum este cazul elevului Victor Petru Cojocăreanu calificat la etapa naţională a olimpiadei de informatică.

„Studiez informatica de aproape un an şi am făcut progrese. Am reuşit să mă calific la naţională între primii 80 elevi din ţară. Premierea de azi mă încurajează să merg mai departe”, a spus elevul Victor Petru Cojocăreanu.

Elevii descriu acest an şcolar ca fiind unul diferit

Bianca Iana este eleva care a reuşit să obţină calificări la etapele naţionale la română dar şi la matematică. „Sunt olimpică la matematică şi la concursul de Limba română „Ionel Teodoreanu”. A fost un an diferit faţă de cum am fost obişnuiţi în online. A fost o atmosferă foarte plăcută şi organizatorii s-au descurcat foarte bine după perioada grea de pandemie. Subiectele mi s-au părut perfecte pentru gradul de pregătire la care ne aflăm”, a spus eleva. Rareş Bălună este şi el olimpic tot la română. „Sunt olimpic la română. A fost o olimpiadă grea. Îi felicit pe toţi colegii calificaţi. Trebuie să ne pregătim pentru naţională, să obţinem rezultate cât mai bune. Olimpiada naţională va fi între 18 şi 22 mai. Le urez succes tuturor colegilor!”, a spus olimpicul. Şi Alexia Mihaiu este olimpică tot la română şi spune că pentru succes este nevoie de multă pregătire.

Darius Grigorescu a făcut performanţă la matematică. „M-am calificat la etapa naţională, la matematică. Este prima mea calificare la naţională. Am fost şi anul trecut la olimpiadă, dar atunci nu a mers totul atât de bine”, a spue elevul. El spune că tatăl său i-a insuflat pasiunea pentru matematică. „Pot spune că tatăl meu mi-a insuflat pasiunea pentru matematică şi prima mea participare la un concurs de matematică a fost în clasa pregătitoare şi atunci am obţinut locul I”, a mai spus Darius.