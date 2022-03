Şeful ISJ Dolj, despre incidentul de la Şcoala „Traian”: „Este unul de o gravitate extremă”

Inspectorul şcolar general, Daniel Ion, a reacţionat, ieri, în cazul incidentului de la Şcoala „Traian” din Craiova, unde un elev s-a aruncat de la etajul I al clădirii în care învăţa. Şeful ISJ Dolj a spus că incidentul este de o gravitate extremă şi este tratat ca atare. Declaraţia vine în contextul în care directorul adjunct a spus în cadrul declaraţiei publice de a doua zi în acest caz şi „că față de lucrurile bune care se întâmplă aici incidentul este chiar mic”. Inspectorul general a catalogat declaraţia directorului adjunct al şcolii „ca fiind una nefericită”. Totodată, conducerea ISJ Dolj a anunţat că va demara o activitate în toate şcolile „Drumul către eu” în care diriginţii să fie consiliaţi şi să consilieze la rândul lor elevii şi părinţii, astfel încât să nu se mai ajungă la astfel de evenimente.

Ce spune conducerea ISJ Dolj

Declaraţia directorului adjunct, Ana Jipescu, de la Şcoala „Traian” din Craiova „față de lucrurile bune care se întâmplă aici incidentul este chiar mic”, după ce un elev de clasa a VIII-a s-a aruncat, vineri, de la etajul clădirii în care învaţă a fost aspru criticată de părinţi şi chiar de profesori din afara şcolii. Conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj a reacţionat subliniind însă că incidentul este unul de extremă gravitate, dar a pus gestul directorului adjunct pe seama emoţiilor.



„Din punctul nostru de vedere, declaraţia doamnei director adjunct a fost una nefericită, sub imperiul presiunii şi al emoţiilor. Dânsa fusese cea care gestionase situaţia în seara respectivă. Incidentul este unul de o gravitate extremă şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj îl tratează ca atare, cu toată atenţia şi toată disponibilitatea. Am declanşat şi noi o serie de cercetări şi am fost şi ieri şi azi (n.r. luni 21 martie şi marţi 22 martie) la Şcoala „Traian” împreună cu colegi de- ai noştri, încercând să vedem ce e de făcut în continuare”, a precizat inspectorul şcolar general Daniel Ion.

Elevul a fost externat şi este acasă

Conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj a precizat că starea de sănătate a elevului este mai bună şi că a fost externat.



„Partea cea mai bună a lucrurilor este că starea de sănătate a copilului este una bună. El a fost externat. De luni este acasă cu părinţii şi leziunile nu sunt atât de grave, deşi înălţimea de la care a căzut nu a fost una chiar mică. Un lucru foarte bun pe care vreau să îl subliniez este că relaţia între părinţi -unitatea şcolară- profesori este una foarte bună. S-a discutat în permanenţă, au colaborat, nu există divergenţe, înţelegând toată lumea că scopul principal este acela de a aduce copilul din nou la şcoală, într-o stare fizică şi psihică care să îi permită să continue studiile”, a precizat inspectorul şcolar general Daniel Ion.

ISJ Dolj iniţiază o activitate care să includă profesori, părinţi şi elevi

Elevul care s-a aruncat de la etaj a recurs la acest gest după ora la biologie la care a luat nota 4 în catalog, pentru că nu şi-a făcut referatul şi l-a preluat de la un alt coleg. Conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj a spus că după acest incident este necesară o activitate în toate şcolile care să prevină astfel de evenimente. Activitatea constă în consilierea diriginţilor, care la rândul lor să consilieze părinţii şi elevii pentru a depăşi problemele emoţionale sau chiar pentru a le trata.



„Ne-am gândit să demarăm o activitate pe care să o intitulăm „Drumul către Eu”. Acest eu înseamnă eul fizic, ideal, prezent, activitate coordonată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj cu participarea profesorilor din cadrul CJRAE Dolj. Este o activitate care se va desfăşura nu numai la Şcoala gimnazială „Traian”, pentru că într-adevăr este un eveniment extrem de grav la o şcoală cu foarte bune referinţe şi rezultate, unde lucrurile se întâmplă de cele mai multe ori aşa cum ar trebui să se întâmple, dar trebuie să ne îngrijoreze faptul că aceste evenimente pot apărea oricând în orice şcoală şi atunci încercăm să organizăm o astfel de activitate îndreptată către toate unităţile din Dolj”, a precizat inspectorul şcolar general, Daniel Ion.

„Elevii nu trebuie să privească greşelile ca pe un capăt de lume”



Inspectorul şcolar general a precizat că elevii vor învăţa la orele de consiliere să nu mai privească greşelile ca pe un capăt de drum.



„Acest program presupune o serie de activităţi pentru a-i sprijini pe elevi să conştientizeze faptul că greşeala sau greşelile, din activităţile de învăţare şi nu numai, trebuie privite ca oportunităţi de învăţare. Sunt ceva fireşti. Toţi greşim. Nu trebuie să privim greşeala ca pe un capăt de lume, ci ca pe o oportunitate şi să încercăm să o îndreptăm şi să nu o repetăm,. Activităţile reprezintă un bun prilej de educare a mentalităţilor elevilor de a deveni învingători, experimentând din propriile greşeli”, a spus inspectorul şef.



După incidentul de vineri, la Şcoala „Traian” se desfăşoară o dublă anchetă. Una a poliţiei şi alta a şcolii.