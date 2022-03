O elevă de Liceul „Ştefan Odobleja” a făcut performanţă la olimpiada de franceză

Au fost reluate olimpiade şcolare şi au început să se afişeze şi primele rezultate. O elevă de la Liceul „Ştefan Odobleja” a reuşit să obţină cel mai mare punctaj din Dolj, la clasa a XI-a, la olimpiada de limba franceză. Liceana se numeşte Larisa Tamara Meca şi spune că a început să înveţe limba franceză din clasa a VII-a, fiind inspirată de mama sa. Încă din primul an de studiu a ajuns la olimpiada naţională şi a fost premiată. Larisa spune că a studiat franceza din pasiune şi că se pregăteşte pentru a face carieră în Franţa

Obţinerea celui mai mare punctaj la olimpiada judeţeană de franceză la clasa a XI-a de una dintre elevele de la Liceul „Ştefan Odobleja” a fost o surpriză şi pentru cadrele didactice de specialitate. Şi asta pentru că mulţi elevi preferă să înveţe engleza. Larisa a fost pregătită pentru olimpiadă de profesoara de la clasă, Doina Fetcu, care spune că de ani buni nu a mai avut elevi atât de pasionaţi de studiul limbii franceze.



„Nu am mai trimis de câţiva ani buni elevi la olimpiadă, pentru că mulţi sunt interesaţi de engleză. Limba franceză a mai pierdut teren în şcolile noastre. Dar anul acesta, Larisa a venit şi m-a convins să lucrăm pentru olimpiadă. Rezultatul ei la etapa judeţeană m-a surprins plăcut. Nu am avut prea mult timp pentru a lucra, pentru că metodologia a apărut destul de târziu. Cu toate acestea, a obţinut cel mai mare punctaj pe Dolj, la clasa a XI-a. Este o elevă foarte bună, care a mai obţinut premii la olimpiada naţională de limba franceză şi în anii anteriori. La Liceul „Odobleja” a venit anul trecut, până atunci fiind elevă la Severin”, a precizat profesorul de limba franceză, Doina Fetcu.

Cum a început să studieze limba franceză

Larisa este clasa a XI-a, la specializarea ştiinţele naturii. Ea spune că a început să înveţe franceza când era în clasa a VII-a.



„Am început să studiez limba franceză în clasa a VII-a, fiind inspirată de mama mea, care la rândul ei a fost pasionată de studiul limbii franceze. Aveam 13 ani şi nu ştiam mai nimic în franceză. Am început pregătirea cu un cadru didactic, care s-a oferit să mă ajute gratuit şi am mers şi la olimpiada naţională din primul an, unde am obţinut menţiune specială. Şi în clasa a VIII-a am participat la etapa naţională şi am obţinut tot menţiune specială. În clasa a IX-a m-am calificat din nou la etapa naţională, care urma să se organizeze la Craiova, dar s-a anulat din cauza pandemiei. Am reluat pregătirea anul acesta, dar nu am avut mult timp. Două săptămâni am lucrat intens, dar am făcut faţă subiectelor”, a spus Larisa.

Eleva spune că pentru ea studiul limbii franceze a devenit o pasiune. După liceu, Larisa spune că vrea să urmeze Medicina la Craiova şi apoi să facă o carieră în Franţa.

„M-am mutat de la Severin la Craiova, pentru că nu s-au potrivit aşteptările mele cu oferta liceului. În Craiova am rude şi am şi prieteni şi aici îmi doresc să continui formarea mea. Vreau să mă pregătesc pentru admiterea la Universitatea de Medicină din oraş. Voi continua să studiez şi franceza pentru că îmi doresc să fac carieră în Franţa. Aş vrea să devin medic legist. Poate sună ciudat pentru unii, dar mie îmi place tot ce ţine de acest domeniu”, a spus Larisa.