Începe goana după un loc la pregătitoare. Câte clase sunt în Dolj

În scurt timp începe goana după un loc în clasa pregătitoare. Prima zi de înscrieri este pe 11 aprilie. În Dolj au fost pregătite peste 4.600 de locuri incluzând şi învăţământul particular. Cererile pentru prima etapă se depun până pe 10 mai. Părinții ai căror copii împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani până la data de 31 august, inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare.

Cinci clase de Step by Step în Craiova

În Dolj, anul acesta pentru clasa pregătitoare sunt disponibile 4.616 locuri repartizate în 242 de clase. În această ofertă sunt clase de învăţământ tradiţional, clase de învăţământ special dar şi învăţământul particular , precum şi clase care au alternativa educaţională Step by Step. Alternativa educațională Step by Step aplică metode de predare-învățare care au în centru copilul, iar procesul educațional este individualizat și în permanență ține cont de personalitatea celui mic. Elevii învaţă grupaţi la mese asemănătoare cu cele de la grădiniţe, iar programul lor este de la 8.00 la ora 16.00. În Craiova sunt patru şcoli care au această alternativă educaţională.



„Clase de step by step sunt la patru unităţi şcolare, respectiv la Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti”, la Liceul „Henri Coandă”, la Şcoala „Mihai Viteazul” şi la Şcoala gimnazială „Elena Farago”. La învăţământul tradiţional avem 225 de clase cu 4.330 de locuri, iar la învăţământul particular sunt 9 clase cu 160 de locuri, iar la învăţământul special sunt trei clase cu 16 locuri. Acestea sunt la Centrul Special pentru Educaţie Incluzivă „Sfântul Vasile”, la Liceul Tehnologic „Pelendava” şi la Şcoala gimnazială „Sfântul Mina”. În total, în Dolj sunt 242 de clase pregătitoare cu 4.616 locuri” , a precizat inspectorul şcolar general adjunct, Oana Zaharie.

Câte clase au şcolile din zona centrală dar şi din cartierele Craiovei

Pe unităţi de învăţământ în Craiova, situaţia stă astfel. La Colegiul Naţional „Carol I”, la Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti”, la Şcoala gimnazială „Traian”, la Şcoala gimnazială „Gheorghe Ţiţeica” sunt câte patru clase. La Colegiul Naţional „Elena Cuza”, la Colegiul Naţional „Ştefan Velovan”, la Şcoala gimnazială „Sfântul Dumitru” sunt câte trei clase. În cartierul Craioviţa Nouă, la Şcoala „Alexandru Macendonski” sunt patru clase, la Şcoala gimnazială „Elena Farago” sunt trei clase, iar Şcoala gimnazială „Mihai Viteazul” sunt două clase.



„Cererea-tip de înscriere se poate completa online, transmite prin e-mail, prin poștă sau se poate depune la secretariatul unității de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului, în perioada prevăzută de Calendarul înscrierii în învățământul primar”, conform metodologiei.

În situația completării online a cererii de înscriere sau a transmiterii prin e-mail sau prin poștă, părintele va transmite unității de învățământ declarația pe propria răspundere, , cu privire la veridicitatea informațiilor completate în cerere, respectiv recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare pentru copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2021.

Copiii mai mici de 6 ani pot fi înscrişi cu recomandare de la grădiniţă

Copiii care nu împlinesc 6 ani până la 1 septembrie și care au mers la grădinița se pot înscrie în clasa pregătitoare, pe baza recomandării de la grădiniță. „În situația copiilor care au frecventat grădinița, înscrierea în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinților, în baza recomandării eliberate de unitatea de învățământ cu nivel preșcolar. Solicitarea de eliberare a recomandării poate fi depusă direct la unitatea de învățământ sau transmisă prin poștă/mijloace electronice. La solicitarea părintelui, unitatea de învățământ cu nivel preșcolar poate transmite recomandarea și prin poștă cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice.”, scrie în metodologie.



Conform sursei citate, părintele depune, în momentul completării cererii – tip de înscriere la unitatea de învățământ, sau, după caz, în momentul validării acesteia, o copie a actului de identitate propriu și o copie a certificatului de naștere al copilului, certificate conform cu originalul de către secretariatul unității de învățământ, pe baza documentelor originale.

În cazul în care cererea-tip de înscriere este completată pentru un copil care împlinește vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie, inclusiv, alături de documentele menționate, părintele transmite și o copie a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare.

Cum se va proceda în cazul copiilor care vin din străinătate

Copiii care nu au mers la grădinița sau pentru cei care acum s-au întors din străinătate vor fi evaluați de către centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE). Această evaluare se face în perioada 30 martie – 8 aprilie.



Procesarea cererilor-tip de înscriere se face în trei etape. În prima fază sunt admiși la școala de circumscripție copiii ai căror părinți au solicitat acest lucru în cererea-tip de înscriere. Repartizarea acestora conform solicitării din cererea-tip de înscriere se realizează cu ajutorul aplicației informatice.

În a doua fază se procesează cererile părinților care solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora se realizează la nivelul comisiei de înscriere din unitățile de învățământ, prin aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare, iar listele finale sunt validate de către Consiliul de administrație al unității de învățământ.

Este obligatorie înscrierea copiilor care împlinesc 6 ani până la 31 august

În a treia fază sunt admiși la școala de circumscripție copiii ai căror părinți au solicitat înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, dar nu au fost înmatriculați, din lipsă de locuri. O clasă are maximum 22 de locuri. Repartizarea acestora se realizează cu ajutorul aplicației informatice, dacă în cererea-tip de înscriere a fost bifată opțiunea de înscriere la școala de circumscripție, în cazul neadmiterii la școala solicitată. Părinții ai căror copii împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani până la data de 31 august, inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, conform metodologiei.