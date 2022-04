Elevii de clasa a VIII-a: Subiectele de la simulare s-au axat pe relaţia profesor-elev

Emoţii, ieri, pentru elevii de clasa a VIII-a. Au susţinut simularea evaluării naţionale la Limba şi literatura română. În Dolj, prezenţa la această evaluare a fost de 86%. În 26 de şcoli au participat la simulare chiar toţi elevii de clasa a VIII-a. Nu a fost eliminat nici un elev. La ieşirea din săli, candidaţii au spus că subiectele de la literatură au avut ca temă principală relaţia profesor- elev.

Ce cerinţe au avut elevii

Peste 4.000 de elevi din Dolj s-au grăbit, ieri dimineaţă, să ajungă în clase până la ora 8.30. Nu a fost o zi oarecare de şcoală. A fost ziua în care au susţinut simularea evaluării naţională, la Limba şi literatura română. Aproape nici unul dintre copii nu a fost lipsit de emoţii, pentru că acum se cântăreşte nivelul lor de pregătire pentru examenul de la vară.

„Am lucrat mult cu doamna la clasă. Să vedem ce subiecte vom avea. Sper să fie bine. Am emoţii”, a spus una dintre elevele care se grăbea ieri să urce scările Colegiului Naţional „Elena Cuza” din Craiova. La ora 9.00 elevii au primit cerinţele.

Subiectele au fost redactate sub forma unei broșuri, iar elevii au scris rezolvarea direct în acea broșură. Subiectul I a fost axat pe două texte la prima vedere, primul din opera Dacia Felix a lui Cezar Petrescu, al doilea din Oameni, fapte, amintiri, a lui Francisc Munteanu.

La punctul B, 8, elevii au avut de scris un text argumentativ de 50-70 de cuvinte cu părerea lor despre următoarea întrebare: „Crezi că dialogul deschis cu profesorii îi îndepărtează sau îi apropie pe elevi de înțelegerea lecțiilor predate?”

Subiectul al II-lea a fost o caracterizare a personajului Domnul Preda, din textul lui Cezar Petrescu, în 150 de cuvinte, care să urmărească o serie de elemente indicate.

Ce au spus elevii

După cele două ore, elevii au ieşit în grupuri mari. Cei mai mulţi dintre ei fericiţi că subiectele nu au fost dificile. „Au fost puţine cerinţe care ne-au pus pe gânduri. De exemplu, subiectul cu derivarea. Nu prea ştim dacă am făcut bine. În rest, am avut texte la prima vedere şi cerinţe pe marginea lor, cum ar fi caracterizarea unui personaj profesor de istorie. A fost bine pentru că tocmai asta am lucrat şi la clasă”, a spus una dintre elevele de la Colegiul Naţional „Elena Cuza” din Craiova.

„Subiectele s-au bazat mai mult pe relaţia profesor- elev. Am avut de caracterizat un personaj din Dacia Felix. Este vorba de profesorul de istorie Preda. Apoi am avut un text argumentativ despre dialogul deschis dintre profesor şi elev. A fost bine. Cred că voi obţine o notă de 9”, a spus un alt elev.

Prezenţă de 100% în 26 de şcoli din Craiova şi judeţ

Examenul s-a desfășurat în 155 unități de învățământ preuniversitar din județul Dolj care școlarizează elevi de clasa a VIII-a. „În Dolj 4.880 elevi au fost înscriși să susțină proba. Procentul de prezenţă a fost de 86%, fiind 4.197 de elevi prezenţi şi 683 de absenţi. În 26 de unități școlare procentul de prezență a fost de 100%”, se arată în comunicatul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj. Dintre cele 26 de unităţi şcolare cu 100% prezenţă, şapte sunt din Craiova. Este vorba de Colegiul Naţional „Carol I”, Colegiul Naţional „Elena Cuza”. Şcoala gimnazială „Alexandru Macedonski”, Liceul Teologic Adventist, Şcoala gimnazială „Nicolae Romanescu”, Şcoala gimnazială „Sf. Dumitru”, Şcoala gimnazială Terraveda.

Simularea națională continuă azi cu proba la disciplina Matematică. Rezultatele vor i comunicate pe 14 aprilie.