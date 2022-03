ISJ Dolj a schimbat arondarea străzilor la şcolile din Craiova

Schimbări în privinţa circumscripţiilor şcolilor din Craiova înainte de debutul înscrierilor în clasa pregătitoare. Potrivit inspectorului şcolar general adjunct, Oana Zaharie, au fost făcute unele schimbări întrucât în unele cazuri arondările au fost făcute în funcţie de interese. Modificări majore au fost făcute pentru Şcoala „Mircea Eliade” din Craiova în sensul reducerii circumscripţiei, dar şi pentru Colegiul Naţional „Elena Cuza” şi Liceul cu Program Sportiv „Petrache Trişcu” din Craiova la care ar fi fost făcute noi arondări.

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj a intervenit asupra circumscripţiilor şcolilor, în Consiliul de Administraţie, de luni, 28 martie. Inspectorul şcolar general adjunct, Oana Zaharie a precizat că modificările erau necesare.

„Au fost făcute modificări în privinţa străzilor care erau în circumscripţia Şcolii gimnaziale „Mircea Eliade”. Aceasta a fost redusă pentru că anual creşte numărul cererilor şi ar putea ajunge în situaţia în care să nu poată şcolariza elevii care se înscriu din lipsă de spaţiu. În schimb, am mărit circumscripţia pentru Colegiul Naţional „Elena Cuza” din Craiova, dar şi pentru Liceul cu Program Sportiv „Petrache Trişcu” din Craiova care ajunsese să nu mai aibă arondată nici măcar strada pe care este amplasat. Am constatat că de-a lungul timpului au fost făcute modificări doar în funcţie de anumite interese”, a precizat inspectorul şcolar general adjunct, Oana Zaharie.

Director: „Erau blocuri la care o scară era la noi şi scara vecină la Şcoala 22”

Directorii unităţilor şcolare au spus că erau necesare să se aranjeze ceea ce nu era în regulă.

„Erau necesare unele schimbări pentru a se aranja ceea ce nu era în regulă, pentru că eram în situaţia în care strada pe care se află Liceul cu Program Sportiv din Craiova să fie arondată la Colegiul „Elena Cuza” şi nu era normal. Un alt exemplu este acela că în blocurile din spate de la Luxor o scară era arondată la Colegiul „Elena Cuza”, iar alta era arondată la Şcoala 22 (n.r.”Mircea Eliade”). Aşteptăm să vedem cum arată noua circumscripţie. Până acum doar o treime dintre elevii noştri sunt din circumscripţie, restul sunt din afară”, a precizat Liviu Cotfasă, directorul Colegiului Naţional „Elena Cuza” din Craiova.



Şi directorul Şcolii gimnaziale „Mircea Eliade” din Craiova spune că erau necesare unele modificări.

„De ani buni primim numai copii din circumscripţie. Şi aşa avem cereri foarte multe pentru că şi circumscripţia se întinde pe o suprafaţă destul de mare. De exemplu, aveam în circumscripţie şi blocuri de pe strada Împăratul Traian şi ajungeam până în centrul Craiovei. Anul acesta am făcut o adresă la Evidenţa Populaţiei pentru a fla numărul copiilor care ar împlini vârsta de şcolarizare şi se află pe străzile din circumscripţie şi am primit o cifră fantastică. Ar trebui să facem 10 clase şi nu am avea spaţiu”, a spus Ioana Genoveva, directorul Şcolii gimnaziale „Mircea Eliade” din Craiova.



Înscrierile pentru clasa pregătitoare vor începe pe 11 aprilie.

ISJ Dolj a publicat în cele din urmă configuraţia circumscripţiilor.

https://www.isjdolj.ro/sites/default/files/28.03.2022_Arondare-strazi-primar-Craiova_2022-2023.pdf