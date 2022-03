Liceenii din Craiova, despre simularea la matematică: „Trebuia doar să ştim formulele”

Elevii de liceu au susţinut, ieri, simularea probei obligatorii din cadrul examenului naţional de bacalaureat. În funcţie de profil, elevii au susţinut proba la matematică sau la istorie. Nu au fost eliminaţi nici de această dată pentru tentativă de fraudă, dar a crescut numărul absenţilor. La ieşirea din săli, liceenii au spus că subiectele „nu au fost dificile, dar au fost emoţii mari”. Azi elevii susţin simularea ultimei probe scrise.

În Dolj, la simularea celei de a doua probe scrise din cadrul examenului de bacalaureat au participat 3.191 de elevi din cei 3.871 înscrişi la învăţământul de zi. Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj prezenţa a fost de 82,41%, fiind înregistraţi 681 de absenţi. Cel mai ridicat procent de prezență a fost înregistrat la Seminarul Teologic Ortodox ”Sfântul Grigorie Teologul” Craiova și la Colegiul Național Militar ”Tudor Vladimirescu” Craiova, fiind de 100%.



Proba a început la ora 9:00, moment în care, în fiecare sală, s-au distribuit subiectele.Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise a fost de trei ore din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev. La ieşirea din săli, elevii au spus că subiectele nu au fost dificile.

„Nu au fost cerinţe la care să nu putem răspunde. Trebuia doar să ştim formulele. Aplicai formula şi rezolvai subiectul. Nu am reuşit să fac tot. Am avut emoţii şi la unele subiecte nu am scris rezultatul final”, a spus o elevă de la Colegiul Naţional „Elena Cuza” din Craiova.

Mulţi elevi şi-au calculat şi notele pe care se aşteaptă să le ia la această simulare. Majoritatea se aşteaptă la note de 6 şi 7. „În comparaţie cu simularea din februarie am fost mai bine pregătiţi”, a spus un elev de la Colegiul Naţional „Carol I” din Craiova.

Simularea națională va continua azi cu proba la alegere a profilului şi specializării. Rezultatele finale se vor afişa pe 14 aprilie.