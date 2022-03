Anchetă la Școala ”Traian” din Craiova după ce un elev s-a aruncat de la etaj

Este anchetă la Școala gimnazială ”Traian” din Craiova, după ce un elev s-a aruncat vineri, 18 martie, de la etajul I al clădirii în care învăța. Imediat după incident a ieșit la iveală faptul că înainte de a se arunca, elevul a participat la ora de biologie și ar fi luat nota 4, pentru că nu și-a făcut referatul solicitat de profesor. Poliția a deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă ancheta pentru a stabili împrejurările în care a avut loc incidentul. În paralel, școala derulează o anchetă administrativă care va fi supervizată de Inspectoratul Școlar Județean Dolj.

Incidentul a fost sesizat de portar

Elevul care s-a aruncat de la etajul I al unei dintre clădirile Școlii ”Traian” din Craiova are 13 ani și este în clasa a VIII-a. Conform declarațiilor făcute de directorul adjunct al școlii, Ana Jipescu, elevul era în timpul ultimei ore de curs când s-a aruncat. Copilul trebuia să meargă la ora de informatică, dar a rămas în clasă și a căzut de la fereastră, fiind văzut de portarul școlii care a sunat la 112.

”Eram de serviciu în momentul incidentului. Am fost anunțată de acest eveniment nedorit. Am mers imediat acolo, copilul era cooperant. Era un pic speriat. A venit ambulanța foarte rapid. Am sunat și părinții și în momentul în care i-a văzut a părut că se liniștește un pic.

Copilul este bine acum, ceea ce ne bucură foarte mult. Am ținut legătura și ținem în permanent legătura cu părinții cât și cu cadrele medicale de la spital”, a spus directorul adjunct, Ana Jipescu.

După incident a fost pus în evidență faptul că înainte de a se arunca de la etaj, elevul a avut ora de biologie și nu a făcut referatul cerut de profesor, luând referatul unui alt coleg pe care s-a semnat. În consecință ar fi primit nota 4. S-a menționat chiar și faptul că elevul ar fi spus colegilor că nu mai suportă presiunea școlii din ultima perioadă.

Și ISJ Dolj anunță că va superviza ancheta

În acest caz, poliția a deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, cercetările fiind continuate pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc evenimentul. Conducerea Inspectoratului Școlar Județean Dolj a precizat că se desfășoară o anchetă și la nivelul școlii, la care vor fi prezenți și inspectori școlari.

”Ne aflăm în fața unui incident regretabil, din păcate, la una dintre cele mai bune unități de învățământ din județul Dolj. Prioritatea pentru noi, cei din Inspectoratul Școlar, dar și pentru directori, dascăli și părinți o reprezintă sănătatea copiilor noștri. În acest caz a fost deschisă o anchetă la poliție, dar și o anchetă administrativă la nivelul școlii care va fi supervizată de Inspectoratul Școlar Județean Dolj, în sensul că vor fi și inspectori școlari prezenți la desfășurarea cercetărilor la nivelul școlii”, a precizat inspectorul școlar general, Daniel Ion.

Ce spune directorul adjunct despre incident

Directorul adjunct al Școlii ”Traian”din Craiova a precizat sâmbătă că ancheta este în derulare, dar a menționat și ”că față de lucrurile bune care se întâmplă aici incidentul este mic”.

”Ancheta este în derulare. Am demarat și noi o acțiune la nivel de școală. Este un copil emotiv, sensibil, dar după ce se va încheia întreaga poveste cred că o să vă spunem opinia noastră. O să discutăm și cu cadrele didactice și cu toți factorii decizionali și eu zic că, din partea noastră, vom face tot ce este posibil ca starea de bine a acestei unități să meargă în continuare pentru că suntem recunoscuți cu așa ceva. Este o unitate de prestigiu și a fost un incident nedorit, și față de lucrurile bune care se întâmplă aici chiar este mic”, a precizat directorul adjunct, Ana Jipescu.

Directorul adjunct al școlii a mai precizat că nu se știe exact dacă nota de la biologie a fost motivul pentru care elevul s-a aruncat de la etajul I al școlii.