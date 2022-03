Zeci de profesori din Dolj cer să se pretransfere în altă specialitate

Zeci de cadre didactice din Dolj cer să se îşi mute catedrele, în cele mai multe cazuri din mediul rural în mediul urban. Pentru a prinde un loc la o altă unitate şcolară din oraş, cadrele didactice vizează chiar şi posturi într-o altă specialitate decât au pe deciziile actuale. Profesorii care vor posturi în altă specialitate susţin inspecţii speciale la clasă sau probe practice. Regula se aplică şi celor care vor să facă schimb de posturi.

Se reiau inspecţiile şcolare în specialitate

În Dolj sunt 69 de profesori care vor posturi în alte specialitate decât predau acum. Pentru a face această schimbare, pe lângă dosarul cu fişa de evaluare care reflectă punctaj, cadrele didactice trebuie să susţină şi o inspecţie la clasă sau o probă practică. Cele mai multe cereri sunt pentru posturile de la învăţământul primar, preşcolar dar şi pentru posturile de limba engleză. Departajarea cadrelor didactice se va face însă în ordinea punctajului de la dosar.



„Cadrele didactice care vor să se pretransfere pe altă disciplină decât cea de pe decizie trebuie să susţină inspecţie specială la clasă, respectiv probă practică sau probă orală. Şi în acest an avem 69 de cadre didactice care susţin această probă. Am afişat deja graficul de repartizare pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj. Aceste probe se vor susţine în zilele de 29 şi 30 martie. Odată cu programarea este afişată şi tema pentru fiecare candidat. Candidaţii sunt evaluaţi la această probă cu „Admis” sau „Respins”. Este o probă sine qua non.

Cei mai mulţi candidaţi sunt la învăţământul primar, 16 cereri, apoi la învăţământul preşcolar sunt 6 cereri. Apoi sunt 9 cereri la limba engleză dintre care 7 sunt pentru proba orală, depuse de cei care merg la clasele de intensiv. La celelalte discipline sunt mai puţini candidaţi. De exemplu, la informatică sunt doi candidaţi, la fizică-1, la chimie -1, la educaţie tehnologică-1″, a precizat inspectorul şcolar general adjunct, Irina Broscaru.

Inspecţii se impun şi la schimburile de posturi

Regula inspecţiei la clasă se aplică în acest an şi pentru cadrele didactice care au găsit să facă schimburi de post, dar în altă specialitate pe care au studii dar nu au decizie.

„Şi pentru această etapă de pretransfer avem cereri pentru schimburi de posturi. Şi avem o situaţie cu o doamnă care vrea să treacă de pe un post de educatoare pe un post de învăţătoare. În acest caz, doamna a depus dosar cu documentele de studii, cu calificativele dar trebuie să susţină şi o inspecţie la clasă pentru că schimbă specialitatea”, a mai precizat inspectorul şcolar general adjunct, Irina Broscaru.



Posturile se repartizează în şedinţă publică. Conform calendarului acestea au loc pe 7 şi 8 aprilie. Profesorii care se pretransferă vor fi repartizaţi în ordinea descrescătoare a punctajului.