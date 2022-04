Şase elevi vor reprezenta Doljul la Olimpiada Naţională de Franceză

Anul acesta Olimpiada Naţională de Limba Franceză se va organiza la Craiova, în perioada 18-22 aprilie. Doljul va fi reprezentat la această competiţie de şase elevi. Cei mai mulţi ditre ei sunt la prima calificare la etapa naţională. Patru dintre elevii calificaţi sunt de la Colegiul Naţional „Carol I” din Craiova, unul este de la Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” şi unul de la Şcoala gimnazială „Terraveda” din Craiova.

Cel mai mare punctaj, obţinut de un elev de clasa a VII-a

Cel mai mic elev, calificat la etapa naţională a Olimpiadei de Limba Franceză, este Dimitri Elian Bulacu. Este în clasa a VII-a la Şcoala gimnazială „Terraveda” din Craiova. El a obţinut şi cel mai mare punctaj la etapa judeţeană, respectiv 98 de puncte. Potrivit directorului şcolii, Elian este la prima participare la olimpiadă.

„Este prima dată când Elian participă la Olimpiada de Limba Franceză şi asta pentru că şi-a dorit el. Este un copil conştiincios, din punctul nostru de vedere un elev perfect, pentru că nu lucrează până la epuizare. Această calificare este bună şi pentru el şi pentru profesorul care l-a pregătit, un cadru didactic debutant, care a absolvit anul trecut facultatea”, a spus Alina Cristuinea, directorul Şcolii gimnaziale „Terraveda” din Craiova.



Elian Bulac spune că a început să studieze limba franceză anul trecut. „A început să îmi placă limba franceză de anul trecut, de când am început studiul cu doamna profesor Georgiana Vintilă. Am continuat pregătirea şi anul acesta cu doamna profesor Ramona Badea şi mi-am dorit să particip la olimpiadă şi am şi reuşit să mă calific la naţională. În această perioadă mă pregătesc pentru a obţine un rezultat frumos şi la naţională. Cred că franceza îmi va fi de folos şi pe viitor. Îmi place foarte mult şi informatica, iar pentru liceu m-am gândit deja să mă orientez spre o clasă de informatică-bilingv franceză”, a spus Elian Dimitri Bulacu.

Eleva care va reprezenta Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” din Craiova

Elvira Cosmina Lică, eleva care va reprezenta Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” din Craiova la Olimpiada Naţională de Limba Franceză

La etapa naţională s-a calificat şi eleva Elvira Lică de la Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” din Craiova, fiind pregătită de profesorul Dorina Popi.

„Elvira este elevă în clasa a X-a la specializarea bilingv-franceză. Este singura elevă de la Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti”, care s-a calificat anul acesta la etapa naţională a Olimpiadei de Limba Franceză. Este pasionată de limba franceză şi asta se vede în atitudinea ei, în comportament. Este o elevă aplicată, consecventă. Lucrează foarte mult, citeşte mult. Un elev, pentru a obţine performanţă, trebuie să aibă cultul muncii. Şi ea îl are. Elvira are capacitae chiar pentru internaţională. De altfel, ultimul premiu la internaţională a fost obţinut tot de o elevă a mea, în 2019. Este vorba de Mădălina Ştefan”, a spus preofesorul Dorina Popi.



Pentru Elvira nu este prima calificare la etapa naţională a Olimpiadei de Limba Franceză.



„Prima mea calificare la olimpiada naţională a fost în clasa a VII-a, când am obţinut o menţiune specială. Apoi a venit pandemia şi nu am mai participat. Pentru mine nu rezultatele la olimpiadă sunt neapărat partea cea mai importantă, ci faptul că am reuşit să învăţ să comunic şi să înţeleg un video în limba franceză. Mi-ar plăcea şi să studiez în Franţa, dar nu am ales încă un domeniu. Deocamdată trec printr-o perioadă de pregătire intensă şi ca relaxare îmi place să fac origami sau să desenez”, a spus Elvira.

Vrea să devină profesor de limba franceză

Grabriela Ştiucă vrea să devină profesor de Limba franceză

Printre calificaţii din Dolj la etapa naţională a Olimpiadei de Limba Franceză sunt şi două eleve care sunt în ultimul an de liceu. Ambele studiază la Colegiul Naţional „Carol I” din Craiova. Una dintre olimpice se numeşte Gabriela Ştiucă şi studiază la specializarea filologie- bilingv franceză Este un an greu pentru ea, dar spune că franceza este o formă de exprimare a sa şi se pregăteşte pentru a deveni profesoară de franceză.

„Am început studiul limbii franceze în clasa a V-a. Până acum am mai obţinut premii doar la judeţeană, dar aceasta este prima mea calificare la etapa naţională. Sunt în clasa a XII-a şi este un an dificil pentru mine, dar calificarea la etapa naţională e o formă de exprimare a sinelui. Cumva, franceza este pentru mine o eliberare. Mă exprim pe mine, valorile mele şi, totodată, mă ajută să mă recreez. Franceza îmi dă încredere în mine. O să folosesc foarte mult cunoştinţele de limba franceză, pentru că vreau să devin profesoară de franceză. Şi voi urma Facultatea de Litere de la Craiova”, a spus Gabriela.

Va folosi limba franceză pentru mobilităţi Erasmus

Gabriela Daniela Ţiţirigă, elevă la Colegiul Naţional Carol I din Craiova va folosi cunoştinţele de limba franceză pentru a-şi construi o carieră în Medicină



Cealaltă elevă calificată la etapa naţională se numeşte Gabriela Daniela Ţiţirigă Tudor. Ea se pregăteşte pentru admiterea la Medicină, dar spune că limba franceză îi va fi utilă pentru a merge în proiecte Erasmus.

„Am început să studiez franceza serios din clasa a IX-a, de când o am la clasă pe doamna profesor Denisa Ghiţă. Am mai fost de trei ori la olimpiadă. Anul acesta am reuşit să mă calific la etapa naţională. Am obținut şi certificatul DELF. Îmi sunt foarte folositoare cunoştinţele de limba franceză. Sunt deja în al doilea proiect Erasmus şi cu siguranţă voi aplica pentru astfel de mobilităţi şi la facultate. Mă pregătesc pentru admiterea la Medicină”, a spus eleva Gabriela Daniela Ţiţirigă Tudor.

Şi-a dorit să înveţe franceza după ce a fost în vacanţă în Franţa

Sonia Alexandra Mihăilescu este elevă în clasa a VIII-a la Colegiul „Carol I, calificată la Olimpiada Naţională de Limba Franceză

Sonia Alexandra Mihăilescu este elevă în clasa a VIII-a la Colegiul „Carol I”. Ea se pregăteşte în această perioadă şi pentru admiterea la liceu. Îşi doreşte să studieze la o clasă de matematică-informatică dar spune că va continua să îşi perfecţioneze cunoştinţele de limba franceză. „Am început să îmi doresc să studiez franceza după ce am fost de câteva ori în Franţa cu părinţii, în vacanţă. Studiul limbii franceze la şcoală a început din clasa a V-a. Acesta este primul an în care merg la olimpiada de franceză şi am şi reuşit să mă calific la naţională. Anul trecut am obţinut şi certificatul DELF 2. Şi voi încerca şi în anul şcolar următor, când voi fi la liceu, să obţin un nou certificat DELF nivel mai avansat”, a spus Sonia Alexandra Mihăilescu.

A învăţat franceza de dragul profesorului de la clasă



Şi Daria Mihaela Vasilcoiu elevă clasa a X-a la C, la Colegiul Naţional „Carol I” din Craiova face parte din cei şase elevi care vor reprezenta judeţul Dolj la Olimpiada Naţională de Limba Franceză. Ea spune că studiază franceza din primul an de gimnaziu şi că pasiunea pentru limba, cultura şi civilizaţia franceză i-a fost insuflată de profesorul de la clasă.

Daria Maria Vasilcoiu, elevă în clasa a X-a, la Colegiul Naţional Carol I, calificată la Olimpiada Naţională de Limba Franceză



” Am început studiul limbii franceze în clasa a V-a cu doamna poofesor Raluca Călin, un cadru didactic adevărat care îşi dedică tot timpul pentru a-i pregăti pe elevi. Pentru mine este un adevărat mentor care m-a ajutat să descopăr ce înseamnă limba franceză, ce înseamnă civilizaţia franceză, ce înseamnă cultura franceză. Datorită dumneai am ajuns să fac o pasiune pentru franceză. Este prima dată când reuşesc să mă calific la etapa naţională a olimpiadei. Şi tot anul acesta, am reuşit să mă calific şi la etapa naţională a olimpiadei de limba engleză, care va fi cam în aceeaşi perioadă. Cu un efort supraomenesc, zic eu, voi reprezenta judeţul Dolj la ambele olimpiade”, a spus Daria.

Ea are planuri şi pentru viitor. Îşi doreşte să studieze în Franţa după care să revină în România pentru a oferi un viitor mai bun generaţiilor viitoare.