Elevi de la Colegiul „Elena Cuza”, vicecampioni naţionali la robotică

Echipa de robotică a Colegiului Naţional „Elena Cuza” din Craiova, „RaSky”, a obținut două premii importante la etapa naţională a competiţiei First Tech Challenge, desfăşurată în perioada 1-3 aprilie, la Bucureşti. Sunt vicecampioni naţionali după ce au reuşit să construiască un robot care ar fi util firmelor de curier pentru încărcarea coletelor. Liceenii spun că obiectivul lor este să se califice la etapa internaţională care se desfășoară Statele Unite ale Americii.

Au obţinut două premii

În urmă cu o lună de zile, echipa „RaSky” de la Colegiul Naţional „Elena Cuza” din Craiova anunţa că s-a calificat la etapa naţională a competiţiei de robotică First Tech Challenge, după etapa regională. A fost o perioadă de foc în care elevii au muncit să îşi perfecţioneze robotul. L-au desfăcut şi l-au făcut de la zero, după noi idei şi a trebuit să demonstreze că robotul a evoluat. Pentru această etapă, liceenii au lucrat în fiecare week-end. Nu doar robotul a fost elementul central, ci şi un portofoliu despre evoluţia robotului, pe baza căruia au obţinut premiile.

„Am obţinut două premii, două diplome la etapa naţională a competiţiei First Tech Challenge care a avut loc, în perioada 1-3 aprilie, la Bucureşti. Am obţinut locul III al Premiului Innovate Award, care este dat echipelor care au reuşit să relifieze foarte bine evoluţia robotului, cum s-a ajuns la ideile de acum, prin ce s-a trecut, totul fiind scris într-un portofoliu pe care trebuie să îl redacteze fiecare echipă. Concursul nu constă doar în robot. Nucleul pentru premii este un portofoliu pe care l-am conceput şi l-am tehnoredactat în mod digital după care l-am dat și la tipărit.

Aceste premii înseamnă în primul rând o evoluţie a echipei pentru că noi nu am mai avut rezultate din 2018 la etapa naţioanlă a competiţiei. Acest premiu ne face şi mai cunoscuţi la nivelul Craiovei”, a spus elevul Mihai Goga.



”Investim foarte mult timp dar pentru dezvoltarea personală”



Liceenii spun că această competiţie de robotică nu le aduce venituri, dar îi ajută pentru dezvoltarea lor personală.

„Această competiţie non-profit ne ajută pentru dezvoltarea personală. Intrăm într-un cerc foarte costisitor din punct de vedere al timpului. Lucrăm foarte mult în week-end, dar după câtva timp petrecut în echipă şi după emoţiile pe care le trăim la o competiţie cu prezenţă fizică toţi se îndrăgostesc de această muncă. Ne desfăşurăm munca într-o cameră mică din școală. Acolo avem loc să punem terenul şi ne rămâne ceva spaţiu şi ca să construim”, a spus Mihai Goga.

Elevii spun că în procesul lor de pregătire pentru competiția de robotică primesc ajutor de la doi mentori şi folosesc materialele pe care le pun pe site organizatorii First Tech Challenge.

„Suntem sprijiniţi de mentorii noştri, doamna profesor de fizică Sanda Simona şi și de ing drd. Horaţiu Roibu din partea Facultăţii de Inginerie Electrică din cadrul Universităţii din Craiova. Pe lângă toate acestea, competiţia First Tech Challenge ne oferă nişte manuale în care ne prezintă regulamentul plus comunităţile online ale aceleiaşi competiţii, în care oamenii se ajută între ei. Sunt oferite ghiduri, tot felul de tutoriale. Pregătirea începe toamna când se afişează mereu o temă nouă. La început e cel mai greu, pentru că nimeni nu are idei”, a mai spus Mihai.



Marketingul joacă un rol important în susținerea echipei



Pentru reuşită elevii au nevoie şi de anumite cunoştinţe dar şi de sponsori pe care îi aduce aproape echipa de marketing.

„Joacă un rol foarte important să ştim fizică, să ştim să proiectăm robotul şi toată partea de software, de materie reală, dar şi partea de marketing joacă un rol foarte important pentru că acest concurs este unul non-profit. Noi nu câştigăm bani şi toate resursele financiare le obţinem strict din sponsorizări şi cu atragerea sponsorilor se ocupă departamentul de marketing”, a explicat elevul Mihai Goga. În acest departament de marketing activează mai multe fete. Miruna Mondescu este una dintre elevele care se ocupă de marketingul echipei.

„Sunt în clasa a X-a la specializarea Ştiinţele Naturii şi am ales să mă alătur echipei de robotică şi pentru că este o conexiune foarte mare cu fizica. Cel mai mult mă pasionează însă partea de marketing. Este un domeniu din care vreau să învățat mult și pe care aș vrea să mă dezvolt”, a spus Miruna.



Echipa a atras noi membri

Sunt şi membri noi în echipa de robotică „RaSky”, cum ar fi eleva Daria Ducu. „Eu sunt nouă în echipă. Am venit de anul acesta. M-a atras foarte mult ideea de lucru în echipă. Am ajuns aici cu ajutorul lui Mihai. Eu îmi desfăşor activitatea pe departamentul de marketing. Am reuşit, deşi sunt de puţin timp, să cunosc agenţi economici importanţi care ne-au ajutat şi sperăm să ne ajute în continuare”, a spus eleva Daria Ducu.

Elevii spun că foarte mult îi uneşte emoţiile competiţiilor. „La început a fost destul de greu să ne acomodăm pentru că tebuia să alocăm foarte mult timp, dar pe parcurs am legat prietenii, am devenit pasionată de toată această muncă. Am trăit din plin emoţiile de la naţională. Absolut tot ce s-a întâmplat aici va fi parte din mine”, a spus o altă elevă, Ana Maria Grecu.

Echipa RaSky a atras şi elevi din exteriorul colegiului, care s-au transferat.

„Eu am venit prima dată la robotică pentru că plecaseră cei mari, erau puţini, se făceau recrutări. Am venit să-i ajuit. Nu eram din acest liceu când am venit în echipă, m-am transferat în cel de al doilea semestru. Am ajuns să îmi placă echipa şi să îmi dorsc să lucrez în week-end cu colegii. Mi-a plăcut foarte mult etapa regională. Cea mai mare emoţie am trăit-o la etapa naţională. Eram peste 40 de echipe. Am rămas cu acele emoţii şi chiar dacă în anul şcolar următor voi fi clasa a XII-a vreau să rămân în echipa de robotică şi să lucrăm”, a spus Ariana Preda. Elevii spun că împreună vor lucra pentru a ajunge la etapa internaţională din Statele Unite ale Americii.